Путешествия
Авиакомпания «ИрАэро» из-за долгов туроператора приостановила полеты
Авиакомпания «ИрАэро» из-за долгов туроператора приостановила полетыИзвестия18:34
Авиакомпания «ИрАэро» приостановила программу полетов в китайские города Санья и Хайкоу на острове Хайнань, где находятся около 1,5 тыс. туристов, из-за долгов оператора «Жемчужная река». Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Известия18:34
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с чего всё началось
Российские туристы, отправившиеся на Хайнань по путевкам туроператора «Жемчужная река», не могут вылететь из Китая, сообщили РБК в ассоциации «Турпомощь». В Ростуризме уточняют, что причиной стала нехватка самолетов у авиакомпании «ИрАэро», услугами которой пользовался оператор.РБК10:37
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