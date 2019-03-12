Экономика
Авиакомпании России увеличили перевозки в феврале на 9%Интерфакс 05:11
"Россия" увеличила перевозки на 4%, до 588,2 тыс. человек. "Уральскими авиалиниями" в феврале воспользовались 514,3 тыс. пассажиров (+8,7%). Уточненные данные о перевозках за февраль Росавиация опубликует в конце этого месяца.
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Пассажиропоток авиакомпаний России вырос в феврале на 9,2% - до 7,4 млн человек
Агентство Москва05:21
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