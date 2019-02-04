Экономика

Авиакомпания «Победа» пожаловалась Росавиации на UTairГоворит Москва 00:56

В письме на имя главы Росавиации Александра Нерадько топ-менеджер указал на недостаток финансов у UTair. Своё обращение руководитель «Победы» закончил словами «направляется для информации».
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с чего всё началось

«Победа» пожаловалась властям на несостоятельность Utair

«По данным из открытых источников, стоимость чистых активов Utair на конец 2017 г. и первого полугодия 2018 г. имела отрицательные значения», – написал в ноябре 2018 г. гендиректор 100%-ной «дочки» «Аэрофлота», лоукостера «Победа», Андрей Калмыков руководителю Росавиации Александру Нерадько.
Ведомостивчера в 16:33

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«Аэрофлот» заподозрили в желании выжить UTair с рынка

URA.Ru10:49

«Победа» пожаловалась Росавиации на финансовое состояние Utair

Коммерсантъ06:06

«Победа» пожаловалась властям на несостоятельность Utair

Ведомостивчера в 16:33

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News.ru01:21

«Ведомости»: глава «Победы» предупредил Росавиацию о рисках несостоятельности Utair

ТАСС01:12

Авиакомпания «Победа» пожаловалась Росавиации на UTair

Говорит Москва00:56

СМИ: Глава «Победы» предупредил Росавиацию о рисках несостоятельности «ЮТэйр»

Life.ru02:20
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 16:09, Ашберн
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Происшествия

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Среди обломков самолета, на котором летел футболист Сала, нашли тело

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Церемония награждения лауреатов премии «НОС» прошла в Москве этим вечером.
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