Экономика
Авиакомпания "Победа" за 11 месяцев перевезла 6,5 млн пассажиров (+58,2%), заняв шестое место по пассажиропотоку. Еще больше выросли показатели у авиакомпании Red Wings, которая занимает 10-е место. Компания в январе-ноябре перевезла 2,5 млн пассажиров (+60,5%).
Интерфакс09:03
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Политика
Володин предложил обсудить актуальность Конституции
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил проанализировать эффективность работы норм действующей Конституции.
Обновлено в 13:12
Происшествия
Подросток погиб после попадания в щетку снегоуборочной машины в Москве
Подросток погиб в Москве после того, как попал в щетку снегоуборочной машины. Об этом стало известно во вторник, 25 декабря.
Обновлено в 13:13
Армия и оружие
C-300 отразили массированный удар МиГ-31БМ
Обновлено в 12:51
Происшествия
В дагестанском Буйнакске обрушился мост
В дагестанском городе Буйнакск обрушился мост.
Обновлено в 09:33
Политика
Путин и Лукашенко еще раз встретятся до Нового года
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились провести еще одну встречу до Нового года для принятия решений, "которые не терпят отлагательств".
Обновлено в 13:38
Экономика
Путин подписал закон о повышении МРОТ на 117 рублей в 2019 году
Президент России Владимир Путин подписал закон о ежегодном повышении МРОТ, предусматривающий рост минимальной оплаты труда в среднем на 117 рублей.
Обновлено в 12:07
Происшествия
В Тольятти убита вице-чемпионка России по плаванию
В Тольятти убита 16-летняя вице-чемпионка России по плаванию Сафия Аскарова. Она скончалась на месте преступления.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Пациент выстрелил во врача и покончил с собой в Петербурге
По информации правоохранителей, мужчина, обратившийся за оказанием помощи в клинику, несколько раз выстрелил из двух травматических пистолетов в женщину-врача, а потом покончил с собой.
Обновлено в 10:05
Политика
Военные предприятия Украины попали в список санкций России
Санкционный список России в отношении Украины пополнили военные предприятия «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт», следует из постановления, опубликованного на сайте правительства.
Обновлено в 10:42
Общество
Российским чиновникам прислали корзинки от Сечина
Несколько федеральных чиновников рассказали The Bell, что получили поздравления от главы «Роснефти» Игоря Сечина в виде корзинок с колбасой.
Обновлено в 06:50
Политика
Путин подписал закон о любительской рыбалке
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке, закрепив норму о бесплатном рыболовстве в личных целях и сохранив возможность использования сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
Обновлено в 12:06
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко продолжались почти четыре часа
Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко завершили переговоры, которые продолжались почти четыре часа.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Экс-глава Росалкогольрегулирования арестован заочно
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Игоря Чуяна.
Обновлено в 13:13
Спорт
Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры
По ходу карьеры в биатлоне Шипулин дважды становился олимпийским медалистом в эстафетах — в 2010 году на Играх в Ванкувере он завоевал серебро, а через четыре года в Сочи стал чемпионом Олимпиады.
Обновлено в 02:56
Происшествия
МЧС и ученые не увидели признаков падения метеорита в Хабаровском крае
Ранее в СМИ были обнародованы версии специалистов и ученых, по которым причиной перекрытия реки в Хабаровском крае никак не мог послужить метеорит.
Обновлено в 02:42
Общество
Екатерина Андреева раскритиковала телевидение
Ведущая Первого канала Екатерина Андреева поделилась своим отношением к российскому телевидению, увлечением историческими артефактами и детскими воспоминаниями.
Обновлено в 12:44
Общество
Удалившая грудь россиянка уехала из страны после угрозы лишиться детей
Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая удалила грудь, после чего ее посчитали трансгендером и отняли двух приемных сыновей, уехала с семьей в Испанию и получила политическое убежище.
Обновлено в 12:42
Происшествия
Адвокат жены Глушакова обвинил игрока в выводе 170 млн рублей
Футболист московского "Спартака" Денис Глушаков во время бракоразводного процесса вывел из семейного бюджета 170 миллионов рублей, передает ТАСС.
Обновлено в 08:35
Политика
Медведев расширил санкции против Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении санкционного списка, в который входят физические и юридические лица Украины.
Обновлено в 06:51
Общество
Сенатор Клишас ответил на расследование Навального
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на расследование о нем, проведенное Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Обновлено в 09:11
Политика
Косачёв предложил создать «список Браудера» из зарубежных политиков
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв предложил создать реестр под условным названием «список Браудера», в который будут включаться «одиозные политики», отличившиеся «наиболее лживыми» высказываниями о России.
Обновлено в 12:50
Общество
Путин подписал закон о доле в наследстве для предпенсионеров
Президент Владимир Путин утвердил ранее принятый парламентом закон о праве граждан предпенсионного возраста на обязательную долю в наследстве.
Обновлено в 13:16
Политика
Бундестаг отрицает зависимость от «Северного потока — 2»
Член бундестага от партии «Зеленые» Юрген Триттин заявил, что газопровод «Северный поток — 2» не приведёт к тотальной зависимости Европы от России, но подтолкнёт страны к тесному сотрудничеству.
Обновлено в 14:11
Общество
Роскачество проверило российские игристые вина и шампанское
В некоторых винах, произведенных классическим методом, выделяются тона окисления, оттенки старого подвала, сырой пробки, аромат и вкус практически полностью закрыты этими оттенками "усталости", - отметил сопредседатель рабочей группы Роскачества по исследованиям вина, руководитель Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян.
Обновлено в 06:51
Политика
Адвокат Бутиной рассчитывает на освобождение россиянки в феврале
Защита Марии Бутиной рассчитывает на освобождение россиянки из американской тюрьмы в феврале 2019 года, сообщил отец обвиняемой Валерий Бутин.
Обновлено в 10:50
Политика
Полтавченко избрали председателем совета директоров ОСК
Экс-губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко избрали председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
Обновлено в 14:37
Политика
Силуанов озвучил первые итоги переговоров Путина и Лукашенко
Обновлено в 12:00
Общество
Мэр Клинцов оплатил расходы на поездку детей чиновников в Турцию
Мэр города Клинцы Олег Шкуратов сообщил РИА Новости, что перечислил деньги в благотворительный фонд имени Карлова за поездку детей в Турцию.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие
Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 год
Министерство обороны России выпустило армейский календарь на 2019 год. Он опубликован в социальных аккаунтах ведомства.
Обновлено в 07:35
Политика
Трамп одобрил контракт на новый участок стены на границе с Мексикой
Президент США Дональд Трамп сообщил, что утвердил контракт на строительство еще одного участка стены на границе с Мексикой протяженностью около 185 километров.
Обновлено вчера в 17:56