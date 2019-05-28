Экономика
Авиакомпании РФ в январе-апреле увеличили перевозки на 11,8%Вести.Финанс вчера в 10:38
Российские авиакомпании в январе-апреле 2019 г. увеличили перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,8% до 34,1 млн человек, сообщается на сайте Росавиации.
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Российские авиакомпании за четыре месяца 2019 г. увеличили перевозки на 12%
Российская газетавчера в 11:32
Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-апреле вырос на 11,8% - до 34,1 млн человек
Агентство Москвавчера в 09:30
Авиаперевозки пассажиров в РФ в январе-апреле выросли на 11,8% — до 34,2 млн человек
Rambler News Serviceвчера в 10:17
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