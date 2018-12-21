Авиакомпания "Победа" за 11 месяцев перевезла 6,5 млн пассажиров (+58,2%), заняв шестое место по пассажиропотоку. Еще больше выросли показатели у авиакомпании Red Wings, которая занимает 10-е место. Компания в январе-ноябре перевезла 2,5 млн пассажиров (+60,5%).

Авиакомпании России увеличили перевозки в ноябре на 13%

Политика Политика Володин предложил обсудить актуальность Конституции Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил проанализировать эффективность работы норм действующей Конституции.

Происшествия Происшествия Подросток погиб после попадания в щетку снегоуборочной машины в Москве Подросток погиб в Москве после того, как попал в щетку снегоуборочной машины. Об этом стало известно во вторник, 25 декабря.

Армия и оружие Армия и оружие C-300 отразили массированный удар МиГ-31БМ

Происшествия Происшествия В дагестанском Буйнакске обрушился мост В дагестанском городе Буйнакск обрушился мост.

Политика Политика Путин и Лукашенко еще раз встретятся до Нового года Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились провести еще одну встречу до Нового года для принятия решений, "которые не терпят отлагательств".

Экономика Экономика Путин подписал закон о повышении МРОТ на 117 рублей в 2019 году Президент России Владимир Путин подписал закон о ежегодном повышении МРОТ, предусматривающий рост минимальной оплаты труда в среднем на 117 рублей.

Происшествия Происшествия В Тольятти убита вице-чемпионка России по плаванию В Тольятти убита 16-летняя вице-чемпионка России по плаванию Сафия Аскарова. Она скончалась на месте преступления.

Происшествия Происшествия Пациент выстрелил во врача и покончил с собой в Петербурге По информации правоохранителей, мужчина, обратившийся за оказанием помощи в клинику, несколько раз выстрелил из двух травматических пистолетов в женщину-врача, а потом покончил с собой.

Политика Политика Военные предприятия Украины попали в список санкций России Санкционный список России в отношении Украины пополнили военные предприятия «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт», следует из постановления, опубликованного на сайте правительства.

Общество Общество Российским чиновникам прислали корзинки от Сечина Несколько федеральных чиновников рассказали The Bell, что получили поздравления от главы «Роснефти» Игоря Сечина в виде корзинок с колбасой.

Политика Политика Путин подписал закон о любительской рыбалке Президент РФ Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке, закрепив норму о бесплатном рыболовстве в личных целях и сохранив возможность использования сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.

Политика Политика Переговоры Путина и Лукашенко продолжались почти четыре часа Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко завершили переговоры, которые продолжались почти четыре часа.

Происшествия Происшествия Экс-глава Росалкогольрегулирования арестован заочно Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Игоря Чуяна.

Спорт Спорт Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры По ходу карьеры в биатлоне Шипулин дважды становился олимпийским медалистом в эстафетах — в 2010 году на Играх в Ванкувере он завоевал серебро, а через четыре года в Сочи стал чемпионом Олимпиады.

Происшествия Происшествия МЧС и ученые не увидели признаков падения метеорита в Хабаровском крае Ранее в СМИ были обнародованы версии специалистов и ученых, по которым причиной перекрытия реки в Хабаровском крае никак не мог послужить метеорит.

Общество Общество Екатерина Андреева раскритиковала телевидение Ведущая Первого канала Екатерина Андреева поделилась своим отношением к российскому телевидению, увлечением историческими артефактами и детскими воспоминаниями.

Общество Общество Удалившая грудь россиянка уехала из страны после угрозы лишиться детей Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая удалила грудь, после чего ее посчитали трансгендером и отняли двух приемных сыновей, уехала с семьей в Испанию и получила политическое убежище.

Происшествия Происшествия Адвокат жены Глушакова обвинил игрока в выводе 170 млн рублей Футболист московского "Спартака" Денис Глушаков во время бракоразводного процесса вывел из семейного бюджета 170 миллионов рублей, передает ТАСС.

Политика Политика Медведев расширил санкции против Украины Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении санкционного списка, в который входят физические и юридические лица Украины.

Общество Общество Сенатор Клишас ответил на расследование Навального Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на расследование о нем, проведенное Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Политика Политика Косачёв предложил создать «список Браудера» из зарубежных политиков Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв предложил создать реестр под условным названием «список Браудера», в который будут включаться «одиозные политики», отличившиеся «наиболее лживыми» высказываниями о России.

Общество Общество Путин подписал закон о доле в наследстве для предпенсионеров Президент Владимир Путин утвердил ранее принятый парламентом закон о праве граждан предпенсионного возраста на обязательную долю в наследстве.

Политика Политика Бундестаг отрицает зависимость от «Северного потока — 2» Член бундестага от партии «Зеленые» Юрген Триттин заявил, что газопровод «Северный поток — 2» не приведёт к тотальной зависимости Европы от России, но подтолкнёт страны к тесному сотрудничеству.

Общество Общество Роскачество проверило российские игристые вина и шампанское В некоторых винах, произведенных классическим методом, выделяются тона окисления, оттенки старого подвала, сырой пробки, аромат и вкус практически полностью закрыты этими оттенками "усталости", - отметил сопредседатель рабочей группы Роскачества по исследованиям вина, руководитель Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян.

Политика Политика Адвокат Бутиной рассчитывает на освобождение россиянки в феврале Защита Марии Бутиной рассчитывает на освобождение россиянки из американской тюрьмы в феврале 2019 года, сообщил отец обвиняемой Валерий Бутин.

Политика Политика Полтавченко избрали председателем совета директоров ОСК Экс-губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко избрали председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Политика Политика Силуанов озвучил первые итоги переговоров Путина и Лукашенко

Общество Общество Мэр Клинцов оплатил расходы на поездку детей чиновников в Турцию Мэр города Клинцы Олег Шкуратов сообщил РИА Новости, что перечислил деньги в благотворительный фонд имени Карлова за поездку детей в Турцию.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 год Министерство обороны России выпустило армейский календарь на 2019 год. Он опубликован в социальных аккаунтах ведомства.