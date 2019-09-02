Экономика

Вести.RuВести.RuАвиакомпании России предупредили о росте цен на билеты

По итогам 2019 года стоимость авиабилетов увеличится по сравнению с показателями 2018 года на 9-10 процентов. Об этом СМИ рассказал заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров.
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с чего всё началось

Пошли на взлет: перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов

Авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9–10%, рассказали «Известиям» в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). С этим прогнозом согласны эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации.
Известиявчера в 17:02

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«Известия»: в России подорожают авиабилеты

ТАССвчера в 23:28

Авиакомпании спрогнозировали повышение стоимости билетов в 2019 году

РБКвчера в 22:31

К концу 2019 года перелеты подорожают на 10%

РЕН ТВвчера в 19:36

Авиакомпании России предупредили о росте цен на билеты

Вести.Ruвчера в 21:57

Перевозчики отметили возможное подорожание авиабилетов

Газета.Ruвчера в 20:39

Авиаперевозчики поднимают стоимость билетов

URA.Ruвчера в 19:24

Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов

Известиявчера в 19:22
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено вчера в 23:48, Вашингтон
Шоу-бизнес

Пригожин и Валерия отреагировали на извинения Наргиз

Взгляд.ру вчера в 13:13
Политика

Жириновский посоветовал, как наказать Польшу за позицию по Второй мировой

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как Россия может наказать Польшу за ее позицию относительно Второй мировой войны и роли СССР в ней.
РИА Новости вчера в 21:04
Происшествия

В Беслане почтят память жертв теракта

На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс вчера в 04:27
Общество

В Южной Каролине и Джорджии объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан»

Губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер в воскресенье отдал распоряжение об обязательной эвакуации жителей прибрежных районов из-за приближения урагана "Дориан".
ТАСС вчера в 22:53
Футбол

ЦСКА победил «Арсенал» благодаря голу новичка Гогуа

Московский Комсомолец вчера в 11:39
Политика

Путин пригласил главу Монголии на 75‑летие Победы

Российский лидер Владимир Путин пригласил главу Монголии Халтмаагийна Баттургу на участие в торжествах по случаю 75-летия Победы, которые состоятся в Москве в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 21:10
Космос

Китай запланировал до конца года ещё восемь пусков «Куайчжоу-1А»

News.ru 31 августа в 07:28
Политика

Сенатор Мархаев пожалуется в прокуратуру на журналистов «РЕН ТВ»

Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев подаст в прокуратуру жалобу на журналистов «РЕН ТВ» после инцидента во время избирательной кампании в Бурятии, где господин Мархаев баллотируется в мэры Улан-Удэ.
Коммерсантъ вчера в 05:48
Экономика

ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил повысить сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер сможет получить всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РИА Новости вчера в 18:01
Авто

В Сети показали советский Mercedes-Benz S-Class, опередивший время

Автомобильный завод имени Ленинского комсомола в 1985 году выпустило автомобиль, который получил невиданные в те времена опции: прибор ночного видения, кондиционер, инновационную автоматическую трансмиссию, пневмоподвеску с регулируемыми амортизаторами и многое другое.
SpeedMe вчера в 03:12
Происшествия

Скончался избитый брянским полицейским подросток

Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.
BFM.ru вчера в 09:10
Общество

40% россиян работают не по специальности

Более 40% россиян с высшим образованием не работают по специальности.
РЕН ТВ вчера в 20:13
Теннис

Россиянин Медведев вышел в четвертьфинал US Open

Коммерсантъ вчера в 20:59
Общество

Круизный лайнер для гостей ВЭФ прибыл во Владивосток

Круизный лайнер Costa Venezia, который станет плавучей гостиницей для гостей пятого Восточного экономического форума (ВЭФ), прибыл во Владивосток.
Известия вчера в 22:45
Политика

Президент Эстонии заявила о 25-летии окончания Второй мировой войны

Lenta.ru вчера в 15:17
Единоборства

Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри

Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.
ИнфоСМИ 31 августа в 17:29
Футбол

Нападающий «Интера» Лукаку подвергся расистским оскорблениям в матче серии А

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» подвергся расистским оскорблениям в момент, когда исполнял пенальти.
Матч ТВ вчера в 22:05
Общество

Соловьев раскритиковал оппозиционеров за «дикую чушь» о Беслане

REGNUM вчера в 15:24
Политика

Кадыров не стал спорить с Путиным по поводу новой мечети в Чечне

Московский Комсомолец 31 августа в 09:35
Игры

Энтузиаст показал скриншоты сцены из Half-Life 2 на Unity Engine

Игромания.ру вчера в 08:04
Хоккей

«Авангард» победил ЦСКА и выиграл Кубок Открытия КХЛ

Поскольку в предыдущем сезоне оба трофея выиграл ЦСКА, в матче открытия он сыграет с финалистом Кубка Гагарина.
Интерфакс-Спорт вчера в 11:15
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов показал жену в «домашнем» и с маской на волосах

Пользователи в Instagram обратили внимание на внешний вид жены Дмитрия Тарасова — на ней надеты домашние шорты и майка, а голова покрыта полиэтиленовым пакетом.
Вечерняя Москва вчера в 20:01
Армия и оружие

Вице-премьер РФ: «Ангара» не соответствует требованиям Минобороны

По словам заместителя председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрия Борисова, новая ракета "Ангара" не соответствует требованиям Минобороны РФ, которое выступает основным заказчиком этого носителя.
Московский Комсомолец вчера в 19:25
Политика

Зеленский заявил о зарубежном финансировании партии Медведчука

REGNUM вчера в 01:35
Энергетика

Орешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель

Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.
Ведомости вчера в 20:54
Общество

Перечислены изменения в жизни россиян с сентября

Основные перечисляет газета «Известия». Так, 1 сентября завершится беззаявительный перерасчет пенсий для тех, кто живет в селах.
Lenta.ru 31 августа в 04:03
Происшествия

Борисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники

Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.
РБК вчера в 17:47
Армия и оружие

Нарышкин обвинил США в разрушении системы коллективной безопасности

Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что США своими действиями целенаправленно демонтируют систему коллективной безопасности.
RT на русском вчера в 21:37
Политика

США ввели новые пошлины на китайские товары

Начали действовать ранее объявленные американским президентом Дональдом Трампом новые пошлины в отношении товаров из Китая, сообщает AP.
Московский Комсомолец вчера в 04:14
Политика

СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России

Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.
РБК вчера в 09:03
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