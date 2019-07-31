Происшествия
Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском краеИзвестия 02:26
Авиация МЧС России приступила к тушению лесных пожаров на территории Красноярского края. Об этом в среду, 31 июля, рассказали агентству ТАСС в пресс-службе регионального главка ведомства. «Авиация МЧС приступила к тушению лесных пожаров», — отметили в пресс-службе.
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Происшествия
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Работающим пенсионерам в Чувашии добавили к пенсии 154 рубля
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Происшествия
Взрыв газа в жилом доме в Тюмени унес жизни двух человек
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Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
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Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
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Общество
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Компания «Нафтогаз Украины» подала в суд в Гааге иск о компенсации убытков за потери активов в Крыму.
Обновлено в 04:52
Общество
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По состоянию на 12:00 река Томь в районе Белогорска поднялась до 435 см. В среднем за один час вода прибывает на 2-3 сантиметра.
Обновлено в 00:53
Общество
Леонардо ди Каприо забил тревогу из-за сибирских пожаров
Обновлено в 04:35
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
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В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
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Финансы
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Обновлено вчера в 23:44
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Утвержден список потенциально опасных собак
Правительство России утвердило постановление о списке потенциально опасных пород собак.
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Политика
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Главу Росстата приглашают на заседание Совета Думы
Участники Совета Думы — руководство Госдумы, главы фракций и комитетов — намерены на одном из ближайших заседаний получить от главы Росстата актуальную информацию, характеризующую состояние экономики и социальной сферы.
Обновлено в 03:00
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Болтон счел маловероятным продление СНВ-3
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Политика
Климкин рассказал об «эмоциональных переговорах» с Лавровым
Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин развеял миф СМИ о ссоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи в "нормандском формате".
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