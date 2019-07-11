Экономика
Авиакомпании РФ увеличили перевозки в июне на 9,5%ТАСС 06:01
Российские авиакомпании увеличили перевозки в июне на 9,5% - до 12,57 млн пассажиров, следует из оперативных данных Росавиации.
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Пассажиропоток российских авиакомпаний в июне вырос на 9,5% - до 12,57 млн человек
Агентство Москва06:07
«Победа» продемонстрировала в июне наибольшие темпы роста пассажироперевозок
Rambler News Service06:11
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 10:23, Вашингтон
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