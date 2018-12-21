Экономика

Авиакомпании России увеличили перевозки в ноябре на 13%
Интерфакс
09:03

Авиакомпания "Победа" за 11 месяцев перевезла 6,5 млн пассажиров (+58,2%), заняв шестое место по пассажиропотоку. Еще больше выросли показатели у авиакомпании Red Wings, которая занимает 10-е место. Компания в январе-ноябре перевезла 2,5 млн пассажиров (+60,5%).
Интерфакс09:03

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Российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров на 10,6% в 2018 году

Коммерсантъ13:32

Какие российские авиакомпании переживут 2019 год

Газета.Ruвчера в 05:13

Авиакомпании России увеличили пассажиропоток до 107,7 млн человек за 11 месяцев

Известия09:28

Авиакомпании России за 11 месяцев увеличили перевозки пассажиров на 10,6%

ТАСС09:26

Авиаперевозки в РФ бьют рекорды

News.ru09:21

Авиакомпании России увеличили перевозки в ноябре на 13%

Интерфакс09:03

Пассажиропоток российских авиакомпаний вырос в январе-ноябре на 10,6% - до 107,7 млн человек

Агентство Москва09:59
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Политика

Володин предложил обсудить актуальность Конституции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил проанализировать эффективность работы норм действующей Конституции.
Обновлено в 13:12
Происшествия

Подросток погиб после попадания в щетку снегоуборочной машины в Москве

Подросток погиб в Москве после того, как попал в щетку снегоуборочной машины. Об этом стало известно во вторник, 25 декабря.
Обновлено в 13:13
Армия и оружие

C-300 отразили массированный удар МиГ-31БМ

Обновлено в 12:51
Происшествия

В дагестанском Буйнакске обрушился мост

В дагестанском городе Буйнакск обрушился мост.
Обновлено в 09:33
Политика

Путин и Лукашенко еще раз встретятся до Нового года

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились провести еще одну встречу до Нового года для принятия решений, "которые не терпят отлагательств".
Обновлено в 13:38
Экономика

Путин подписал закон о повышении МРОТ на 117 рублей в 2019 году

Президент России Владимир Путин подписал закон о ежегодном повышении МРОТ, предусматривающий рост минимальной оплаты труда в среднем на 117 рублей.
Обновлено в 12:07
Происшествия

В Тольятти убита вице-чемпионка России по плаванию

В Тольятти убита 16-летняя вице-чемпионка России по плаванию Сафия Аскарова. Она скончалась на месте преступления.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Пациент выстрелил во врача и покончил с собой в Петербурге

По информации правоохранителей, мужчина, обратившийся за оказанием помощи в клинику, несколько раз выстрелил из двух травматических пистолетов в женщину-врача, а потом покончил с собой.
Обновлено в 10:05
Политика

Военные предприятия Украины попали в список санкций России

Санкционный список России в отношении Украины пополнили военные предприятия «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт», следует из постановления, опубликованного на сайте правительства.
Обновлено в 10:42
Общество

Российским чиновникам прислали корзинки от Сечина

Несколько федеральных чиновников рассказали The Bell, что получили поздравления от главы «Роснефти» Игоря Сечина в виде корзинок с колбасой.
Обновлено в 06:50
Политика

Путин подписал закон о любительской рыбалке

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке, закрепив норму о бесплатном рыболовстве в личных целях и сохранив возможность использования сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
Обновлено в 12:06
Политика

Переговоры Путина и Лукашенко продолжались почти четыре часа

Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко завершили переговоры, которые продолжались почти четыре часа.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Экс-глава Росалкогольрегулирования арестован заочно

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Игоря Чуяна.
Обновлено в 13:13
Спорт

Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры

По ходу карьеры в биатлоне Шипулин дважды становился олимпийским медалистом в эстафетах — в 2010 году на Играх в Ванкувере он завоевал серебро, а через четыре года в Сочи стал чемпионом Олимпиады.
Обновлено в 02:56
Происшествия

МЧС и ученые не увидели признаков падения метеорита в Хабаровском крае

Ранее в СМИ были обнародованы версии специалистов и ученых, по которым причиной перекрытия реки в Хабаровском крае никак не мог послужить метеорит.
Обновлено в 02:42
Общество

Екатерина Андреева раскритиковала телевидение

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева поделилась своим отношением к российскому телевидению, увлечением историческими артефактами и детскими воспоминаниями.
Обновлено в 12:44
Общество

Удалившая грудь россиянка уехала из страны после угрозы лишиться детей

Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая удалила грудь, после чего ее посчитали трансгендером и отняли двух приемных сыновей, уехала с семьей в Испанию и получила политическое убежище.
Обновлено в 12:42
Происшествия

Адвокат жены Глушакова обвинил игрока в выводе 170 млн рублей

Футболист московского "Спартака" Денис Глушаков во время бракоразводного процесса вывел из семейного бюджета 170 миллионов рублей, передает ТАСС.
Обновлено в 08:35
Политика

Медведев расширил санкции против Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении санкционного списка, в который входят физические и юридические лица Украины.
Обновлено в 06:51
Общество

Сенатор Клишас ответил на расследование Навального

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на расследование о нем, проведенное Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Обновлено в 09:11
Политика

Косачёв предложил создать «список Браудера» из зарубежных политиков

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв предложил создать реестр под условным названием «список Браудера», в который будут включаться «одиозные политики», отличившиеся «наиболее лживыми» высказываниями о России.
Обновлено в 12:50
Общество

Путин подписал закон о доле в наследстве для предпенсионеров

Президент Владимир Путин утвердил ранее принятый парламентом закон о праве граждан предпенсионного возраста на обязательную долю в наследстве.
Обновлено в 13:16
Политика

Бундестаг отрицает зависимость от «Северного потока — 2»

Член бундестага от партии «Зеленые» Юрген Триттин заявил, что газопровод «Северный поток — 2» не приведёт к тотальной зависимости Европы от России, но подтолкнёт страны к тесному сотрудничеству.
Обновлено в 14:11
Общество

Роскачество проверило российские игристые вина и шампанское

В некоторых винах, произведенных классическим методом, выделяются тона окисления, оттенки старого подвала, сырой пробки, аромат и вкус практически полностью закрыты этими оттенками "усталости", - отметил сопредседатель рабочей группы Роскачества по исследованиям вина, руководитель Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян.
Обновлено в 06:51
Политика

Адвокат Бутиной рассчитывает на освобождение россиянки в феврале

Защита Марии Бутиной рассчитывает на освобождение россиянки из американской тюрьмы в феврале 2019 года, сообщил отец обвиняемой Валерий Бутин.
Обновлено в 10:50
Политика

Полтавченко избрали председателем совета директоров ОСК

Экс-губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко избрали председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
Обновлено в 14:37
Политика

Силуанов озвучил первые итоги переговоров Путина и Лукашенко

Обновлено в 12:00
Общество

Мэр Клинцов оплатил расходы на поездку детей чиновников в Турцию

Мэр города Клинцы Олег Шкуратов сообщил РИА Новости, что перечислил деньги в благотворительный фонд имени Карлова за поездку детей в Турцию.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие

Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 год

Министерство обороны России выпустило армейский календарь на 2019 год. Он опубликован в социальных аккаунтах ведомства.
Обновлено в 07:35
Политика

Трамп одобрил контракт на новый участок стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп сообщил, что утвердил контракт на строительство еще одного участка стены на границе с Мексикой протяженностью около 185 километров.
Обновлено вчера в 17:56
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