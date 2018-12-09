Российские туристы, отправившиеся на Хайнань по путевкам туроператора «Жемчужная река», не могут вылететь из Китая, сообщили РБК в ассоциации «Турпомощь». В Ростуризме уточняют, что причиной стала нехватка самолетов у авиакомпании «ИрАэро», услугами которой пользовался оператор.

с чего всё началось

Авиакомпания «ИрАэро» приостановила программу полетов в китайские города Санья и Хайкоу на острове Хайнань, где находятся около 1,5 тыс. туристов, из-за долгов оператора «Жемчужная река». Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

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