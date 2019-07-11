Экономика

Авиакомпании РФ увеличили перевозки в июне на 9,5%ТАСС 06:01

Российские авиакомпании увеличили перевозки в июне на 9,5% - до 12,57 млн пассажиров, следует из оперативных данных Росавиации.
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Российские авиакомпании перевезли в июне более 12 миллионов пассажиров - Росавиация

Накануне.Ru06:33

Авиакомпании России увеличили перевозки пассажиров на 9,5%

Метагазета06:32

Авиакомпании РФ увеличили перевозки в июне на 9,5%

ТАСС06:01

Пассажиропоток российских авиакомпаний в июне вырос на 9,5% - до 12,57 млн человек

Агентство Москва06:07

Российские авиакомпании в июне увеличили перевозки на 9,5%

Finam.Ru06:04

Авиакомпании РФ увеличили перевозки в июне на 9,5%, до 12,6 млн человек

Интерфакс06:01

«Победа» продемонстрировала в июне наибольшие темпы роста пассажироперевозок

Rambler News Service06:11
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Политика

Рада приняла Избирательный кодекс спикера вместо закона Зеленского

Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс. Одним из авторов законодательной инициативы стал спикер Андрей Парубий.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Один из самых жестоких маньяков России попросился на свободу

Обновлено в 07:08
Происшествия

Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили

Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие

Воронежский Ил-112В станет легче на 2 тонны

Массу воронежского военно-транспортного самолета Ил-112В снизят минимум на 2 тонны, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие

Генштаб РФ: У российских границ создается ударный кулак НАТО

Обновлено в 06:30
Происшествия

В Москве прогремел взрыв в жилом доме

На северо-востоке Москвы прогремел взрыв в жилом доме, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Задержан замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов

По подозрению в получении взятки в среду был задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Таможенников в аэропорту «Домодедово» задержали по делу о взятке

По данным «112», сотрудников пригласили на вручение грамот за хорошую службу, а в кабинете им сообщили, что они задержаны по подозрению в получении крупной взятки (ст. 290 Уголовного кодекса).
Обновлено в 06:16
Происшествия

Суд в Уфе оставил кассиршу Луизу Хайруллину в СИЗО

Обновлено в 07:10
Общество

Путин сделал всем бухгалтерам страны неожиданный подарок

Срочные новости для бухгалтеров До 1 августа бухгалтеры должны подать важное заявление в ФСС Бухгалтеры испугались массовых увольнений Работодатели добавляют бухгалтерам новые обязанности Опубликованы все бухгалтерские изменения с 1 июля 2019 года Какой подарок сделал Путин бухгалтерам страны Законом вносятся изменения в перечень случаев, когда бухгалтеров должны штрафовать за ошибки.
Обновлено вчера в 08:24
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян снова показала поклонникам младшего сына

Американская модель Ким Кардашьян решила показывать своего младшего сына фанатам раз в месяц.
Обновлено в 01:49
Общество

Швейцарский суд запретил петуху кукарекать по ночам

В подтверждение своих слов мужчина подсчитал, что птица кукарекает от 14 до 44 раз в час, а громкость издаваемых звуков на расстоянии 15 метров достигает 84 децибел.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие

КСИР уничтожил пятерых террористов на западе Ирана

В Иране уничтожена группа террористов, такое заявление распространили сухопутные силы Корпуса стражей исламской революции.
Обновлено в 06:19
Энергетика

Brent подорожала до $67,2 за баррель после вчерашнего скачка на 4,5%

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК подорожали на $0,21 (на 0,31%) - до $67,22 за баррель.
Обновлено в 01:34
Происшествия

Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене

Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Спорт

CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, вице-премьера Виталия Мутко и отменил его отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.
Обновлено в 06:14
Авто

«Яндекс» сделал беспилотник на базе Hyundai Sonata

Обновлено в 07:01
Политика

Меркель сделала заявление после приступа

Обновлено вчера в 07:40
Экономика

51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России

71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено в 05:48
Политика

Профиль обвиняемого в госизмене помощника полпреда убрали с сайта УрФО

Полномочным представителем президента на Урале является Николай Цуканов. При задержании Воробьев сам сообщил, что является его помощником.
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес

Макаревич оправдался за оскорбление русских

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич попытался оправдаться за оскорбительные слова в адрес русских.
Обновлено в 04:47
Происшествия

В Подмосковье 18-летний парень до смерти забил сына

По подозрению в жестоком избиении задержан отец ребенка, сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК.
Обновлено в 04:10
Происшествия

Двое россиян арестованы по делу о взрывах во время салюта в Минске

Двое россиян, которые проходят по делу о взрывах во время праздничного салюта в Минске, заключены под стражу.
Обновлено в 07:11
Происшествия

В Москве задержаны четверо мужчин за нападение на полицейских в ТЦ

Четверо мужчин напали на двух сотрудников полиции в торговом центре в Москве.
Обновлено в 04:27
Авто

Продажи премиальных автомобилей в России выросли на 2%

За минувший месяц было продано 13,5 тыс. новых премиальных автомобилей, что на 2,2% больше, чем в июне 2018 года.
Обновлено в 06:05
Политика

Похожего на Зеленского человека заметили на куполе Рады

Мужчина, похожий на президента Украины Владимира Зеленского, забрался на купол здания Верховной рады. В Сети появились его фотографии.
Обновлено вчера в 16:09
Авто

Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь

Счетная палата России предложила усовершенствовать действующий механизм взимания так называемого налога на роскошь, который подразумевает начисление транспортного налога с повышающим коэффициентом и действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено в 06:34
Происшествия

В Москве на акции в поддержку крымских татар задержали более 50 человек

У здания Верховного суда задержали более 50 человек. Они вышли на акцию в поддержку крымских татар, осужденных за поддержку террористов.
Обновлено в 07:06
Общество

Люди в подтопленном Канске использовали ковш экскаватора для переправы

Власти подтопленного Канска в Красноярском крае проводят расследование инцидента, когда людей переправляли через водную преграду в ковше экскаватора, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Анатолия Цыкалова.
Обновлено в 05:28
Кино

Rambler покажет сериал про Остапа Бендера

Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора по репертуарной стратегии и контенту интернет-холдинга Софью Квашилаву, зрители смогут увидеть любимого персонажа в двух вариантах: сначала в кинотеатрах покажут четыре части нового фильма, а затем ленты адаптируют под формат сериала.
Обновлено в 05:44
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