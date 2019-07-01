Экономика

Авиакомпании РФ с января по май увеличили перевозки на 12,3%REGNUM 04:45

Российские авиакомпании с января по май перевезли на 12,3% пассажиров больше, чем за тот же период в 2018 году. Об этом говорится в сообщении Росавиации. За пять месяцев года услугами отечественных компаний воспользовались 44,88 млн пассажиров.
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Авиаперевозчики РФ обслужили почти 45 млн человек в январе–мае

News.ru04:57

Авиакомпании РФ с января по май увеличили перевозки на 12,3%

REGNUM04:45

Российские авиакомпании увеличили перевозки в мае почти на 14%

Интерфакс03:10

Российские авиакомпании увеличили перевозки в январе-мае на 12,3%

Rambler News Service03:40

В России вырос объем пассажирских авиаперевозок

Российская газета03:30

Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-мае вырос на 12,3% - почти до 45 млн человек

Агентство Москва03:53

Российские авиакомпании за январь-май нарастили перевозки до почти 45 млн пассажиров

ТАСС03:07
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 06:14, Вашингтон
Экономика

Увеличение доли российских самолетов в парке «Аэрофлота» может снизить эффективность компании

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Транспорт

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Remedy объявила, что ей удалось заполучить издательские права на Alan Wake, которые до этого принадлежали Microsoft.
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Теплая погода вернулась в Москву и область

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