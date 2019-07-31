Происшествия
Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском краеИзвестия 02:26
Авиация МЧС России приступила к тушению лесных пожаров на территории Красноярского края. Об этом в среду, 31 июля, рассказали агентству ТАСС в пресс-службе регионального главка ведомства. «Авиация МЧС приступила к тушению лесных пожаров», — отметили в пресс-службе.
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К тушению лесных пожаров в Красноярском крае решили привлечь дополнительные резервы МЧС
KrasNews.comвчера в 23:21
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