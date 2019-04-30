Экономика

Авиакомпания UTair может прекратить работу из-за долговИнфорос 02:01

Авиакомпания UTair рискует прекратить собственную деятельность из-за долгов, следует из аудиторского заключения компании Ernst & Young о финансовых результатах работы авиаперевозчика за 2018 год.
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