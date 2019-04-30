Экономика

Авиакомпания UTair может прекратить работу из-за долговВести.Ru 01:05

UTair может прекратить работу из-за долгов. Авиакомпания разместила на своем сайте итоги аудиторской проверки за прошлый год. Согласно отчету, перевозчик и его дочерние компании понесли чистый убыток на сумму почти 22 миллиарда рублей.
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Utair может прекратить работу из-за долгов

Газета.Ru02:02

Utair заявила об угрозе остановки работы

РБКвчера в 21:06

Utair заявила о риске прекращения работы из-за долгов

РИА Новости00:31

UTair предупредила о риске прекращения работы

News.ru00:15

Авиакомпания Utair заявила о риске остановки полетов из-за долгов

Ведомости02:05

UTair заявила о риске прекращения работы из-за долгов

Lenta.ruвчера в 22:58

Авиакомпания Utair допустила риск прекращения полетов

Интерфакс01:06
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 02:10, Ашберн
Армия и оружие

Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону

Россия впервые с 2006 года не вошла в первую пятерку стран по военным расходам Согласно докладу о тенденциях в военных расходах Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), оборонный бюджет России в 2018 году составил 61,4 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 06:51
Происшествия

Учителя, врачи и студенты устроили беспорядки в столице Гондураса

Парламент Гондураса одобрил законопроекты в сфере образования и здравоохранения. Преподаватели и медики опасаются массовых увольнений.
Обновлено в 00:32
Происшествия

В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины

ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
Обновлено вчера в 22:07
Общество

В Японии проходит церемония отречения императора от престола

В Японии проходит церемония отречения императора Акихито от престола.
Обновлено вчера в 23:19
Здоровье

Медиков уральской больницы уволили после жалоб на низкую зарплату

Обновлено вчера в 09:09
Общество

Что изменится в российских законах в мае 2019 года

1 мая вступит в силу постановление правительства, расширяющее список граждан, получающих выплаты на карты «Мир».
Обновлено в 01:12
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров выпустил новый хит в день своего 52-летия

По традиции, певец не оставил поклонников без сюрприза в памятный день: музыкант презентовал новый танцевальный хит «Настроение пропало».
Обновлено вчера в 23:28
Кино

В США умер режиссер Джон Синглтон

Обновлено вчера в 19:32
Происшествия

В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой

"В 22:27 в отдел полиции поступило сообщение о драке со стрельбой в ресторане на улице Зелёный проспект на востоке Москвы, в ходе конфликта один участник выстрелил в другого из травматического пистолета", - сказали в пресс-службе.
Обновлено вчера в 16:40
Экономика

Ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором

По данным издания, АКИТ изначально предлагала исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории «для личного пользования» и обложить сбором в 20%, однако затем согласилась уменьшить размер пошлины.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

На украинской Ровенской АЭС произошел пожар

На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено вчера в 18:27
Авто

BMW хочет открыть свое производство в технопарке Храброво

Немецкий автоконцерн BMW намерен построить собственный завод в технопарке Хромцово в Калининградской области.
Обновлено вчера в 23:27
Авто

Лидером авторынка Украины стали автомобили компании Renault

Автомобили французской компании Renault стали самыми популярными среди украинских автолюбителей в первом квартале 2019 года.
Обновлено в 01:11
Общество

Доход главы Хакасии вырос почти в три раза

Доход главы Хакасии Валентина Коновалова в 2018 году составил 607,4 тысячи рублей, что почти в три раза больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:06
Здоровье

ООН призвала бороться против растущей устойчивости микробов к лекарствам

Мировому сообществу следует срочно принять меры для решения проблемы растущей устойчивости болезнетворных микроорганизмов к лекарствам, говорится в докладе координационной рабочей группы ООН.
Обновлено вчера в 08:51
Кино

Фанаты «Игры престолов» вычислили следующую жертву Арьи Старк

Обновлено вчера в 13:08
Общество

Бюст императора Дидия Юлиана продали на аукционе за $4,8 млн

Мраморный бюст римского императора Дидия Юлиана, правившего империей в 193 году нашей эры, продан на аукционе Christie's за $4,815 млн.
Обновлено вчера в 22:49
Шоу-бизнес

Виктория Боня назвала основные правила красивой женщины

Обновлено в 00:51
Армия и оружие

Элементы новейшей ЗРС С-500 прошли полигонные испытания

Обновлено вчера в 19:35
Происшествия

Дети пострадали при пожаре в церкви Челябинской области

Обновлено вчера в 07:36
Происшествия

Власти Шри-Ланки сняли запрет на использование соцсетей и мессенджеров

21 и 22 апреля в трёх городах Шри-Ланки прогремели восемь взрывов. Погибли порядка 260 человек, сотни ранены.
Обновлено в 01:54
Экономика

Гендиректор Xiaomi проспорил миллиард юаней

Основатель и гендиректор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил миллиард юаней (около 148,4 миллиона долларов) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу.
Обновлено вчера в 16:05
Общество

В МВД предложили запретить онлайн-оформление микрозаймов без паспорта

МВД России предложило запретить оформление микрозаймов через Интернет без паспорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.
Обновлено вчера в 21:26
Армия и оружие

Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет

Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».
Обновлено вчера в 13:46
Транспорт

Автовладельцев предупредили о новом виде штрафа за превышение

Автолюбителей предупредили о новых штрафах за превышение: речь идет о новой системе, суть которой сводится к определению средней скорости движения машины.
Обновлено вчера в 15:58
Политика

В Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям ЛНР

24 апреля президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями некоторых районов Донецкой и Луганской областей Украины.
Обновлено вчера в 07:37
Футбол

Тихонов: «Команда „Спартака“ собрана из футболистов не под эту задачу»

Экс-игрок "Спартака" Андрей Тихонов считает, что в команде собраны футболисты недостаточно высокого класса.
Обновлено вчера в 14:46
Общество

Подсчитана стоимость шашлыка на майские праздники

В преддверии майских праздников аналитики производителя онлайн-касс «Эвотор» подсчитали, во сколько россиянам обойдется приготовление шашлыков.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР

«Компания Fesco сообщила нам о гибели двух моряков при переходе судна «Василий Головнин» в ЮАР, так как они обязаны уведомлять нас в таких случаях», — говорится в сообщении.
Обновлено в 00:11
Наука

Исследователи разработали регулируемые спасательные одеяла

Сотрудники Калифорнийского университета для разработки создали новое адаптивное одеяло, которое меняет свои свойства в зависимости от того, как его растянули.
Обновлено вчера в 14:13
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