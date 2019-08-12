Общество

Авиакомпания «Победа» устроила распродажу билетов от 499 рублейИзвестия 07:25

Российский лоукостер «Победа» устроил распродажу по 85 маршрутам зимнего расписания. Цены варьируются от 499 до 1999 рублей. Билеты появятся на сайте авиакомпании 12 августа.
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