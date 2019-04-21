Авиация МВД Украины приведена в готовность в день выборовRT на русском 03:52

Авиация МВД Украины приведена в готовность и может быть задействована в случае необходимости в день президентских выборов. Об этом сообщил первый замминистра Сергей Яровой.

Авиация МВД Украины приведена в готовность в день выборов

Авто В Нью-Йорке дебютировал новый Chevrolet Blazer 2020 Более подробная информация о новинке появится ближе к старту продаж Blazer в США, который состоится уже до конца текущего года.

Политика Зюганов находит уместными портреты Сталина на акции «Бессмертный полк» Бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался на своей странице "ВКонтакте" о тех, кто недоволен присутствием на акции памяти погибших в Великой Отечественной войне "Бессмертный полк" портретов тогдашнего советского правителя Иосифа Сталина.

Здоровье Сотрудники Академии ГПС МЧС России приняли участие в донорской сдаче крови Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России организовала благотворительную акцию по сдаче донорской крови.

Происшествия У избирательного участка внезапно умер украинец В Тернопольской области у избирательного участка зафиксировали внезапную смерть человека. Об этом сообщает "112 Украина".

Экономика Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка» Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).

Шоу-бизнес Игорь Крутой назвал причину отказа дочери заниматься музыкой Как оказалось, Виктория Крутая до сих пор занимается музыкой, просто не настолько серьезно, как раньше, ведь семья для девушки - главное.

Политика Зеленский нарушил закон во время голосования Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский нарушил закон во время голосования на выборах, показав на камеру свой избирательный бюллетень.

Общество Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку, пишет The Sunday Times.

Армия и оружие Корвет «Гремящий» наконец выйдет в море для испытаний Головной корвет «Гремящий» и фрегат «Адмирал Касатонов» должны будут пройти ходовые испытания в полигонах Балтийского моря, пишет RT, ссылаясь на официального военно-морского флота (ВМФ) России Игоря Дыгало.

Общество Медики объяснили опасность поздних родов для демографии России Поздние роды и демографический кризис 90-х годов ведут к снижению рождаемости в России.

Наука Древние отложения мочи позволили уточнить, когда возникло скотоводство Археологи из Колумбийского университета изучили окаменевшие отложения мочи домашних животных на одной из древнейших стоянок людей Ашыклы Хеюк в Турции.

Политика Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.

Шоу-бизнес Яна Поплавская заявила, что последний муж Ирины Цывиной избивал ее Актриса Ирина Цывина умерла в ночь на 18 апреля. Прощание с ней состоится 22 апреля в Доме кино в Москве.

Музыка Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».

Спорт Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду» Первая в истории сборной России фигуристка-одиночница, завоевавшая золото всех возможных официальных турниров, Алина Загитова на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Краснодаре показала два номера.

Общество Умер телеведущий и диктор Михаил Быков Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.

Политика Белоруссия временно ограничила экспорт нефти Белорусский концерн «Белнефтехим» ограничил экспортные поставки нефти из-за некачественного сырья, сообщил зампредседателя компании Владимир Сизов на заседании оперативного штаба.

Авто Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки Почти столь же последовательно охладевали к своему транспорту в первый год владения владельцы BMW 3 Series и Land Rover Discovery Sport - за год от автомобилей эти купленных новыми моделей отказались 11,8 % хозяев.

Музыка Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Общество Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.

Шоу-бизнес Фото подросшего сына Жанны Фриске появилось в Сети Дмитрий Шепелев оберегает от посторонних глаз своего сына. Фото с наследником телеведущий Первого канала публикует в Сети редко.

Армия и оружие Боевики ВСУ пять раз за сутки обстреляли территорию ЛНР Украинские вооруженные формирования за прошедшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике.

Происшествия Задержан мужчина, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве Сотрудники полиции задержали мужчину, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Происшествия Суд взыскал с кемеровчан полученные ими от хакеров миллионы Районный суд города Кемерово взыскал с четырех местных жителей более 2 млн. рублей. Средства оказались на их счетах после атаки хакеров.