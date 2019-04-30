Экономика
Авиакомпания UTair может прекратить работу из-за долговИнфорос 02:01
Авиакомпания UTair рискует прекратить собственную деятельность из-за долгов, следует из аудиторского заключения компании Ernst & Young о финансовых результатах работы авиаперевозчика за 2018 год.
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Происшествия
Автомобиль протаранил торговый центр в Гамбурге
Обновлено в 06:14
Политика
Кремль прокомментировал вопрос о признании выборов на Украине
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Москве «уважают» итоги выборов президента Украины, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:28
Политика
Песков объяснил выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Наличие российского паспорта позволит жителям самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам ездить не только по России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров грандиозно отметит 52-й день рождения
Этот год не станет исключением: Филипп Бедросович планирует тридцатого апреля дать концерт, а на следующий день, первого мая, отметить день рождения в компании друзей в Дубае.
Обновлено в 05:01
Футбол
Трем фанатам ЦСКА на год запретили посещение стадионов
Обновлено в 06:57
Происшествия
Задержан глава Минэкономики Дагестана
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:04
Авто
В России начали продавать новый Kia ProCeed
Российские дилеры KIA начали продажи модели ProCeed нового поколения в кузове шутинг-брейк.
Обновлено в 04:44
Общество
Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека
Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Политика
Кто стоял за свержением президента в Судане. Расследование ФАН
В распоряжении отдела расследований ФАН оказались документы, прямо подтверждающие, что за массовыми протестами в Судане с последующей отставкой Омара аль-Башира стояли западные страны.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В МВД прокомментировали сообщения об афере с автостраховками в Москве
"Информация, опубликованная в некоторых источниках, о задержании около 40 сотрудников полиции и прокуратуры не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Обновлено в 05:04
Культура
Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала
Обновлено вчера в 14:56
Шоу-бизнес
Алсу впервые после победы дочери на «Голосе» показалась на людях
Вопреки требованиям фолловеров, Зара не стала говорить об отношении к скандалу вокруг голоса и рассказала только о том, как прошло мероприятие.
Обновлено в 06:20
Экономика
Пенсионный фонд: неработающие пенсионеры получат прибавку в мае
С 1 января 2019 г. произошла индексация пенсий на 7,05%. Эта прибавка составляет 532 руб.
Обновлено вчера в 09:38
Игры
Gearbox анонсировали стрим по Borderlands 3
Gearbox анонсировали стрим по Borderlands 3, в ходе которого они продемонстрируют весь игровой геймплей.
Обновлено вчера в 15:04
Экономика
В России предложили обложить посылки из-за рубежа единым сбором
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с предложением заменить действующие пошлины на дорогостоящие зарубежные посылки единым сбором в 15%.
Обновлено в 02:16
Происшествия
В Новой Зеландии задержали хранившего бомбу мужчину
В новозеландском Крайстчёрче, где 15 марта произошла стрельба в мечетях, задержали 33-летнего мужчину, предположительно оставившего бомбу в нежилом помещении.
Обновлено в 05:54
Общество
Император Японии отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено в 03:37
Общество
ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»
Обновлено в 04:34
Экономика
Мордашов закрыл сделку по покупке 42% сети «Лента»
«Севергрупп» Алексея Мордашова закрыла сделку по покупке 41,9% сети гипермаркетов «Лента», сообщается на сайте компании.
Обновлено в 06:52
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею
Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).
Обновлено в 02:54
Энергетика
Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцев
Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» займет несколько месяцев, а из-за необходимости вытеснения загрязненной нефти чистое сырье поступит на территорию Белоруссии не ранее 23:00 2 мая.
Обновлено в 03:39
Путешествия
На западе Крыма открыли автокемпинг на тысячу мест
В церемонии открытия приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
Россия утратила лидерство по военным расходам
Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 млрд долларов соответственно). За ними в списке — Саудовская Аравия, Индия и Франция.
Обновлено 28 апреля в 21:22
Политика
Гуайдо призвал военнослужащих выйти на улицы
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо обратился к военным Боливарианской республики с призывом выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" в стране.
Обновлено в 06:16
Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
Обновлено вчера в 22:07
Космос
На МКС произошли проблемы с электропитанием
Обновлено в 05:31
Здоровье
Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции
Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
Обновлено в 05:06
Общество
Москвичей предупредили о дожде на Первомай
Погода на майские праздники в Москве будет изменчивой, сообщили специалисты центра «Фобос».
Обновлено в 06:39