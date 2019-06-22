Авиакомпании заявили о массовой сдаче билетов в ГрузиюТелеканал 360° 08:03

Российские авиакомпании, осуществляющие регулярные рейсы между Россией и Грузией, сообщили о массовом отказе россиян от полетов.

Авиакомпании заявили о массовой сдаче билетов в Грузию

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