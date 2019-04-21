Политика
Авиация МВД Украины приведена в готовность в день выборовRT на русском 03:52
Авиация МВД Украины приведена в готовность и может быть задействована в случае необходимости в день президентских выборов. Об этом сообщил первый замминистра Сергей Яровой.
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Происшествия
На Шри-Ланке произошел восьмой взрыв
Обновлено в 05:18
Авто
В Нью-Йорке дебютировал новый Chevrolet Blazer 2020
Более подробная информация о новинке появится ближе к старту продаж Blazer в США, который состоится уже до конца текущего года.
Обновлено в 04:05
Политика
Зюганов находит уместными портреты Сталина на акции «Бессмертный полк»
Бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался на своей странице "ВКонтакте" о тех, кто недоволен присутствием на акции памяти погибших в Великой Отечественной войне "Бессмертный полк" портретов тогдашнего советского правителя Иосифа Сталина.
Обновлено в 04:34
Здоровье
Сотрудники Академии ГПС МЧС России приняли участие в донорской сдаче крови
Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России организовала благотворительную акцию по сдаче донорской крови.
Обновлено в 05:36
Происшествия
У избирательного участка внезапно умер украинец
В Тернопольской области у избирательного участка зафиксировали внезапную смерть человека. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 04:44
Политика
Порошенко проголосовал на выборах президента Украины
Обновлено в 05:39
Экономика
Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка»
Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес
Игорь Крутой назвал причину отказа дочери заниматься музыкой
Как оказалось, Виктория Крутая до сих пор занимается музыкой, просто не настолько серьезно, как раньше, ведь семья для девушки - главное.
Обновлено в 01:20
Политика
Зеленский нарушил закон во время голосования
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский нарушил закон во время голосования на выборах, показав на камеру свой избирательный бюллетень.
Обновлено в 06:27
Общество
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку, пишет The Sunday Times.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» наконец выйдет в море для испытаний
Головной корвет «Гремящий» и фрегат «Адмирал Касатонов» должны будут пройти ходовые испытания в полигонах Балтийского моря, пишет RT, ссылаясь на официального военно-морского флота (ВМФ) России Игоря Дыгало.
Обновлено вчера в 14:24
Общество
Медики объяснили опасность поздних родов для демографии России
Поздние роды и демографический кризис 90-х годов ведут к снижению рождаемости в России.
Обновлено вчера в 20:46
Наука
Древние отложения мочи позволили уточнить, когда возникло скотоводство
Археологи из Колумбийского университета изучили окаменевшие отложения мочи домашних животных на одной из древнейших стоянок людей Ашыклы Хеюк в Турции.
Обновлено 18 апреля в 06:42
Политика
Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Яна Поплавская заявила, что последний муж Ирины Цывиной избивал ее
Актриса Ирина Цывина умерла в ночь на 18 апреля. Прощание с ней состоится 22 апреля в Доме кино в Москве.
Обновлено в 04:20
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Спорт
Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Первая в истории сборной России фигуристка-одиночница, завоевавшая золото всех возможных официальных турниров, Алина Загитова на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Краснодаре показала два номера.
Обновлено вчера в 17:08
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Политика
Белоруссия временно ограничила экспорт нефти
Белорусский концерн «Белнефтехим» ограничил экспортные поставки нефти из-за некачественного сырья, сообщил зампредседателя компании Владимир Сизов на заседании оперативного штаба.
Обновлено в 06:31
Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Почти столь же последовательно охладевали к своему транспорту в первый год владения владельцы BMW 3 Series и Land Rover Discovery Sport - за год от автомобилей эти купленных новыми моделей отказались 11,8 % хозяев.
Обновлено в 05:40
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Общество
Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области
Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес
Фото подросшего сына Жанны Фриске появилось в Сети
Дмитрий Шепелев оберегает от посторонних глаз своего сына. Фото с наследником телеведущий Первого канала публикует в Сети редко.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Боевики ВСУ пять раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
Украинские вооруженные формирования за прошедшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике.
Обновлено вчера в 02:04
Общество
Что для крымчан приготовили звезды на следующую неделю
Грядущая неделя станет благоприятным периодом для построения планов.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Задержан мужчина, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве
Сотрудники полиции задержали мужчину, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Суд взыскал с кемеровчан полученные ими от хакеров миллионы
Районный суд города Кемерово взыскал с четырех местных жителей более 2 млн. рублей. Средства оказались на их счетах после атаки хакеров.
Обновлено в 05:53
Хоккей
Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Каролину»
Обновлено в 01:06
Политика
Первые нарушения на выборах зафиксированы на Украине
Первые нарушения были зафиксированы в Киевской и Хмельницкой областях.
Обновлено в 02:52