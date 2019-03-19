Транспорт
Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» введут безбагажные тарифыРоссийская газета 05:51
По просьбам пассажиров авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" со 2 апреля вводят безбагажные тарифы. Такие тарифы появятся на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпании "Россия". "Аэрофлот" введет новую тарифную линейку в рамках полетов в города Германии.
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с чего всё началось
«Ранее из-за отсутствия в тарифной линейке группы «Аэрофлот» безбагажных тарифов такие пассажиры вынуждены были оплачивать не оказанную, по сути, услугу — перевозку отсутствующего регистрируемого багажа», — говорится в сообщении.RT на русском04:22
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