Политика
Авиакомпании заявили о массовой сдаче билетов в ГрузиюТелеканал 360° 08:03
Российские авиакомпании, осуществляющие регулярные рейсы между Россией и Грузией, сообщили о массовом отказе россиян от полетов.
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Обновлено в 14:43
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Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Ранее грузинское кафе "Езо" в центре Тбилиси и кафе-ресторан "Гарденс" в Батуми объявили, что повысят цены на 20 процентов для клиентов из России.
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Обновлено в 07:06
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