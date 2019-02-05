Авиакомпания Germania объявила о банкротствеВедомости вчера в 21:35

Немецкая авиакомпания Germania подала в суд заявление о признании собственного банкротства. Об этом говорится в сообщении на ее сайте. Проблемы возникли из-за резкого повышения цен на топливо при одновременном ослаблении евро по отношению к доллару, отмечает Germania.

Происшествия В крови рэпера Децла не обнаружено наркотических веществ Экспертиза не выявила следов наркотических веществ в крови скончавшегося рэп-исполнителя Децла.

Происшествия Мужчина угрожал взорвать бомбу в храме Илии Пророка в центре Москвы В Москве сотрудниками полиции задержан мужчина, угрожавший устроить взрыв в храме Илии Пророка Обыденного в Хамовниках.

Политика На Виктора Медведчука завели уголовное дело о госизмене Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении лидера общественного движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука.

Наука Северный магнитный полюс Земли смещается к России Американские ученые обнаружили смещение северного магнитного полюса Земли к России. Причем этот процесс ощутимо ускоряется.

Происшествия В Ульяновске возбудили дело о заражении суворовцев паразитами Военный следственный отдел Следственного комитета России по Ульяновскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту массового заболевания воспитанников суворовского училища эхинококкозом.

Авто Mazda привезет в Женеву новый кроссовер Компания Mazda анонсировала премьеру нового компактного кроссовера.

Происшествия СК опроверг информацию о знакомстве Бастрыкина с Арашуковыми "Председатель СК России Александр Бастрыкин никогда не был лично знаком с членами этой семьи, а единственная его встреча с сенатором Арашуковым состоялась в Совете Федерации в момент его задержания", - заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Экономика Банк России спрятал языки у двуглавого орла на своем новом логотипе Банк России утвердил новый фирменный стиль, изменив изображение двуглавого орла на своем логотипе, убрав у него высунутые языки и закрыв клювы.

Политика Медведев освободил от должности главу Ростуризма Сафонова "Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении от должности руководителя Ростуризма Олега Сафонова", - сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Общество Футболист «Спартака» Глушаков официально развелся с женой Никулинский суд Москвы во вторник расторг брак футболиста московского "Спартака" Дениса Глушакова и его жены Дарьи, сообщил РИА Новости адвокат Дарьи Сергей Жорин.

Интернет В Facebook Messenger появилась возможность удалять сообщения В Facebook Messenger появилась возможность удалять сообщения в течение 10 минут после их отправки.

Авто Новый Mercedes B-класса: цены в России Начальный Mercedes B 180 имеет двигатель с отдачей 136 л.с. и 200 Нм, а комплектация Style включает комбинированную обивку сидений кожзамом и тканью, светодиодные фары, систему автоматического торможения, датчик дождя, электропривод пятой двери, парктроник, круиз-контроль, однозонный климат-контроль, подогрев передних сидений и 16-дюймовые легкосплавные колеса.

Общество «Победа» ограничила размер ручной клади Авиакомпания «Победа» ограничила размер провоза ручной клади в самолете до 36х30х4 см, весом не более 10 кг.

Интернет Mail.ru Group запустила новый защищенный браузер Atom Новый браузер позволяет пользователям запрещать сайтам доступ к камерам и микрофонам, также можно для каждого сайта настроить другие разрешения, в том числе и позволяется блокировать рекламу и навязчивые предложения об уведомлениях.

Общество Суд назначил новую экспертизу деятельности «Седьмой студии» Мещанский суд Москвы решил назначить новую комплексную экспертизу деятельности "Седьмой студии", передает корреспондент РИА Новости во вторник из зала Мещанского суда Москвы.

Общество В Петербурге сторонников Навального оштрафовали на 7 млн руб Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга обязал координатора местного штаба Алексея Навального Дениса Михайлова и пресс-секретаря движения «Весна» Богдана Литвина выплатить 7,3 млн руб. по иску городской прокуратуры.

Футбол «Спартак» сыграл вничью с «Марибором» в контрольном матче "Красно-белые" встречались со словенским "Марибором" и сыграли вничью 1:1. Счет в матче был установлен уже в первые 15 минут.

Происшествия Экс-глава Серпуховского района Шестун заявил о новом деле против него Против бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна возбуждено еще одно уголовное дело, об этом заявил сам бывший чиновник, чье обращение передала РБК жена Юлия Шестун.

Происшествия Водителя опрокинувшегося под Калугой автобуса арестовали на два месяца Водитель автобуса, опрокинувшегося 3 февраля в кювет под Калугой, арестован на два месяца.

Наука В Аргентине обнаружили новый вид травоядного динозавра Ученые собрали скелет древнего травоядного динозавра Bajadasaurus pronuspinax, имевшего длинные шипы на шее и спине, их оболочка напоминает рога современных млекопитающих.