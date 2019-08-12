Общество
Авиакомпания «Победа» устроила распродажу билетов от 499 рублейИзвестия 07:25
Российский лоукостер «Победа» устроил распродажу по 85 маршрутам зимнего расписания. Цены варьируются от 499 до 1999 рублей. Билеты появятся на сайте авиакомпании 12 августа.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:56, Вашингтон
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Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
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Создан искусственный язык для определения подлинности виски
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На Уралвагонзаводе министру обороны России Сергею Шойгу показали новую разработку — высокозащищенные робототехнические комплексы тяжелого класса на базе танка Т-72Б3.
Обновлено в 11:24
Политика
В Госдуме 19 августа обсудят иностранное вмешательство в дела России
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Порошенко после допроса забросали яйцами
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Общество
Дворник из Подмосковья задолжал почти 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 03:36
Происшествия
Трое сотрудников УФСИН погибли в ДТП под Тулой
Страшное ДТП в Тульской области унесло жизни трёх человек. Погибшими оказались сотрудники УФСИН.
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Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни
Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.
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Экономика
Глава Пенсионного фонда перечислил меры по защите накоплений россиян
Пенсионный фонд России (ПФР) отслеживает ситуацию с переходом россиян из одного пенсионного фонда в другой, к сентябрю будут готовы окончательные предложения для дополнительной защиты их прав.
Обновлено в 03:45
Здоровье
Названы признаки, указывающие на снижение иммунитета
Специалисты Минздрава озвучили показатели, которые сигнализируют о снижении иммунной системы, передает «МК в Волгограде.ру.» со ссылкой на портал «Актуальные новости».
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Общество
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Обновлено 10 августа в 09:45
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Озил и Колашинац находятся под охраной
Игроки «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац находятся под круглосуточной охраной после нападения на их автомобиль.
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Армия и оружие
Ядерного «Терминатора» засекли в Донбассе
Обновлено в 11:35
Политика
В Израиле предостерегли Россию от сделок с Турцией по Су-35
Обновлено в 08:20