Применение самолётов и вертолётов Минобороны РФ для тушения природных пожаров позволило ликвидировать задымление в городах Красноярского края, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

с чего всё началось

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ по поручению президента Владимира Путина создало авиационную группировку из 10 самолётов Ил-76 и 10 вертолётов Ми-8 для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае. Булгаков возглавил оперативную группу Минобороны РФ по тушению пожаров.

Политика Трамп подписал указ о введении санкций против России по делу Скрипалей Американский лидер Дональд Трамп подписал указ, в котором перечислены ограничительные меры, под которые может попасть Россия в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Общество Путин подписал закон о повышении детских пособий Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.

Гаджеты Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.

Политика Глава «Нафтогаза» обвинил Москву в нежелании продолжать транзит газа Коболев отметил, что очередной раунд трехстороннних (Еврокомиссия, Россия и Украина) переговоров по заключению нового контракта на транзит газа состоится 16 сентября в Брюсселе, однако Москва, по его словам, до сих пор не назвала своих представителей на встрече.

Политика МИД Франции прокомментировал выход США из ДРСМД Во Франции в пятницу, 2 августа, прокомментировали выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Спорт Тренер сборной России по волейболу оценил матч команды на отборе к ОИ-2020 Вадим Панков, занимающий пост главного тренера женской сборной России по волейболу, оценил игру своих подопечных в первом матче в отборочном турнире Олимпийских игр 2020 года, передает ТАСС.

Политика Путин подписал закон, разрешающий охотиться с луком и арбалетом Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте - такую возможность получат обладатели охотничьего билета и разрешения на хранение и ношение оружия, также лук или арбалет надо будет зарегистрировать в Росгвардии, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Общество Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам» Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.

Общество Названо самое чистое место для купания в Черном море Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов рассказал, что самые чистые воды в Черном море по любым характеристикам – у крымского мыса Тарханкут на западе полуострова, передает РИА Новости.

Шоу-бизнес В Сети сообщили о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова Не успели поклонники Ксении Собчак смириться с ее разводом, как телеведущая с головой окунулась в новый роман с режиссером Константином Богомоловым.

Политика Путин утвердил запрет на продление ареста бизнесменов без оснований В законе отмечается, что в ходатайстве о продлении ареста должны указываться сведения о следственных и других процессуальных действиях, которые проводили после заключения бизнесмена под стражу или последнего продления меры пресечения, а также основания для нового продления срока содержания под стражей.

Политика Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.

Политика В Госдуме оценили идею отмены роуминга между Россией и Белоруссией Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников прокомментировал RT заявление министра связи и информатизации Белоруссии Константина Шульгана о готовности Минска и Москвы подписать «дорожную карту» по отмене роуминга в Союзном государстве Белоруссии и России в начале сентября.

Экономика Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов: Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО "Первый канал" — свыше 32,8 млрд руб. "Первый" три года подряд уступает лидерство "России 1" по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке.

Политика МИД отреагировал на новые санкции США по делу Скрипалей Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Происшествия В Татарстане в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 11 человек В Елабужском районе Татарстана столкнулись автобус и грузовик. В результате аварии пострадали одиннадцать человек.

Футбол Шаронов рассказал о подготовке «Рубина» к матчу с ЦСКА Тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов рассказал, как проходит подготовка клуба к предстоящей игре чемпионата России с московским ЦСКА.

Политика Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан действительно написал заявление об увольнении. Об этом заявила пресс-служба главы государства.

Авто Недорогой «аналог» Toyota Hilux 18-летней давности обновился Компания ZX Auto обновила пикап Tiger, который является перелицованной версией устаревшего варианта Hilux.

Политика Трамп пригрозил Китаю дальнейшим увеличением торговых пошлин Президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения дополнительных пошлин в отношении Китая, если не будет прогресса на торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином.

Авто Renault Arkana теперь стоит больше миллиона Судя по новому прайс-листу, опубликованному на официальном сайте Renault, комплектации с механической коробкой передач прибавили в цене 16 000 рублей, а версии с вариатором (кроме спецверсии Edition One) – 20 000 рублей.

Политика Госдеп США предупредил об угрозе терактов на Украине Госдепартамент США предупредил граждан об опасности пребывания на Украине в августе из-за угрозы атак со стороны боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».