Лесные пожары
Авиация Минобороны затушила более 450 тыс. га лесных пожаров в СибириРЕН ТВ 09:27
Авиация Минобороны России затушила 450 тыс. гектаров лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Как сообщила пресс-служба Минобороны, за три дня авиации удалось затушить 450 тыс. га из 1 млн 100 тыс. га общей площади пожаров. На данный момент ликвидировано 116 крупных лесных пожаров.
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