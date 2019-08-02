Армия и оружие
Авиация Минобороны избавила от задымления города в Красноярском краеРИА Новости 09:59
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ по поручению президента Владимира Путина создало авиационную группировку из 10 самолётов Ил-76 и 10 вертолётов Ми-8 для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае. Булгаков возглавил оперативную группу Минобороны РФ по тушению пожаров.
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с чего всё началось
Применение самолётов и вертолётов Минобороны РФ для тушения природных пожаров позволило ликвидировать задымление в городах Красноярского края, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.РИА Новости09:59
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