Политика
Авиакомпании России и Грузии выполнили последние перед запретом рейсыРБК 13:53
В пресс-службах грузинских авиакомпаний Georgian Airways и MyWay Airlines заявили ТАСС, что они 7 июля также выполнили последние перед запретом рейсы в Россию. Россия разорвала прямое авиасообщение с Грузией 21 июня на фоне протестов в Тбилиси.
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