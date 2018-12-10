Путешествия

Авиакомпания «ИрАэро» начала вывозить туристов c острова Хайнань
Российская газета
08:30

Авиакомпания "ИрАэро" начала вывозить российских туристов, застрявших на китайском острове Хайнань. Об этом "Российской газете" сообщил заместитель гендиректора по общим вопросам авиакомпании Сергей Крупнов. По его словам, в Хайкоу (городской округ на острове Хайнань) создан антикризисный штаб.
Российская газета08:30

Подробнее о событии

Минтранс сообщил о сроке возвращения застрявших на Хайнане туристов

Известия11:07

Авиакомпания вывезет за свой счет застрявших в Китае российских туристов

РБК09:54

Всех российских туристов пообещали вывезти с острова Хайнань до конца недели

Говорит Москва11:26

Застряли на краю света

Российская газета11:57

Первый самолет за застрявшими на Хайнане туристами отправят в понедельник

РИА Новости08:47

Авиакомпания «Ираэро» сегодня совершит первый рейс за застрявшими на китайском острове Хайнань российскими туристами

Эхо Москвы09:30

Уфимские туристы задержанного рейса «ИрАэро» вернутся из Китая 12 декабря

ТАСС11:53
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Путешествия

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За сутки в финскую Лапландию прибыли 95 чартеров

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