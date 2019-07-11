Экономика

Авиакомпании РФ увеличили перевозки в июне на 9,5%ТАСС 06:01

Российские авиакомпании увеличили перевозки в июне на 9,5% - до 12,57 млн пассажиров, следует из оперативных данных Росавиации.
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Российские авиакомпании в июне увеличили перевозки на 9,5%

Finam.Ru06:04

Авиакомпании России увеличили перевозки пассажиров на 9,5%

Метагазета06:32

«Победа» продемонстрировала в июне наибольшие темпы роста пассажироперевозок

Rambler News Service06:11

Пассажиропоток российских авиакомпаний в июне вырос на 9,5% - до 12,57 млн человек

Агентство Москва06:07

Российские авиакомпании перевезли в июне более 12 миллионов пассажиров - Росавиация

Накануне.Ru06:33

Авиакомпании РФ увеличили перевозки в июне на 9,5%, до 12,6 млн человек

Интерфакс06:01

Авиакомпании РФ увеличили перевозки в июне на 9,5%

ТАСС06:01
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 08:59, Вашингтон
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