Армия и оружие
Авиация Минобороны избавила от задымления города в Красноярском краеТК Звезда 10:09
Самолеты и вертолеты Минобороны ликвидировали задымления в результате лесных пожаров в городах Красноярск, Богучаны и Кодинск. Самолеты и вертолеты Минобороны РФ, направленные для тушения природных пожаров в Красноярский край, помогли ликвидировать задымление в городах региона.
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с чего всё началось
Применение самолётов и вертолётов Минобороны РФ для тушения природных пожаров позволило ликвидировать задымление в городах Красноярского края, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.РИА Новости09:59
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