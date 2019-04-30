Экономика
Utair заявила о риске прекращения полетов из-за долговРязанский городской сайт 01:29
Utair заявила о том, что авиакомпания может приостановить полеты из-за долгов. Об этом говорится финансовой отчетности организации.В прошлом году Utair и ее дочерние организации понесли убыток в размере почти 22 миллиардов рублей.
Читать в источнике
Оценить103
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 05:42, Ашберн
Происшествия
В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, рассказал РИА Новости представитель 82-летнего политика.
Обновлено в 05:35
Происшествия
В Китае гражданина Канады приговорили к смертной казни за наркотики
Суд в Китае приговорил к смертной казни гражданина Канады за производство и торговлю наркотиками, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 04:48
Космос
На МКС возникла проблема с системой электроснабжения
Обновлено вчера в 17:44
Недвижимость
В России хотят повысить ипотечные ставки в рамках нацпроекта по жилью
ДОМ.РФ предлагает повысить средние ставки по ипотечным кредитам на 0,5–1,6 п. п. в 2019–2021 годах в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:38
Происшествия
В Саратове вандалы осквернили памятник воинам-танкистам
Памятник воинам-танкистам, расположенный в микрорайоне СХИ, осквернили вандалы.
Обновлено в 04:08
Культура
Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала
Обновлено вчера в 14:56
Общество
В Астрахани поймали гигантскую воблу, поцеловали и отпустили восвояси
По рыбацкой традиции, воблу поцеловали и попросили прислать рыбу побольше.
Обновлено в 03:32
Общество
ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»
Обновлено в 04:34
Происшествия
В Кемеровской области в мусорном баке нашли тело младенца
В Междуреченске (Кемеровская область) в мусорном баке нашли тело младенца, сообщили в управлении Следственного комитета России по региону.
Обновлено в 04:27
Футбол
Неймар сообщил Марсело, что хочет перейти в «Реал»
Ранее неоднократно сообщалось о желании Неймара покинуть «ПСЖ» и перейти в «Реал», однако сам форвард и его отец опровергали эту информацию.
Обновлено в 04:17
Гаджеты
Samsung представила вертикальный телевизор
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия
Задержан глава Минэкономики Дагестана
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:04
Экономика
Сбербанк в I квартале сократил штат на 2,5 тыс. сотрудников
Сбербанк в первом квартале 2019 года сократил штат на 2455 сотрудников, до 291,3 тыс. человек, следует из материалов банка, подготовленных по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 03:41
Авто
Стартовали продажи нового Kia ProCeed
В России начинаются продажи Kia ProCeed в кузове shooting brake. Автомобиль предлагается в двух версиях: GT Line и GT.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Пятигорске загорелся рынок на площади 2,4 тысячи квадратных метров
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение на площади 2,4 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.
Обновлено в 03:47
Экономика
В России предложили обложить посылки из-за рубежа единым сбором
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с предложением заменить действующие пошлины на дорогостоящие зарубежные посылки единым сбором в 15%.
Обновлено в 02:16
Энергетика
«Газпром» допустил задержку в строительстве «Северного потока-2»
Заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности российского "Газпрома" Дмитрий Хандога заявил, что трубопровод "Северный поток – 2" может быть построен позже намеченного срока.
Обновлено в 04:57
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею
Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).
Обновлено в 02:54
Общество
Индийцы показали следы снежного человека
Альпинистская экспедиционная группа армии Индии заявила, что ей удалось обнаружить следы "йети" (мифического снежного человека) в Гималаях, снимок опубликован в твиттере индийской армии.
Обновлено в 04:43
Общество
Минобороны показало архивные фотографии полководцев с военных парадов
Среди архивных снимков есть не публиковавшиеся ранее фотографии из семейных альбомов военачальников, выдержки из их биографий, а также воспоминания.
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Энергетика
Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцев
Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» займет несколько месяцев, а из-за необходимости вытеснения загрязненной нефти чистое сырье поступит на территорию Белоруссии не ранее 23:00 2 мая.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В МВД прокомментировали сообщения об афере с автостраховками в Москве
"Информация, опубликованная в некоторых источниках, о задержании около 40 сотрудников полиции и прокуратуры не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Обновлено в 05:04
Происшествия
На Урале сотрудники Росгвардии задержаны с крупной партией наркотиков
В Челябинске полиция задержала с наркотиками трех сотрудников регионального управления Росгвардии.
Обновлено в 03:50
Спорт
РУСАДА: чемпион мира по борьбе Лабазанов дисквалифицирован на год
Чемпион мира по греко-римской борьбе 2014 года россиянин Чингиз Лабазанов дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства.
Обновлено в 05:28
Путешествия
В Крыму открыт первый современный автокемпинг за 300 миллионов рублей
В Крыму, в поселке Оленевка Черноморского района открылся первый на полуострове автокемпинг нового формата с полным комплексом услуг и развлечений для туристов.
Обновлено в 04:11
Политика
Кремль заявил об очевидности победы Зеленского
Кремль уважает мнение украинцев, выраженное на минувших президентских выборах, и считает победу Владимира Зеленского очевидной.
Обновлено в 05:21
Политика
Сегодня ЦИК объявит официальные результаты выборов президента Украины
Центральная избирательная комиссия Украины во вторник, 30 апреля, намерена объявить официальные окончательные результаты голосования во втором туре президентских выборов, которое состоялось 21 апреля.
Обновлено в 04:26