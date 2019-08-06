Курс евро для продажи международных авиабилетов обновляются каждую неделю по средам, он вычисляется по курсу евро ЦБ России на вторник, округленному до 50 копеек в большую сторону.

Авиабилеты за рубеж в среду подорожают на 2%

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