Экономика

Авиакомпании России в апреле увеличили перевозки на 12%ТАСС 04:01

Российские авиакомпании в апреле увеличили перевозки на 12,1%, до 8,97 млн пассажиров по сравнению с апрелем 2018 года. Об этом говорится в сообщении Росавиации.
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Авиакомпании РФ в апреле увеличили перевозки пассажиров на 12%

Вести.Финанс05:25

Авиакомпании РФ в апреле нарастили перевозки на 12%

News.ru04:59

Число пассажиров российских авиакомпаний в апреле выросло на 12,1% - до 8,97 млн человек

Агентство Москва04:00

«Аэрофлот» увеличил перевозки пассажиров

iReactor04:26

Авиакомпании РФ увеличили перевозки в апреле на 12%, почти до 9 млн человек

Интерфакс04:11

Авиакомпании России в апреле увеличили перевозки на 12%

ТАСС04:01

Российские авиакомпании увеличили перевозки на 12,1%

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Общество

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Под проверку попали семь торговых марок: «Красная цена», «Честное молоко», «Агуша», «Село Зеленое», «Дмитровский молочный завод», «36 копеек» и «Простоквашино».
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Верховная рада отказалась отменить закон о языке

Депутаты Верховной рады Украины отклонили четыре проекта постановлений, которые предлагали отменить закон об обязательном и повсеместном использовании украинского языка.
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BuzzFeed опроверг очередной ляп в свежей серии «Игры престолов»

Издание BuzzFeed.News опровергло новый ляп в пятой серии финального сезона «Игры престолов», о котором ранее сообщали поклонники сериала.
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Наука

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Технология виртуальной реальности (VR) может улучшить качество жизни людей с деменцией, помогая им вспомнить прошлое, уменьшить агрессию и улучшить взаимодействие с лицами, обеспечивающими уход, говорится в исследовании.
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Всего с 28 декабря 2018 года по 8 мая 2019 года корь выявили у 47 тыс. 383 жителей Украины. От осложнений скончались 16 человек.
Обновлено в 02:10
Теннис

Касаткина вышла во второй круг турнира в Риме, обыграв Бегу

Во втором круге турнира в Риме Касаткина сыграет с чешской теннисисткой Катериной Синяковой.
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Главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов огласил список из 37 футболистов, которые будут готовиться к ближайшим матчам отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 06:58
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В Саудовской Аравии заявили об атаке беспилотников на нефтепровод

Министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что утром во вторник, 14 мая, на главный нефтепровод страны была совершена атака, в том числе с применением беспилотников.
Обновлено в 07:17
Общество

Ученый предупредил о мощнейшей за полтора года магнитной буре на Земле

Обновлено в 06:09
Происшествия

Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Одна из ключевых свидетельниц по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина находится в больнице в критическом состоянии после падения из окна гостиницы в Праге, передаёт 13 мая «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия

Связанную с Гинером компанию заподозрили в уходе от налогов на ₽1 млрд

Размер неуплаченных в 2014-2016 годы налогов "ТНС энерго Нижний Новгород" в СК оценили в сумму более 1 млрд руб. Группа компаний "ТНС Энерго" — одна из крупнейших частных энергосбытовых компаний России.
Обновлено в 07:14
Общество

Дачную амнистию продлят до 2022 года

Сегодня председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года.
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Общество

Преподаватель музыки в Южно-Сахалинске назвала ученицу дурой

В Южно-Сахалинске учительница музыки оскорбила ученицу из-за того, что она не выучила заданную песню.
Обновлено в 06:35
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В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Шоу-бизнес

Результаты шоу Первого канала «Голос. Дети» подтвердились

Обновлено в 05:54
Политика

Провал Филарета: украинские епископы проигнорировали приглашение раскольника

На молитвенное празднование во Владимирском соборе в Киеве в честь священномученика Макария по приглашению бывшего главного украинского раскольника Филарета приехали только четыре епископа из более шестидесяти приглашённых.
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Политика

В Кремле следят за стихийными акциями протеста в Екатеринбурге

Обновлено в 05:44
Происшествия

Житель Курска требует компенсацию за пропавший клад золотых монет

В Ленинском районном суде начали рассматривать дело о взыскании компенсации за клад, который был передан государству.
Обновлено в 02:48
Экономика

Глава Минкавказа назвал причину роста долгов за газ и свет в регионе

Министр напомнил, что сейчас общий долг за газ и электричество на Северном Кавказе превышает 120 миллиардов рублей.
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Происшествия

Самолет Utair вернулся во «Внуково» из-за неполадок с шасси

Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, выполнявший рейс Москва – Милан, вернулся в аэропорт вылета «Внуково» из-за технических неполадок, передает ТАСС со ссылкой на перевозчика.
Обновлено в 06:14
Общество

В УФСИН по Бурятии прокомментировали видеоролик с сотрудниками

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Звезда «Мажора» уснул в машине соседки

Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный уснул в машине соседки, передает "Лента.ру" со ссылкой на видео, которое сняла очевидица.
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Вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»

В YouTube на канале Walt Disney Studios опубликован трейлер фильма Хоакима Роннинга «Малефисента: Владычица тьмы».
Обновлено в 02:26
Авто

В ГД внесут законопроект об отмене двух коэффициентов в ОСАГО

Предусматривающий изменение формулы расчета стоимости полиса ОСАГО законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму.
Обновлено в 00:43
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Названы самые угоняемые автомобили в РФ

Эксперты назвали самые угоняемые автомобили в России: исследование проведено на основе заявлений клиентов.
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Россияне выбрали любимых героев «Игры престолов»

В сериале «Игра престолов» россиянам больше всего нравятся такие персонажи, как Дейенерис Таргариен и Тирион Ланнистер.
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В Ростовской области трое мужчин погибли при чистке выгребной ямы

По данным регионального Следкома, мужчина чистил выгребную яму в своём домовладении. Из-за нехватки кислорода он потерял сознание.
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Власти Москвы назвали основную причину аварий на дорогах

Основной причиной ДТП на московских дорогах является превышение скорости.
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Шоу-бизнес

Станислав Бондаренко показал подросшую дочь

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