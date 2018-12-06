Авиакомпания UTair c 10 декабря начнет продавать билеты по новому тарифу за 900 рублей Улететь по новому тарифу «Минимум» можно будет с 1 февраля 2019 года, однако в продажу билеты поступят уже 10 декабря. В стоимость войдет бесплатная перевозка ручной клади до пяти килограммов.

Транспорт Транспорт Люксембург сделал общественный транспорт полностью бесплатным

Транспорт Транспорт Предновогодние пробки начнутся в Москве в середине декабря

Транспорт Транспорт В московских аэропортах задерживаются авиарейсы

Транспорт Транспорт Беглов предупредил Медведева о транспортном коллапсе в Петербурге Врио губернатора рассчитывает на софинансирование дорожных проектов В Петербурге может возникнуть транспортный коллапс.

Транспорт Транспорт ЗСД в Петербурге перекроют для проезда кортежей глав СНГ Как говорится в сообщении МСС, ориентировочно в течение часа после 21:45 мск ожидается отъезд делегаций участников заседания Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встречи лидеров стран СНГ.

Транспорт Транспорт На Алтуфьевском шоссе построят подземный переход

Транспорт Транспорт Поезда на путях МЖД курсируют в штатном режиме Снегоуборочные машины курсируют по специальному графику, не мешая движению пассажирских поездов.

Транспорт Транспорт МВД и Минздрав планируют обмениваться данными об алкоголиках за рулём «Законопроект по межведомственному взаимодействию МВД и Минздрава России, касающийся обмена информацией о водителях, которые имеют медицинские противопоказания к вождению транспортных средств, находится в стадии согласования с федеральными органами исполнительной власти, в том числе с Минздравом», — сказал собеседник агентства.

Транспорт Транспорт Двухэтажный поезд запустят 9 декабря между Москвой и Ижевском Двухэтажный поезд планируют запустить 9 декабря между Москвой и Ижевском, сообщает Newinform со ссылкой на Федеральную пассажирскую компанию.

Транспорт Транспорт Коммунальщики обрабатывают улицы Волгограда от гололеда

Транспорт Транспорт Гироскутеры и сигвеи планируют узаконить В Мосгордуме выступили за внесение в правила дорожного движения положений, посвященных использованию в городе гироскутеров, сигвеев и моноколес, сообщает "Интерфакс".

Транспорт Транспорт Переезд на дороге в Красный Текстильщик закроют на ремонт В Саратовском районе на ремонт закрывается железнодорожный переезд.

Транспорт Транспорт В новогодние праздники назначены дополнительные «Ласточки» до Пскова На новогодние праздники назначены дополнительные рейсы «Ласточек» из Санкт-Петербурга в Псков и обратно.

Транспорт Транспорт В 2019 году расширят Нагибина и начнут развязку на Гагарина в Ростове В администрации Ростова рассказали о намерениях в следующем году приступить к расширению проспекта Нагибина от площади Гагарина до улицы Ларина и строительству многоуровневой развязки на последней.