Происшествия

Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуляГазета.Ru 02:15

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
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с чего всё началось

Superjet просят проверить с нуля

АЭВТ требует подтвердить надежность самолета Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) просит Минтранс после катастрофы в Шереметьево организовать оперативную проверку систем самолета RRJ 95 (он же Superjet 100) на соответствие сертификационным требованиям.
Коммерсантъвчера в 18:39

Подробнее о событии

Авиакомпании попросили проверить SSJ100 после катастрофы в Шереметьево

РБК01:34

Авиакомпании требуют проверить Superjet на пригодность

URA.Ru01:17

SSJ-100 попросили перепроверить

Lenta.ruвчера в 23:42

«Ъ»: авиакомпании попросили Минтранс проверить SSJ-100 на соответствие требованиям

ТАСС00:46

Авиакомпании попросили Минтранс проверить SuperJet 100

Ведомости00:25

Авиаперевозчики попросили Минтранс проверить надежность самолета Superjet 100

Эхо Москвы03:04

Superjet просят проверить с нуля

Коммерсантъвчера в 18:39
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 04:10, Ашберн
Общество

В Екатеринбурге продают «королевскую» квартиру за 19 миллионов

Обновлено в 03:20
Происшествия

В Японии мужчина с ножом напал на группу школьников

В японском городе Кавасаки неизвестный напал на группу школьников на остановке автобуса, сообщает Japan Times.
Обновлено вчера в 21:01
Здоровье

В парке «Зарядье» расскажут о нарушениях пищевого поведения

Лекция «Как работать с нарушениями пищевого поведения» пройдет в рамках цикла просветительских мероприятий о современной медицине и здоровье «Бегу к врачу», организованного Департаментом здравоохранения города Москвы.
Обновлено в 00:20
Политика

Путин призвал бороться с «несуразными» проверками бизнеса

Глава государства провел рабочую встречу с уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей Борисом Титовым, который представил ежегодный доклад о положении дел с правами человека в области предпринимательской деятельности.
Обновлено вчера в 07:19
Происшествия

В Дагестане изъяли более миллиона пачек поддельных сигарет

В кузовах и прицепах двух большегрузных автомобилей было обнаружено более миллиона коробок сигарет.
Обновлено вчера в 23:46
Здоровье

В России изменились правила медицинского страхования

В России были приняты новые правила обязательного медстрахования. С документом можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения.
Обновлено в 02:46
Хоккей

«Слован» отказался играть в КХЛ

В руководстве «Слована» заявили, что команда не будет заявляться на следующий сезон КХЛ.
Обновлено вчера в 14:35
Политика

Президент России поздравил пограничников с профессиональным праздником

День пограничника — профессиональный праздник личного состава и ветеранов Погранслужбы ФСБ России — отмечается 28 мая.
Обновлено в 01:56
Футбол

Форвард ЦСКА Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ

По итогам голосования болельщиков, лучшим игроком заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2018/19 стал нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов.
Обновлено в 02:37
Происшествия

Полиция устроила облаву на томского «вора в законе»

«В ходе расследования установлено, что житель Томска, находясь на территории города и области, имея статус «вора в законе» и сферу своего преступного влияния на территории региона, занимал высшее положение в преступной иерархии области», — говорится в сообщении УМВД РФ по Томской области.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие

В результате обстрела беспилотника ВСУ в ДНР ранена мирная жительница

Обновлено вчера в 21:15
Хоккей

НХЛ собирает факты о видео с Кузнецовым

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что его организация начала собирать факты произошедшего с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым, однако преждевременно называть это расследованием.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7

Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 00:32
Гаджеты

Microsoft прекращает сотрудничество с Huawei

Сервисная группа из штаб-квартиры Microsoft в Шэньчжэне была отозвана, и Microsoft прекратила принимать новые заказы на устройства Huawei, базирующиеся на Windows.
Обновлено вчера в 09:11
Политика

Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

Обновлено в 02:40
Политика

Новоизбранный президент Литвы рассказал о будущих отношениях с Россией

Отношения Литвы и России в дальнейшем вряд ли поменяются, так как Вильнюс не хочет «предавать» украинских партнеров.
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия

В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде

В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.
Обновлено в 02:34
Авто

Спрос на кабриолеты остается немецким

Самыми популярными марками в сегменте остаются немецкие BMW и Mercedes-Benz.
Обновлено в 02:00
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое

Обновлено в 01:11
Происшествия

В Калмыкии легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

По данным МЧС по региону, легкомоторный самолет проводил сельхозобработку земель от саранчи в Приютненском районе Калмыкии.
Обновлено в 02:21
Экономика

Росстат: почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половина (48,2%) российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, поскольку денег хватает только на еду и одежду, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Медведь пришел на детскую площадку под Красноярском

Обновлено в 00:30
Футбол

РФС в 2018 году потратил на сборные России более 2 миллиардов рублей

Согласно отчету, бюджет на расходы на сборные России составлял 1 миллиард 216,4 миллиона рублей.
Обновлено в 03:30
Кино

Искусственный интеллект представил логичный финал «Игры престолов»

Ученые из Томска разработали искусственный интеллект, который объясняет провальность последнего сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 15:48
Футбол

Рамос попросил «Реал» бесплатно отпустить его в Китай

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос выразил желание продолжить карьеру в китайской Суперлиге.
Обновлено вчера в 10:00
Экономика

Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет

«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено вчера в 00:00
Экономика

Александр Беглов: городской бюджет должен быть понятным для петербуржцев

Как сообщили на заседании в Смольном, в прошлом году доходы городского бюджета составили почти 580 миллиардов рублей, Петербургу удалось заработать почти на 5% больше, чем планировалось.
Обновлено в 03:59
Политика

Медведев отменил в России внутрисетевой роуминг

Премьер-министр Дмитрий Медведев отменил в России внутрисетевой роуминг, подписав соответствующее постановление.
Обновлено вчера в 15:04
Общество

В сети запущена прямая трансляция длительностью 450 лет

Всемирный фонд дикой природы 10 мая запустил онлайн-трансляцию в Facebook, где показывается процесс разложения пластиковой бутылки.
Обновлено вчера в 22:20
Политика

В ФСБ допустили новые провокации Украины у берегов Крыма

Угроза новых диверсий в Крыму и Керченском проливе со стороны украинских спецслужб и экстремистских организаций сохраняется.
Обновлено вчера в 10:59
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Возгорание самолёта SSJ-100 в ШереметьевеБольше новостей по теме
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