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Экономика Экономика Группа «ВЭБ.РФ» к лету сократит 5 тыс. сотрудников Группа "ВЭБ.РФ" планирует сократить около 5 тыс. сотрудников, чтобы к лету 2019 года довести штат до 3 тыс. человек, сообщил журналистам глава госкорпорации Игорь Шувалов.

Экономика Экономика Forbes признал Цукерберга главным «неудачником» 2018 года

Экономика Экономика Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна в этом сельхозгоду Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна в этом сельхозгоду (июль 2018-июнь 2019 гг.) до 42 млн тонн, сообщается в пресс-релизе ведомства по итогам совещания с экспортерами зерна, которое провела замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

Экономика Экономика Минсельхоз рассчитал среднюю стоимость новогоднего стола В министерстве отметили, что рассчитывали сумму набора для семьи из четырех человек и учитывали стоимость порядка 30 продуктов, в числе которых мясо, колбаса, сыр, овощи и фрукты, икра, алкогольные и безалкогольные напитки, кондитерские изделия.

Экономика Экономика ЦБ РФ отозвал лицензии у двух банков В конце 2017 года глава ЦБ говорила, что речь идет о двух годах, в течение которых регулятор продолжит отзывать лицензии.

Энергетика Энергетика «Роснефть» увеличит капитальные вложения до 1,3 трлн руб «Роснефть» временно увеличит капитальные вложения до уровня в 1,2–1,3 трлн руб. в 2019–2020 годах, сообщается на сайте компании.

Финансы Финансы Аналитики ЦБ РФ рассказали о риске ипотечного пузыря Департамент исследований и прогнозирования Центробанка опубликовал аналитическую записку, где рассказал, что российские банки недооценивают риски кредитования, так как кредитные бумы «взрослеют» через макроэкономические эффекты и влияют на ожидания банков и заемщиков.

Финансы Финансы Украина получила новый транш от МВФ Украина получила первый транш в размере $1,4 млрд по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), заявили 21 декабря в пресс-службе национального банка Украины, сообщило информационное агентство «УНН».

Финансы Финансы ЦБ: Стресс-тест показал устойчивость рынка РФ к биржевым шокам Процедура стресс-тестирования была основана на анализе сценариев воздействия двухдневных шоков на показатели финансовых рынков в декабре 2018 года и сопоставлении полученных результатов с результатами исследований, проведенных раньше.

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Экономика Экономика Проект бюджета Союзного государства приняли в первом чтении Парламентское собрание Союза Белоруссии и России приняло в первом чтении проект бюджета Союзного государства, доходная часть которого составит порядка 7,2 миллиарда рублей, расходная часть – порядка 6,3 миллиарда.

Экономика Экономика Госдолг Франции в III квартале 2018 года вырос до 99,3% ВВП Государственный долг Франции по отношению к ВВП страны вырос в третьем квартале текущего года на 0,3 процентного пункта и по состоянию на 30 сентября составил 99,3%, сообщается в опубликованном в пятницу докладе Национального института статистики и экономических исследований (Insee).