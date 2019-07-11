Экономика

Авиакомпании РФ увеличили перевозки в июне на 9,5%ТАСС 06:01

Российские авиакомпании увеличили перевозки в июне на 9,5% - до 12,57 млн пассажиров, следует из оперативных данных Росавиации.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Российские авиакомпании перевезли в июне более 12 миллионов пассажиров - Росавиация

Накануне.Ru06:33

Авиакомпании России увеличили перевозки пассажиров на 9,5%

Метагазета06:32

Авиакомпании РФ увеличили перевозки в июне на 9,5%, до 12,6 млн человек

Интерфакс06:01

Пассажиропоток российских авиакомпаний в июне вырос на 9,5% - до 12,57 млн человек

Агентство Москва06:07

Российские авиакомпании в июне увеличили перевозки на 9,5%

Finam.Ru06:04

«Победа» продемонстрировала в июне наибольшие темпы роста пассажироперевозок

Rambler News Service06:11

Авиакомпании РФ увеличили перевозки в июне на 9,5%

ТАСС06:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 10:23, Вашингтон
Политика

Латвия выразила России протест из-за салюта

Отмечается, что Латвия не оценила запланированный на 13 октября в Москве салют в честь 75-й годовщины освобождения Риги советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено в 08:54
Шоу-бизнес

Меган Маркл раскритиковали за первое публичное появление с сыном

Британские СМИ и пользователи сети активно обсуждают появление герцогини Сассекской Меган Маркл на благотворительном матче по поло.
Обновлено вчера в 20:22
Политика

В ФРГ прокомментировали предложение Зеленского о переговорах в Минске

Берлин принял к сведению предложение украинского президента Зеленского провести в Минске новые переговоры по ситуации в Донбассе с участием России, Украины, Франции, Германии, Великобритании и США.
Обновлено 09 июля в 06:07
Политика

Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьером

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в четверг, 11 июля, в Берлине слушала гимны стран сидя.
Обновлено в 08:02
Футбол

Вице-президент «Монако»: «Основные решения Рыболовлев принимает сам»

Вице-президент и генеральный директор "Монако" Олег Петров в интервью "СЭ" рассказал о том, какую роль играет в клубе его владелец Дмитрий Рыболовлев и как произошло увольнение Вадима Васильева.
Обновлено в 09:00
Игры

Фанат World of Warcraft воссоздал локации из игры на Unreal Engine 4

Поклонник World of Warcraft Daniel L воспроизвел локации из игры на движке Unreal Engine 4. На эту работу у него ушло несколько лет.
Обновлено в 05:09
Наука

Найдены самые древние останки человека за пределами Африки

Как показало исследование, один из черепов принадлежал неандертальцу, жившему 170 тыс. лет назад, второй – раннему представителю современного человека в Европе, которому 210 тыс. лет, сообщает BBC News.
Обновлено в 09:38
Общество

В Швеции впервые наказали по закону о согласии на секс

В Швеции верховный суд впервые вынес наказание по закону о согласии на вступление в сексуальные отношения, который был принят в стране в 2018 году.
Обновлено в 10:06
Общество

Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления

Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Общество

В Цюрихе суд запретил петуху кукарекать по ночам

Жители Цюриха обратились в суд из-за криков петуха, который мешал им спать по ночам. Об этом сообщает газета Neue Zurcher Zeitung.
Обновлено вчера в 08:56
Происшествия

В Чернобыле задержали сталкеров из Британии и России

Трех сталкеров из Великобритании и РФ задержали в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес

Юрию Шатунову предстоит еще одна операция

Звезде 90-х Юрию Шатунову предстоит перенести еще одну операцию. Об этом рассказал продюсер коллектива "Ласковый май" Андрей Разин.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции

Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:57
Авто

«Яндекс» представил беспилотник на базе Hyundai Sonata

«Яндекс» и Hyundai Mobis (часть южнокорейского автоконцерна Hyundai) представили первый совместный прототип беспилотного автомобиля, созданного на базе Hyundai Sonata 2020, сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 08:08
Происшествия

Начальника полиции Омска задержали за драку в московском метро

Обновлено в 08:57
Политика

Суд ЕС снял санкции с Януковича

Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были продлены в 2018 году.
Обновлено в 09:52
Происшествия

В Татарстане возбудили дело о рабском труде в семье полицейских

В Татарстане возбуждено уголовное дело о похищении местного жителя Идриса Садыкова неустановленными лицами.
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес

Галкин и Пугачева гуляют по Юрмале без охраны

Судя по фото, 5-летние Лиза и Гарри гуляют по парку в Юрмале без охраны.
Обновлено в 08:56
Происшествия

В офисах «Техносерва» проходят обыски

По данным источника TAdviser, перед задержанием господина Иванова прошли обыски в офисах IT-подрядчиков ПФР, в том числе «Техносерве».
Обновлено в 08:27
Политика

Цуканов уволил помощника, обвиненного в госизмене

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов уволил своего помощника Александра Воробьева, арестованного по подозрению в государственной измене.
Обновлено в 04:17
Общество

Рекламу «божественной шаурмы» обсудят в пермском управлении ФАС

Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю обсудит рекламу кафе с "божественной шаурмой" на экспертном совете, чтобы принять решение о наличии или отсутствии в ней нарушения закона, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:19
Политика

Депутаты приняли решение об отставке главы Счетной палаты

Обновлено в 09:08
Общество

В Москве вскроют ядерный могильник

Обновлено в 09:17
Единоборства

Боксер Денис Лебедев завершил карьеру

Российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. «Пришло время расставаться с большим спортом»,— написал он у себя в Instagram.
Обновлено в 08:12
Теннис

Симона Халеп впервые в карьере вышла в финал Уимблдона

Обновлено в 09:29
Происшествия

Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии

Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия

Мужа Луизы Хайруллиной поместили под домашний арест

Обновлено в 08:47
Культура

В Белоруссии умер художник Виктор Громыко

Художник Виктор Громыко скончался в Белоруссии на 97-м году жизни. Об этом 10 июля сообщили в пресс-службе Белорусского союза художников.
Обновлено в 05:05
Происшествия

В Китае автобус попал под камнепад, восемь человек погибли

Автобус, в котором находились 30 человек, в четверг попал под камнепад на скоростной трассе в китайской юго-западной провинции Сычуань, в результате инцидента погибли восемь человек, еще 16 пострадали, говорится в сообщении отдела пропаганды Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа.
Обновлено в 09:30
Финансы

ЦБ назвал размер внешнего долга России

По оценке ЦБ, внешний долг РФ на 1 июля 2019 года составил 482,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 10:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное