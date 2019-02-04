Экономика
Авиакомпания «Победа» пожаловалась Росавиации на UTairГоворит Москва 00:56
В письме на имя главы Росавиации Александра Нерадько топ-менеджер указал на недостаток финансов у UTair. Своё обращение руководитель «Победы» закончил словами «направляется для информации».
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«По данным из открытых источников, стоимость чистых активов Utair на конец 2017 г. и первого полугодия 2018 г. имела отрицательные значения», – написал в ноябре 2018 г. гендиректор 100%-ной «дочки» «Аэрофлота», лоукостера «Победа», Андрей Калмыков руководителю Росавиации Александру Нерадько.Ведомостивчера в 16:33
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