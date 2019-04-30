Экономика
Авиакомпания UTair может прекратить работу из-за долговВести.Ru 01:05
UTair может прекратить работу из-за долгов. Авиакомпания разместила на своем сайте итоги аудиторской проверки за прошлый год. Согласно отчету, перевозчик и его дочерние компании понесли чистый убыток на сумму почти 22 миллиарда рублей.
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Армия и оружие
Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Россия впервые с 2006 года не вошла в первую пятерку стран по военным расходам Согласно докладу о тенденциях в военных расходах Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), оборонный бюджет России в 2018 году составил 61,4 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 06:51
Происшествия
Учителя, врачи и студенты устроили беспорядки в столице Гондураса
Парламент Гондураса одобрил законопроекты в сфере образования и здравоохранения. Преподаватели и медики опасаются массовых увольнений.
Обновлено в 00:32
Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
Обновлено вчера в 22:07
Общество
В Японии проходит церемония отречения императора от престола
В Японии проходит церемония отречения императора Акихито от престола.
Обновлено вчера в 23:19
Здоровье
Медиков уральской больницы уволили после жалоб на низкую зарплату
Обновлено вчера в 09:09
Общество
Что изменится в российских законах в мае 2019 года
1 мая вступит в силу постановление правительства, расширяющее список граждан, получающих выплаты на карты «Мир».
Обновлено в 01:12
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров выпустил новый хит в день своего 52-летия
По традиции, певец не оставил поклонников без сюрприза в памятный день: музыкант презентовал новый танцевальный хит «Настроение пропало».
Обновлено вчера в 23:28
Кино
В США умер режиссер Джон Синглтон
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой
"В 22:27 в отдел полиции поступило сообщение о драке со стрельбой в ресторане на улице Зелёный проспект на востоке Москвы, в ходе конфликта один участник выстрелил в другого из травматического пистолета", - сказали в пресс-службе.
Обновлено вчера в 16:40
Экономика
Ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором
По данным издания, АКИТ изначально предлагала исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории «для личного пользования» и обложить сбором в 20%, однако затем согласилась уменьшить размер пошлины.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
На украинской Ровенской АЭС произошел пожар
На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено вчера в 18:27
Авто
BMW хочет открыть свое производство в технопарке Храброво
Немецкий автоконцерн BMW намерен построить собственный завод в технопарке Хромцово в Калининградской области.
Обновлено вчера в 23:27
Авто
Лидером авторынка Украины стали автомобили компании Renault
Автомобили французской компании Renault стали самыми популярными среди украинских автолюбителей в первом квартале 2019 года.
Обновлено в 01:11
Общество
Доход главы Хакасии вырос почти в три раза
Доход главы Хакасии Валентина Коновалова в 2018 году составил 607,4 тысячи рублей, что почти в три раза больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:06
Здоровье
ООН призвала бороться против растущей устойчивости микробов к лекарствам
Мировому сообществу следует срочно принять меры для решения проблемы растущей устойчивости болезнетворных микроорганизмов к лекарствам, говорится в докладе координационной рабочей группы ООН.
Обновлено вчера в 08:51
Кино
Фанаты «Игры престолов» вычислили следующую жертву Арьи Старк
Обновлено вчера в 13:08
Общество
Бюст императора Дидия Юлиана продали на аукционе за $4,8 млн
Мраморный бюст римского императора Дидия Юлиана, правившего империей в 193 году нашей эры, продан на аукционе Christie's за $4,815 млн.
Обновлено вчера в 22:49
Шоу-бизнес
Виктория Боня назвала основные правила красивой женщины
Обновлено в 00:51
Армия и оружие
Элементы новейшей ЗРС С-500 прошли полигонные испытания
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия
Дети пострадали при пожаре в церкви Челябинской области
Обновлено вчера в 07:36
Происшествия
Власти Шри-Ланки сняли запрет на использование соцсетей и мессенджеров
21 и 22 апреля в трёх городах Шри-Ланки прогремели восемь взрывов. Погибли порядка 260 человек, сотни ранены.
Обновлено в 01:54
Экономика
Гендиректор Xiaomi проспорил миллиард юаней
Основатель и гендиректор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил миллиард юаней (около 148,4 миллиона долларов) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу.
Обновлено вчера в 16:05
Общество
В МВД предложили запретить онлайн-оформление микрозаймов без паспорта
МВД России предложило запретить оформление микрозаймов через Интернет без паспорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.
Обновлено вчера в 21:26
Армия и оружие
Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет
Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».
Обновлено вчера в 13:46
Транспорт
Автовладельцев предупредили о новом виде штрафа за превышение
Автолюбителей предупредили о новых штрафах за превышение: речь идет о новой системе, суть которой сводится к определению средней скорости движения машины.
Обновлено вчера в 15:58
Политика
В Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям ЛНР
24 апреля президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями некоторых районов Донецкой и Луганской областей Украины.
Обновлено вчера в 07:37
Футбол
Тихонов: «Команда „Спартака“ собрана из футболистов не под эту задачу»
Экс-игрок "Спартака" Андрей Тихонов считает, что в команде собраны футболисты недостаточно высокого класса.
Обновлено вчера в 14:46
Общество
Подсчитана стоимость шашлыка на майские праздники
В преддверии майских праздников аналитики производителя онлайн-касс «Эвотор» подсчитали, во сколько россиянам обойдется приготовление шашлыков.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
«Компания Fesco сообщила нам о гибели двух моряков при переходе судна «Василий Головнин» в ЮАР, так как они обязаны уведомлять нас в таких случаях», — говорится в сообщении.
Обновлено в 00:11
Наука
Исследователи разработали регулируемые спасательные одеяла
Сотрудники Калифорнийского университета для разработки создали новое адаптивное одеяло, которое меняет свои свойства в зависимости от того, как его растянули.
Обновлено вчера в 14:13