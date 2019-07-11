Экономика
Авиакомпании РФ увеличили перевозки в июне на 9,5%ТАСС 06:01
Российские авиакомпании увеличили перевозки в июне на 9,5% - до 12,57 млн пассажиров, следует из оперативных данных Росавиации.
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«Победа» продемонстрировала в июне наибольшие темпы роста пассажироперевозок
Rambler News Service06:11
Пассажиропоток российских авиакомпаний в июне вырос на 9,5% - до 12,57 млн человек
Агентство Москва06:07
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 06:19, Вашингтон
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Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев, русских, а также для центральной и восточной Европы и не является самой крупной геополитической катастрофой прошлого века.
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