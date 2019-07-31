Происшествия

Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском краеИзвестия 02:26

Авиация МЧС России приступила к тушению лесных пожаров на территории Красноярского края. Об этом в среду, 31 июля, рассказали агентству ТАСС в пресс-службе регионального главка ведомства. «Авиация МЧС приступила к тушению лесных пожаров», — отметили в пресс-службе.
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В Красноярском крае начали тушить лесные пожары с воздуха

РИА Новости02:14

К тушению лесных пожаров в Красноярском крае решили привлечь дополнительные резервы МЧС

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Лесные пожары в Красноярском крае начали тушить с воздуха

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Авиация МЧС приступила к тушению лесных пожаров в Красноярском крае

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Лесные пожары на севере Красноярского края начали тушить с самолетов МЧС

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Малком отклонил предложение «Эвертона» ради перехода в «Зенит»

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Общество

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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко считает, что угрозы «нового Чернобыля» из-за утечки вредных веществ с предприятия «Усольехимпром» не существует.
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Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину

По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Общество

Названа стоимость восстановления заброшенной больницы в Зеленой Роще

Реставрация заброшенной больницы скорой помощи в Зеленой Роще потребует вложений в пределах 1-1,5 миллиарда рублей.
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«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
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Жозе Моуринью: «Не думал о работе в бундеслиге»

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Обновлено в 01:31
Финансы

Украинская гривна рекордно подорожала

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Более широкое использование национальных валют поддерживается Евросоюзом, Китаем, Россией и другими странами, сказал Тимофеев, но правительства должны взять на себя координирующую роль, поскольку у коммерческих участников мало собственных стимулов отказываться от доллара.
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Необходимо понять источник изжоги: возможно, дело в повышенной кислотности из-за инфекции, которая занеслась в желудок, продолжает Мясников, но эту проблему, как правило, устраняют антибиотиками.
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Общество

В Приамурье затопило Белогорск: дамба устояла, но утонула

В реке Томь в районе Белогорска вода за сутки поднялась на 32 см, сейчас её уровень составил 425 см по нескольким улицам города.
Обновлено в 00:17
Армия и оружие

Трамп заявил о планах по сокращению оборонного бюджета США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в будущем планирует обязательно сокращать оборонный бюджет страны.
Обновлено в 01:10
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«АвтоВАЗ» подал иски к «Автокомпоненту» после срыва поставок

Группа «АвтоВАЗ» в конце июля подала пять исков на общую сумму более 18 млн руб. к компании «Завод Автокомпонент», следует из материалов электронной картотеки арбитражных дел.
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Формально в Китае существует свобода религии, но большинство религиозных организаций сталкивается с жестким государственным контролем — христианским церквям тоже запрещено демонстрировать символику.
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Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров

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