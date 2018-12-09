Российские туристы, отправившиеся на Хайнань по путевкам туроператора «Жемчужная река», не могут вылететь из Китая, сообщили РБК в ассоциации «Турпомощь». В Ростуризме уточняют, что причиной стала нехватка самолетов у авиакомпании «ИрАэро», услугами которой пользовался оператор.

с чего всё началось

Авиакомпания "ИрАэро" из-за долгов туристического оператора "Жемчужная Река" с 20:00 мск пятницы приостановила программу полетов в Санью и Хайкоу, а также перевозку пассажиров в ряд российских мегаполисов, сообщил заместитель гендиректора авиакомпании Сергей Крупнов.

Путешествия Путешествия Названы самые нарядные города России на Новый год Самые «новогодние» города России назвала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе телеканалу RT.

Путешествия Путешествия В Крыму на Новый год ждут 150 тысяч туристов На Новый год ждет 150 тысяч туристов. На прошлые праздники приняли 100 тысяч, - сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Путешествия Путешествия Пошел в гору: чем заняться москвичу в Осетии Корреспондент «Известий» отправился во Владикавказ на выходные, но не самым обычным маршрутом — штурмовал границу с контрабандистом.

Путешествия Путешествия В небе над Екатеринбургом горожане могли увидеть комету Виртанена Вечером 8 декабря в небе над Екатеринбургом можно было наблюдать комету Виртанена, так же известную как Рождественская комета.

Путешествия Путешествия Airbnb, Booking и TripAdvisor хотят развлекать туристов Обычно тургагенты сами предлагают людям экскурсии и другие услуги. Но теперь онлайн-сервисы тоже позволяют выбирать экскурсии.

Путешествия Путешествия Череповец станет пилотной площадкой для развития промышленного туризма В четверг, 6 декабря, руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов заявил, что Череповец станет пилотной площадкой для развития промышленного туризма.

Путешествия Путешествия Профессиональный путешественник расскажет новгородцам о годе в Африке Профессиональный путешественник более 20 лет занимается альпинизмом и туризмом.

Путешествия Путешествия Въездной турпоток на Мальту увеличился на 10% Согласно статистике за октябрь, турпоток на Мальту прибавил 10% - такие данные представило Национальное статистическое управление Мальты.

Путешествия Путешествия Чердынь встретила первых путешественников проекта «Не сиди дома» В первые декабрьские выходные Чердынь принимала к себе гостей в рамках проекта «Не сиди дома».

Путешествия Путешествия Туризм оказался самым активно растущим сектором экономики в ЮАР Туристический сектор Южной Африки является конкурентоспособным на международном уровне, но все же отстает.

Путешествия Путешествия Гастрономической столицей Юга РФ может стать Ростов У Ростова-на-Дону отличные шансы стать гастрономической столицей российского Юга, сообщила горадминистрация.

Путешествия Путешествия Туристы получили от Сургутского района множество призов Туризм в Сургутском районе — занятие не только приятное, но и выгодное: муниципалитет отметил более 160 человек, которые активно участвовали в туристическом квесте на протяжении полугода.

Путешествия Путешествия «Золотое кольцо» соединят с «Серебряным ожерельем» Отправление первого поезда, который свяжет «Серебряное ожерелье» с «Золотым кольцом», станет праздником и произойдет уже 9 декабря.

Путешествия Путешествия На тайском острове Ко Самет запретили пластик Администрация острова в провинции Районг месяц назад приняла постановление, которое запрещает туристам использовать пластиковые пакеты и контейнеры из пористого материала пенополистирола, в простонародье – пенопласта.