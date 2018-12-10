Путешествия

Авиакомпания «ИрАэро» начала вывозить туристов c острова Хайнань
Российская газета
08:30

Авиакомпания "ИрАэро" начала вывозить российских туристов, застрявших на китайском острове Хайнань. Об этом "Российской газете" сообщил заместитель гендиректора по общим вопросам авиакомпании Сергей Крупнов. По его словам, в Хайкоу (городской округ на острове Хайнань) создан антикризисный штаб.
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