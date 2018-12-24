Экономика
Авиакомпания Utair приостановила выплаты по семилетним кредитам
Авиакомпания Utair приостановила выплаты по семилетним кредитамREGNUM21 декабря в 05:38
«Чтобы обеспечить бесперебойную работу в низкий зимний сезон, компания предусмотрела остановку выплат по семилетним кредитам в декабре и аккумулирует ресурсы для исполнения процентных расходов в прибыльном летнем периоде», — говорится в сообщении.
REGNUM21 декабря в 05:38
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с чего всё началось
Сейчас компания в приоритетном порядке оплачивает услуги коммерческих организаций и предприятий, занимающихся снабжением топлива, сообщает пресс-служба авиакомпании.News.ru21 декабря в 08:10
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Utair приостановила ряд выплат по кредитам в рамках реструктуризации долга
Rambler News Service21 декабря в 03:54
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 18:17, Ашберн
Финансы
Нефть продолжает дешеветь на мировом рынке
Падение цен на нефть длится уже два месяца, с октября сырье подешевело на 37,6%. Одновременно с падением цен на нефть дешевеет российский рубль к евро и доллару: за неделю с 13 декабря – на 4%, следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 17:14
Энергетика
ОПЕК+ может сильнее сократить добычу нефти для баланса на рынке
Страны ОПЕК+ тщательно изучили озвученное ранее в декабре решение по новому сокращению добычи, однако при необходимости альянс может продлить срок действия сделки или даже увеличить объем снижения нефтепроизводства, заявил президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
Обновлено в 14:42
Энергетика
Энергорынку указали «зеленый потолок»
До 2024 года поддержка ВИЭ идет за счет повышенных выплат с оптового энергорынка: ДПМ ВИЭ гарантируют возврат инвестиций за 15 лет и позволят построить до 5,5 ГВт.
Обновлено в 16:55
Экономика
Предпринимателям Крыма придется доказывать свою эффективность
Указанные нормы должны сбалансировать интересы государства и предпринимателей, добавляет представитель федерального Минэкономразвития: государство дает бизнесу льготы, но взамен рассчитывает на инвестиции и эффективность.
Обновлено в 16:03
Финансы
Шесть крупнейших банков в США заявили о наличии ликвидности для займов
Шесть крупнейших банков США подтвердили, что располагают достаточным запасом ликвидности для кредитования на фоне очередного повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), сообщил в понедельник глава минфина Соединенных Штатов Стивен Мнучин.
Обновлено в 17:32
Экономика
Российские банки стали чаще выдавать кредиты пенсионерам
Российские банки стали чаще выдавать займы пенсионерам.
Обновлено в 13:00
Экономика
Сдаем карты: магазинам могут запретить выпуск подарочных сертификатов
Презент не для всех НПА предложила регулировать рынок подарочных карт магазинов и приравнять их к банковским платежным инструментам.
Обновлено в 16:02
Недвижимость
Девелоперы пристроили новостройки
Продажи квартир в столичном регионе резко выросли 2018 год оказался рекордным по выводу нового предложения жилой недвижимости Московского региона (включает Москву, Новую Москву и ближнее Подмосковье).
Обновлено в 16:55
Энергетика
«Роснефть» на танкер не поскупится
На ПМЭФ-2018 «Роснефть» подписала со «Звездой» договор о строительстве такого танкера-челнока с опционом на еще один, владельцем судна будет структура нефтекомпании «Роснефтефлот».
Обновлено в 16:55
Энергетика
В Эквадоре цены на бензин повышаются на 25%
Сразу на 25% будут повышены цены на бензин в Эквадоре с 26 декабря, говорится в подписанном президентом Ленином Морено указе.
Обновлено вчера в 19:38
Экономика
«Мы не сторонники разбоя»: мошенники, которых вспоминали в этом году
В декабре по западным деловым СМИ прокатилась волна публикаций, посвященных специфическому юбилею, — десять лет назад арестовали Берни Мейдоффа, создателя крупнейшей в истории финансовой пирамиды.
Обновлено в 00:00
Финансы
Белорусский Нацбанк расширит меры по дедолларизации
Национальный банк Белоруссии опубликовал постановление, регулирующее осуществление операций в иностранной валюте, которое содержит меры по дедолларизации белорусской экономики.
Обновлено в 01:07
Экономика
Венчурный рынок надеется на приход инвестиций из Азии
Венчурный рынок надеется на приход инвестиций из Азии Ключевым событием 2018 года и основным барьером для развития российской венчурной индустрии стало продолжение западных санкций, считают инвесторы.
Обновлено в 16:55
Экономика
Reuters: санкции США сорвали продовольственные поставки в Иран
Американские компании Cargill и Bunge, а также другие мировые трейдеры приостановили действие соглашений с Ираном о поставках продовольствия, передает Reuters со ссылкой на источники в промышленности и иранском правительстве.
Обновлено в 01:18
Экономика
Bloomberg подсчитало потери богатейших людей мира за год
Состояние самых богатых бизнесменов мира в 2018 году сократилось на 511 миллиардов долларов, сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено вчера в 00:40