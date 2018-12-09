Путешествия
Авиакомпания «ИрАэро» из-за долгов туроператора приостановила полеты
Авиакомпания «ИрАэро» из-за долгов туроператора приостановила полетыТАССвчера в 13:27
Авиакомпания "ИрАэро" из-за долгов туристического оператора "Жемчужная Река" с 20:00 мск пятницы приостановила программу полетов в Санью и Хайкоу, а также перевозку пассажиров в ряд российских мегаполисов, сообщил заместитель гендиректора авиакомпании Сергей Крупнов.
ТАССвчера в 13:27
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с чего всё началось
Российские туристы, отправившиеся на Хайнань по путевкам туроператора «Жемчужная река», не могут вылететь из Китая, сообщили РБК в ассоциации «Турпомощь». В Ростуризме уточняют, что причиной стала нехватка самолетов у авиакомпании «ИрАэро», услугами которой пользовался оператор.РБК10:37
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