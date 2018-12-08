Российские туристы, отправившиеся на Хайнань по путевкам туроператора «Жемчужная река», не могут вылететь из Китая, сообщили РБК в ассоциации «Турпомощь». В Ростуризме уточняют, что причиной стала нехватка самолетов у авиакомпании «ИрАэро», услугами которой пользовался оператор.

с чего всё началось

Авиакомпания "ИрАэро" из-за долгов туристического оператора "Жемчужная Река" с 20:00 мск пятницы приостановила программу полетов в Санью и Хайкоу, а также перевозку пассажиров в ряд российских мегаполисов, сообщил заместитель гендиректора авиакомпании Сергей Крупнов.

Путешествия Путешествия Названы самые новогодние города России Среди самых новогодних городов нашей страны - Казань, Суздаль и Вологда, зарубежья - Прага, Рим и Загреб.

Путешествия Путешествия Пошел в гору: чем заняться москвичу в Осетии Корреспондент «Известий» отправился во Владикавказ на выходные, но не самым обычным маршрутом — штурмовал границу с контрабандистом.

Путешествия Путешествия В небе над Екатеринбургом горожане могли увидеть комету Виртанена Вечером 8 декабря в небе над Екатеринбургом можно было наблюдать комету Виртанена, так же известную как Рождественская комета.

Путешествия Путешествия Airbnb, Booking и TripAdvisor хотят развлекать туристов Обычно тургагенты сами предлагают людям экскурсии и другие услуги. Но теперь онлайн-сервисы тоже позволяют выбирать экскурсии.

Путешествия Путешествия Череповец станет пилотной площадкой для развития промышленного туризма В четверг, 6 декабря, руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов заявил, что Череповец станет пилотной площадкой для развития промышленного туризма.

Путешествия Путешествия Профессиональный путешественник расскажет новгородцам о годе в Африке Профессиональный путешественник более 20 лет занимается альпинизмом и туризмом.

Путешествия Путешествия 2019 год в Коми пройдет под флагом экологического туризма Министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов отметил, что 2018 год в республике прошел под флагом сельского туризма, когда за короткий период удалось создать Ассоциацию по развитию сельского туризма, куда вошли более сорока гостевых домов региона.

Путешествия Путешествия В туристической отрасли Великобритании занято около 2,9 млн человек Въездной турпоток вырос на 9% в прошлом году: королевство посетили почти 40 млн. человек, принеся £24,5 млрд.

Путешествия Путешествия Чердынь встретила первых путешественников проекта «Не сиди дома» В первые декабрьские выходные Чердынь принимала к себе гостей в рамках проекта «Не сиди дома».

Путешествия Путешествия Туризм оказался самым активно растущим сектором экономики в ЮАР Туристический сектор Южной Африки является конкурентоспособным на международном уровне, но все же отстает.

Путешествия Путешествия Гастрономической столицей Юга РФ может стать Ростов У Ростова-на-Дону отличные шансы стать гастрономической столицей российского Юга, сообщила горадминистрация.

Путешествия Путешествия Туристы получили от Сургутского района множество призов Туризм в Сургутском районе — занятие не только приятное, но и выгодное: муниципалитет отметил более 160 человек, которые активно участвовали в туристическом квесте на протяжении полугода.

Путешествия Путешествия В Тверской области построят речной вокзал с железной дорогой до Москвы Губернатор Тверской области Игорь Руденя рассказал президенту России о планах в несколько раз сократить путь от Москвы до строящегося в регионе центра речного туризма «Волжское море».

Путешествия Путешествия Полиция Тайланда ввела предупреждение об окончании визы по смс Власти Тайланда ввели эксперимент по предупреждению иностранцев об окончании срока действия визы через смс, пишет новостной портал ИНТЕРфакс.