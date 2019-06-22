Политика

Авиакомпании заявили о массовой сдаче билетов в ГрузиюТелеканал 360° 08:03

Российские авиакомпании, осуществляющие регулярные рейсы между Россией и Грузией, сообщили о массовом отказе россиян от полетов.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:50, Вашингтон
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Ранее появилась информация, что Де Лигт дал согласие на переход в «Ювентус».
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