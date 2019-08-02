Применение самолётов и вертолётов Минобороны РФ для тушения природных пожаров позволило ликвидировать задымление в городах Красноярского края, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

с чего всё началось

Самолеты и вертолеты Минобороны ликвидировали задымления в результате лесных пожаров в городах Красноярск, Богучаны и Кодинск. Самолеты и вертолеты Минобороны РФ, направленные для тушения природных пожаров в Красноярский край, помогли ликвидировать задымление в городах региона.

Авиация Минобороны избавила от задымления города в Красноярском крае

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