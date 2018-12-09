Путешествия

Авиакомпания «ИрАэро» из-за долгов туроператора приостановила полеты
Известия
вчера в 18:34

Авиакомпания «ИрАэро» приостановила программу полетов в китайские города Санья и Хайкоу на острове Хайнань, где находятся около 1,5 тыс. туристов, из-за долгов оператора «Жемчужная река». Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Известиявчера в 18:34
с чего всё началось

Сотни российских туристов застряли в Китае из-за проблем с авиакомпанией

Российские туристы, отправившиеся на Хайнань по путевкам туроператора «Жемчужная река», не могут вылететь из Китая, сообщили РБК в ассоциации «Турпомощь». В Ростуризме уточняют, что причиной стала нехватка самолетов у авиакомпании «ИрАэро», услугами которой пользовался оператор.
РБКвчера в 10:37

Подробнее о событии

Авиакомпания «ИрАэро» возобновит полеты после погашения долгов туроператором

ТАССвчера в 15:57

Около 700 российских туристов застряли в Китае из-за долгов туроператора

Эхо Москвывчера в 14:57

Клиентам «Жемчужной реки» придется провести в Китае еще три дня

Телеканал 360°вчера в 11:40

Сотни российских туристов застряли в Китае из-за проблем с авиакомпанией

РБКвчера в 10:37

Застрявшие в Китае пассажиры сообщили об истёкших визах

News.ruвчера в 10:34

Пассажиры «ИрАэро» пожаловались на невозможность вернуться домой с китайского курорта

Интерфаксвчера в 09:58

В «Жемчужной Реке» рассказали о планах по вывозу туристов

ТурДомвчера в 04:14
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