Транспорт
Авиакомпания UTair начнет продавать билеты по 900 рублей
Авиакомпания UTair начнет продавать билеты по 900 рублейЮга.ру11:21
Авиакомпания UTair c 10 декабря начнет продавать билеты по новому тарифу за 900 рублей Улететь по новому тарифу «Минимум» можно будет с 1 февраля 2019 года, однако в продажу билеты поступят уже 10 декабря. В стоимость войдет бесплатная перевозка ручной клади до пяти килограммов.
Юга.ру11:21
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