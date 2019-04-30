Авиакомпания UTair может прекратить работу из-за долговВести.Ru 01:05

UTair может прекратить работу из-за долгов. Авиакомпания разместила на своем сайте итоги аудиторской проверки за прошлый год. Согласно отчету, перевозчик и его дочерние компании понесли чистый убыток на сумму почти 22 миллиарда рублей.

Армия и оружие Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону Россия впервые с 2006 года не вошла в первую пятерку стран по военным расходам Согласно докладу о тенденциях в военных расходах Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), оборонный бюджет России в 2018 году составил 61,4 миллиарда долларов.

Происшествия Учителя, врачи и студенты устроили беспорядки в столице Гондураса Парламент Гондураса одобрил законопроекты в сфере образования и здравоохранения. Преподаватели и медики опасаются массовых увольнений.

Происшествия В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.

Общество В Японии проходит церемония отречения императора от престола В Японии проходит церемония отречения императора Акихито от престола.

Общество Что изменится в российских законах в мае 2019 года 1 мая вступит в силу постановление правительства, расширяющее список граждан, получающих выплаты на карты «Мир».

Шоу-бизнес Филипп Киркоров выпустил новый хит в день своего 52-летия По традиции, певец не оставил поклонников без сюрприза в памятный день: музыкант презентовал новый танцевальный хит «Настроение пропало».

Происшествия В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой "В 22:27 в отдел полиции поступило сообщение о драке со стрельбой в ресторане на улице Зелёный проспект на востоке Москвы, в ходе конфликта один участник выстрелил в другого из травматического пистолета", - сказали в пресс-службе.

Экономика Ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором По данным издания, АКИТ изначально предлагала исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории «для личного пользования» и обложить сбором в 20%, однако затем согласилась уменьшить размер пошлины.

Происшествия На украинской Ровенской АЭС произошел пожар На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.

Авто BMW хочет открыть свое производство в технопарке Храброво Немецкий автоконцерн BMW намерен построить собственный завод в технопарке Хромцово в Калининградской области.

Авто Лидером авторынка Украины стали автомобили компании Renault Автомобили французской компании Renault стали самыми популярными среди украинских автолюбителей в первом квартале 2019 года.

Общество Доход главы Хакасии вырос почти в три раза Доход главы Хакасии Валентина Коновалова в 2018 году составил 607,4 тысячи рублей, что почти в три раза больше, чем годом ранее.

Здоровье ООН призвала бороться против растущей устойчивости микробов к лекарствам Мировому сообществу следует срочно принять меры для решения проблемы растущей устойчивости болезнетворных микроорганизмов к лекарствам, говорится в докладе координационной рабочей группы ООН.

Общество Бюст императора Дидия Юлиана продали на аукционе за $4,8 млн Мраморный бюст римского императора Дидия Юлиана, правившего империей в 193 году нашей эры, продан на аукционе Christie's за $4,815 млн.

Происшествия Власти Шри-Ланки сняли запрет на использование соцсетей и мессенджеров 21 и 22 апреля в трёх городах Шри-Ланки прогремели восемь взрывов. Погибли порядка 260 человек, сотни ранены.

Экономика Гендиректор Xiaomi проспорил миллиард юаней Основатель и гендиректор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил миллиард юаней (около 148,4 миллиона долларов) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу.

Общество В МВД предложили запретить онлайн-оформление микрозаймов без паспорта МВД России предложило запретить оформление микрозаймов через Интернет без паспорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

Армия и оружие Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».

Транспорт Автовладельцев предупредили о новом виде штрафа за превышение Автолюбителей предупредили о новых штрафах за превышение: речь идет о новой системе, суть которой сводится к определению средней скорости движения машины.

Политика В Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям ЛНР 24 апреля президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями некоторых районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Общество Подсчитана стоимость шашлыка на майские праздники В преддверии майских праздников аналитики производителя онлайн-касс «Эвотор» подсчитали, во сколько россиянам обойдется приготовление шашлыков.

Происшествия Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР «Компания Fesco сообщила нам о гибели двух моряков при переходе судна «Василий Головнин» в ЮАР, так как они обязаны уведомлять нас в таких случаях», — говорится в сообщении.