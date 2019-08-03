Лесные пожары

Авиация Минобороны затушила более 450 тыс. га лесных пожаров в СибириРЕН ТВ 09:27

Авиация Минобороны России затушила 450 тыс. гектаров лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Как сообщила пресс-служба Минобороны, за три дня авиации удалось затушить 450 тыс. га из 1 млн 100 тыс. га общей площади пожаров. На данный момент ликвидировано 116 крупных лесных пожаров.
Читать в источнике
Комментировать26

Подробнее о событии

Военная авиация за три дня потушила в Сибири более 450 тыс. га леса

ТАСС09:22

Самолеты Минобороны потушили почти половину пожаров в лесах Сибири

Газета.Ru09:58

Авиация Минобороны РФ ликвидировала 116 лесных пожаров в Сибири

ТК Звезда09:13

Самолеты Минобороны РФ потушили почти половину пожаров в двух регионах

ФАН11:54

Авиация Минобороны ведёт борьбу с пожарами в Иркутской области и Красноярском крае

RT на русском09:53

Пожарная опасность в Сибири и на Дальнем Востоке сохранится до конца лета

Эхо Москвы01:04

Авиация Минобороны потушила лесные пожары на 113 тысячах гектаров

РИА Новостивчера в 11:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 20:09, Ашберн
Происшествия

В подмосковном лагере отравились семь детей

Обновлено в 10:55
Армия и оружие

Шойгу рассказал, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ

Обновлено в 15:49
Кино

Актер Киану Ривз отрастил бороду

Обновлено в 11:49
Происшествия

Два человека погибли в результате ДТП на юго-западе Москвы

Обновлено в 19:11
Армия и оружие

Военный беспилотник «Охотник» совершил первый полет

Тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полет, сообщили журналистам в Минобороны.
Обновлено в 15:19
Наука

Обнаружены четыре указывающих на развитие рака гена

Специалисты отметили: новое исследование в будущем откроет двери к новым подходам в профилактике и лечении рака, связанного с потерей гена TP53, позволяющего науке лучше понять биологию онкологического заболевания.
Обновлено в 11:00
Культура

Шведские СМИ обвинили сериал «Очень странные дела» в русофобии

Журналист шведского издания Flamman Эрик Хакинг раскритиковал за стереотипность третий сезон сериала Netflix "Очень странные дела", в котором главными злодеями показали русских.
Обновлено в 10:14
Происшествия

В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек

Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 19:23
Армия и оружие

Немецкий эксперт: НАТО нужны ракеты для удара по командным центрам России

Как заявил Меллинг, российская ракета 9М729 "в течение нескольких минут может поразить все европейские столицы, кроме Лиссабона".
Обновлено в 15:45
Футбол

Фанаты «Зенита» подрались с ОМОНом у «Газпром Арены»

Как сообщалось ранее, матч четвертого тура чемпионата России по футболу между командами «Зенит» и «Краснодар» закончился с равным счетом 1:1.
Обновлено в 18:11
Футбол

Бранислав Иванович рассказал, как «Зенит» забил в свои ворота

Капитан «Зенита» заканчивал матч 4-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) в атаке.
Обновлено в 17:22
Происшествия

МВД сообщило о 600 задержанных на акции в Москве

На акции оппозиции в Москве задержаны около 600 человек, сообщает ГУ МВД Москвы. Численность участников полиция оценила в 1,5 тыс. человек.
Обновлено в 11:05
Экономика

Минфин США разъяснил охват новых санкций против России

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило директиву (.pdf) по реализации новых санкций против России по закону о контроле за химическим оружием.
Обновлено в 17:35
Общество

От кого ждать неприятностей: два знака Зодиака, которые подведут

Читая гороскопы, люди привыкли видеть только похвалы в отношении своего знака.
Обновлено 01 августа в 22:48
Происшествия

Поджог стал основной версией крупного пожара в центре Москвы

Основной версией крупного пожара, произошедшего в бывшем производственном здании в центре Москвы, является поджог.
Обновлено в 05:56
Общество

Владелец сафари-парка пояснил свои слова о передаче Сибири немцам

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков объяснил свои слова о передаче Сибири немцам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Происшествия

Девять самодельных бомб обнаружено в селе Дагестана

Обновлено в 16:49
Музыка

Рэпер Мот сравнил Крым с Монако

Обновлено в 14:27
Происшествия

В Амурской области подтоплены 32 населенных пункта

В Амурской области подтоплены 32 населенных пункта, днем ранее их было 30.
Обновлено 31 июля в 22:40
Происшествия

По делу о массовых беспорядках задержали нового подозреваемого

Обновлено в 14:35
Футбол

«Боруссия» обыграла «Баварию» в матче за Суперкубок Германии

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над мюнхенской «Баварией» в матче за Суперкубок Германии по футболу.
Обновлено в 16:35
Политика

Путин повысил предельный возраст службы для полицейских

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено в 02:59
Экономика

Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России

Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в РФ в воскресенье, 4 августа.
Обновлено в 17:16
Технологии

Facebook запустила чат-бота, который рассуждает об убийстве Цукерберга

Команда Facebook запустила нового чат-бота, которого хотят научить общаться с людьми «по-человечески».
Обновлено в 12:04
Интернет

Эксперт по безопасности рекомендовал пользовательские лайфхаки

Глава Ассоциации по компьютерной безопасности Роман Ромачёв подтвердил, что один из способов повысить безопасность пользователя – заклеить камеру и микрофон на компьютере, планшете, ноутбуке или телефоне.
Обновлено в 12:01
Интернет

К названиям Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook»

В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook», сообщает The Information.
Обновлено в 12:04
Единоборства

Ковингтон победил Лоулера на турнире UFC on ESPN 5

В Ньюарке (штат Нью-Джерси, США), на арене «Прудэншл Центр» завершился турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 5. Главным его событием стала встреча бывшего временного чемпиона организации в полусреднем весе Колби Ковингтона и экс-чемпиона лиги Робби Лоулера.
Обновлено в 18:07
Гаджеты

Huawei поменяет название флагманских смартфонов в 2020 году

Обновлено в 09:13
Игры

Ubisoft рассказала о массе оптимизаций Ghost Recon Breakpoint для ПК

Прежде всего, владельцы мощных систем смогут выставить максимальные настройки графики «Ультра» (на которые не стоит рассчитывать на консолях) с массой регулировок.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие

Российский Су-57 не смог догнать американские истребители F-22 и F-35

Вадим Лукашевич, являющийся военным экспертом, в ходе интервью журналистам «Национальная служба новостей» отметил, что Су-57 5-ого поколения не способны развивать скорость, с которой летают американские истребители моделей F-35 и F-22.
Обновлено в 11:14
Как работают Яндекс.Новости?
Пожары в СибириБольше новостей по теме
Главное