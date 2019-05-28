Происшествия
Авиакомпании попросили Минтранс проверить SuperJet 100Ведомости 00:25
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) написала министру транспорта Евгению Дитриху письмо с просьбой провести оперативную проверку Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) на соответствие сертификационным требованиям. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
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с чего всё началось
АЭВТ требует подтвердить надежность самолета Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) просит Минтранс после катастрофы в Шереметьево организовать оперативную проверку систем самолета RRJ 95 (он же Superjet 100) на соответствие сертификационным требованиям.Коммерсантъвчера в 18:39
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