Экономика
Авиакомпании России в апреле увеличили перевозки на 12%ТАСС 04:01
Российские авиакомпании в апреле увеличили перевозки на 12,1%, до 8,97 млн пассажиров по сравнению с апрелем 2018 года. Об этом говорится в сообщении Росавиации.
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Космос
Стартовало изготовление корпуса космического корабля «Федерация»
Обновлено 12 мая в 20:48
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге.
Обновлено вчера в 16:20
Армия и оружие
Названа дата запуска четвертого спутника военной связи «Благовест»
Источник в Роскосмосе сообщил, что запуск четвертого спутника военной связи "Благовест" намечен на середину июля 2019 года.
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия
Самолет «ЮТэйр» вернулся во Внуково из-за проблем с шасси
Борт авиакомпании "ЮТэйр" возвращается в московский аэропорт Внуково из-за неубранного шасси, сообщил РИА Новости источник в воздушной гавани.
Обновлено в 05:20
Спорт
Боец UFC участвовал в разгоне акции протеста в Екатеринбурге
Что случилось Боец UFC Иван Штырков и другие спортсмены, тренирующиеся в академии единоборств РМК, участвовали в разгоне акции протеста в Екатеринбурге.
Обновлено в 03:38
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
Обновлено вчера в 06:13
Шоу-бизнес
Шоу Цымбалюк-Романовской в храме Христа Спасителя не состоялось
Выступление бывшей супруги Армена Джигарханяна в храме Христа Спасителя было отменено по весьма банальной причине: слишком низким оказался спрос на билеты.
Обновлено в 05:16
Здоровье
Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле
Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Российский школьник захватил заложников из-за неразделенной любви
Недостаток родительского внимания и неразделенная любовь стали причинами инцидента в казанской гимназии, где школьник захватил в заложники целый класс вместе с учительницей.
Обновлено в 03:57
Кино
BuzzFeed опроверг очередной ляп в свежей серии «Игры престолов»
Издание BuzzFeed.News опровергло новый ляп в пятой серии финального сезона «Игры престолов», о котором ранее сообщали поклонники сериала.
Обновлено в 04:56
Происшествия
На Урале пьяные пациенты удерживали в квартире врачей скорой помощи
По данным следствия, в правоохранительные органы города поступило заявление о том, что нетрезвые местные жители удерживали в квартире двух врачей скорой помощи, прибывших по вызову к больному.
Обновлено в 05:19
Гаджеты
Производитель тамагочи возобновит его выпуск
Обновлено вчера в 15:56
Экономика
Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем
В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия
Целью диверсии в водах ОАЭ стали два саудовских нефтяных танкера
Обновлено вчера в 00:39
Происшествия
Полицейский в Новокузнецке выстрелил в угрожавшего ему ножом мужчину
Полицейский выстрелил в ногу мужчине, который угрожал сотрудникам правоохранительным органов ножом, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.
Обновлено вчера в 12:29
Политика
Путин утвердил доктрину энергетической безопасности России
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой доктрины энергетической безопасности РФ.
Обновлено в 05:09
Транспорт
Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права
В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Происшествия
Таможня возбудила дело из-за таблеток против курения в посылке
Столичная таможня возбудила уголовное дело о контрабанде наркотиков в отношении сотрудников интернет-магазина «Виаграгуру», которые заказали у индийской фармацевтической компании партию таблеток для борьбы с курением Unidep.
Обновлено в 00:34
Политика
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Обновлено вчера в 10:48
Политика
У Рады митингуют из-за инаугурации Зеленского
Обновлено в 04:31
Политика
Пушков прокомментировал ультиматум Климкина Евросоюзу
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал ультиматум Евросоюзу от главы МИД Украины Павла Климкина по Донбассу.
Обновлено вчера в 14:38
Армия и оружие
Сброс самой мощной бомбы из арсенала Су-34 показали на видео
В Сети появилось видео применения фронтовым бомбардировщиком Су-34 ВКС России самой мощной корректируемой бомбы из своего арсенала - полуторатонной КАБ-1500ПР с лазерным наведением.
Обновлено в 03:28
Авто
Обновленный Skoda Superb впервые получит матричные фары
Передняя полностью светодиодная матричная оптика будет впервые представлена на автомобиле Skoda.
Обновлено в 03:00
Гаджеты
«Ростелеком» выбрал трех поставщиков смартфонов на российской ОС
"Ростелеком" выбрал трех поставщиков 100 тысяч смартфонов на базе отечественной мобильной операционной системы Sailfish для проекта "Доверенная мобильная среда", следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено в 01:59
Общество
Роскачество проверило плавленые сыры
Обновлено в 01:28
Кино
70% россиян не смотрели «Игру престолов»
Обновлено вчера в 20:35
Политика
Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия
Мужчина во Внуково похитил у попутчика сумку с $210 тысячами
Мужчина похитил у попутчика в московском аэропорту Внуково сумку, в которой находилось более $210 тыс.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
Пентагон может отправить 120 тысяч военных на Ближний Восток
Ранее командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что США должны покинуть Ближний Восток.
Обновлено в 01:53
Политика
Сердюков стал главой совета директоров ОАК
Новым председателем Совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) стал директор авиационного кластера госкорпорации Ростех, бывший глава оборонного ведомства Анатолий Сердюков.
Обновлено вчера в 12:00