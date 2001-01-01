Экономика
Авиакомпании России в апреле увеличили перевозки на 12%ТАСС 04:01
Российские авиакомпании в апреле увеличили перевозки на 12,1%, до 8,97 млн пассажиров по сравнению с апрелем 2018 года. Об этом говорится в сообщении Росавиации.
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Общество
Эксперты Росконтроля назвали лучших производителей молока
Под проверку попали семь торговых марок: «Красная цена», «Честное молоко», «Агуша», «Село Зеленое», «Дмитровский молочный завод», «36 копеек» и «Простоквашино».
Обновлено в 04:02
Политика
Верховная рада отказалась отменить закон о языке
Депутаты Верховной рады Украины отклонили четыре проекта постановлений, которые предлагали отменить закон об обязательном и повсеместном использовании украинского языка.
Обновлено в 07:00
Кино
BuzzFeed опроверг очередной ляп в свежей серии «Игры престолов»
Издание BuzzFeed.News опровергло новый ляп в пятой серии финального сезона «Игры престолов», о котором ранее сообщали поклонники сериала.
Обновлено в 04:56
Наука
Российские ученые впервые в мире получили «двухмерное» золото
Обновлено вчера в 16:57
Наука
Виртуальная реальность может помочь людям с деменцией
Технология виртуальной реальности (VR) может улучшить качество жизни людей с деменцией, помогая им вспомнить прошлое, уменьшить агрессию и улучшить взаимодействие с лицами, обеспечивающими уход, говорится в исследовании.
Обновлено 11 мая в 12:13
Здоровье
С начала года на Украине заболели корью более 47 тыс. человек
Всего с 28 декабря 2018 года по 8 мая 2019 года корь выявили у 47 тыс. 383 жителей Украины. От осложнений скончались 16 человек.
Обновлено в 02:10
Теннис
Касаткина вышла во второй круг турнира в Риме, обыграв Бегу
Во втором круге турнира в Риме Касаткина сыграет с чешской теннисисткой Катериной Синяковой.
Обновлено в 06:52
Футбол
Назван расширенный состав сборной России на матчи отбора к Евро-2020
Главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов огласил список из 37 футболистов, которые будут готовиться к ближайшим матчам отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 06:58
Политика
В Саудовской Аравии заявили об атаке беспилотников на нефтепровод
Министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что утром во вторник, 14 мая, на главный нефтепровод страны была совершена атака, в том числе с применением беспилотников.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Одна из ключевых свидетельниц по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина находится в больнице в критическом состоянии после падения из окна гостиницы в Праге, передаёт 13 мая «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия
Связанную с Гинером компанию заподозрили в уходе от налогов на ₽1 млрд
Размер неуплаченных в 2014-2016 годы налогов "ТНС энерго Нижний Новгород" в СК оценили в сумму более 1 млрд руб. Группа компаний "ТНС Энерго" — одна из крупнейших частных энергосбытовых компаний России.
Обновлено в 07:14
Общество
Дачную амнистию продлят до 2022 года
Сегодня председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 03:42
Общество
Преподаватель музыки в Южно-Сахалинске назвала ученицу дурой
В Южно-Сахалинске учительница музыки оскорбила ученицу из-за того, что она не выучила заданную песню.
Обновлено в 06:35
Транспорт
Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права
В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Шоу-бизнес
Результаты шоу Первого канала «Голос. Дети» подтвердились
Обновлено в 05:54
Политика
Провал Филарета: украинские епископы проигнорировали приглашение раскольника
На молитвенное празднование во Владимирском соборе в Киеве в честь священномученика Макария по приглашению бывшего главного украинского раскольника Филарета приехали только четыре епископа из более шестидесяти приглашённых.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Житель Курска требует компенсацию за пропавший клад золотых монет
В Ленинском районном суде начали рассматривать дело о взыскании компенсации за клад, который был передан государству.
Обновлено в 02:48
Экономика
Глава Минкавказа назвал причину роста долгов за газ и свет в регионе
Министр напомнил, что сейчас общий долг за газ и электричество на Северном Кавказе превышает 120 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
Самолет Utair вернулся во «Внуково» из-за неполадок с шасси
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, выполнявший рейс Москва – Милан, вернулся в аэропорт вылета «Внуково» из-за технических неполадок, передает ТАСС со ссылкой на перевозчика.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Звезда «Мажора» уснул в машине соседки
Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный уснул в машине соседки, передает "Лента.ру" со ссылкой на видео, которое сняла очевидица.
Обновлено в 04:53
Кино
Вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»
В YouTube на канале Walt Disney Studios опубликован трейлер фильма Хоакима Роннинга «Малефисента: Владычица тьмы».
Обновлено в 02:26
Авто
В ГД внесут законопроект об отмене двух коэффициентов в ОСАГО
Предусматривающий изменение формулы расчета стоимости полиса ОСАГО законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму.
Обновлено в 00:43
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в РФ
Эксперты назвали самые угоняемые автомобили в России: исследование проведено на основе заявлений клиентов.
Обновлено в 02:04
Кино
Россияне выбрали любимых героев «Игры престолов»
В сериале «Игра престолов» россиянам больше всего нравятся такие персонажи, как Дейенерис Таргариен и Тирион Ланнистер.
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Ростовской области трое мужчин погибли при чистке выгребной ямы
По данным регионального Следкома, мужчина чистил выгребную яму в своём домовладении. Из-за нехватки кислорода он потерял сознание.
Обновлено в 06:44
Транспорт
Власти Москвы назвали основную причину аварий на дорогах
Основной причиной ДТП на московских дорогах является превышение скорости.
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес
Станислав Бондаренко показал подросшую дочь
Обновлено в 06:00