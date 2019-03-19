Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» введут безбагажные тарифыРоссийская газета 05:51

с чего всё началось

По просьбам пассажиров авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" со 2 апреля вводят безбагажные тарифы. Такие тарифы появятся на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпании "Россия". "Аэрофлот" введет новую тарифную линейку в рамках полетов в города Германии.

Футбол Зобнин пропустит как минимум месяц из-за травмы Полузащитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Роман Зобнин выбыл как минимум на месяц из-за перелома костей правой кисти, сообщается на официальном сайте "красно-белых".

Транспорт Коммунарскую линию метро начнут строить уже в этом году Коммунарскую линию московского метро начнут строить уже в этом году, рассказал журналистам во вторник руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев.

Общество В Госдуму внесли законопроект о возврате сезонных переводов времени Депутат Госдумы Андрей Барышев (фракция "Единая Россия", избран от Челябинской области) в понедельник внес на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается вернуть в России сезонные переводы времени на один час в марте и в октябре.

Армия и оружие В Крыму разместили бомбардировщики Ту-22М3 в ответ на действия США Россия развернула в Крыму дальние бомбардировщики Ту-22М3 в ответ на размещение американской ПРО в Румынии, сообщает РИА «Новости».

Экономика Новый налог с зарплаты могут ввести в России В Министерстве финансов и Центральном банке рассматривают вариант введения нового налога с зарплаты в размере до 6%. Взиматься он будет со всех работающих, но от него можно будет и отказаться.

Общество Генпрокуратура требует изъять у чиновников имущество на 500 млн рублей Генпрокуратура направила в суды иски о взыскании в пользу государства имущества чиновников, купленного на нелегальные доходы, заявил генпрокурор Юрий Чайка на коллегии ведомства.

Политика Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» завершат к 2021 году Модернизацию и ремонт российского авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» планируется закончить к 2021 году.

Происшествия СК прокомментировал сообщения об угрозах девочке после письма Путину Информация об угрозах девочке из Псковской области, которую после письма президенту Владимиру Путину якобы затравили односельчане, недостоверна, сообщили РИА Новости в управлении СК по региону.

Политика Строители соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока» В Турции завершили работы по соединению морской и наземной частей газопровода «Турецкий поток».

Общество Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат бюджетников Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат федеральных служащих и бюджетников.

Авто Subaru начала продажи обновленного Subaru Legacy Российские дилеры Subaru начали прием заказов на обновленный седан Subaru Legacy 2019 модельного года.

Футбол The Times сообщила о намерении богатейшего британца купить «Челси» Миллионер Джим Рэтклифф, являющийся самым богатым человеком Великобритании, намерен купить английский футбольный клуб «Челси» у российского предпринимателя Романа Абрамовича.

Экономика Мошенники снова взялись за пострадавших вкладчиков «Кэшбери» Граждане России, которые уже пострадали от деятельности финансовой пирамиды, вложив свои деньги в «Кэшбери», снова оказались под прицелом мошенников.

Происшествия В Ленобласти студент задержан за пост о планах по стрельбе в колледже Молодой человек опубликовал на своей странице в социальных сетях пост о желании устроить стрельбу в своем учебном заведении.

Футбол Дзюба поздравил Кокорина с днем рождения Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил Александра Кокорина с днем рождения. 19 марта игроку исполнилось 28 лет.

Политика Президент России подписал закон о фейковых новостях В понедельник, 18 марта, президент Владимир Путин подписал ряд законов, ранее принятых Государственной Думой.

Политика Украинскую журналистку внесли в базу «Миротворца» за визит в Крым Девушку внесли в черный список украинского сайта «Миротворца». Однако сама Медведева заявила, что это ровным счетом ничего не изменит.

Общество Чайка потребовал жестко пресекать увольнения предпенсионеров Генеральный прокурор России Юрий Чайка потребовал усилить надзор за нарушениями работодателями прав граждан предпенсионного возраста.

Происшествия Погибшего на полигоне под Воронежем солдата-срочника избил командир Военные следователи выяснили, что солдата избил командир, а через несколько часов парня нашли мертвым в палатке со связанными руками и пакетом на голове.

Наука Археологи описали конструкцию древнейшего новгородского моста Деревянный мост X века, который соединял Славин и Людин концы (районы) города был построен на срубных опорах, а длина пролета моста составляла 17 метров.

Футбол «Арсенал» намерен досрочно вернуть «Барселоне» Дениса Суареса Лондонский «Арсенал» намерен вернуть «Барселоне» полузащитника Дениса Суареса до окончания срока аренды.

Авто В США начали расследовать массовые возгорания Hyundai и Kia Агентство напоминает, что в 2015 году Hyundai отозвал 470 тысяч седанов Sonata в связи с возможными проблемами с двигателями Theta II, которые использовались и на автомобилях Kia.