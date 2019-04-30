Экономика

Utair может прекратить работу из-за долговГазета.Ru 02:02

Компания Utair заявила о риске прекращения своей деятельности из-за долгов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на примечания к консолидированной финансовой отчетности авиаперевозчика в аудиторском заключении Ernst and Young.
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