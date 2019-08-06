Экономика

Авиабилеты за рубеж в среду подорожают на 2%Интерфакс 11:33

Курс евро для продажи международных авиабилетов обновляются каждую неделю по средам, он вычисляется по курсу евро ЦБ России на вторник, округленному до 50 копеек в большую сторону.
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Россиян предупредили о подорожании авиабилетов

Росбалт08:23

В России взлетят цены на авиабилеты

URA.Ru09:28

Россиян предупредили о подорожании авиабилетов с 7 августа

Life.ru09:10

Авиабилеты за рубеж подорожают на 2%

РБК08:33

Авиабилеты за рубеж в среду подорожают на 2%

Интерфакс11:33

Эксперты ожидают роста цен на авиабилеты за границу

Rambler News Service07:41

Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают

РИА Новости07:29
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 15:38, Ашберн
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Обновлено в 07:48
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Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля

Уточняется, что экскурсию для Тарантино провел сам Мединский. Кроме того, компанию им составила гендиректор музея Елена Гагарина.
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В Китае создали первый в мире эмбрион-химеру человека и обезьяны

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Экс-президент Украины Петр Порошенко проходит в качестве свидетеля по всем уголовным делам, в которых фигурирует его имя и не является подозреваемым ни в одном из них.
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ЦСКА получил предложение по трансферу игрока «Эвертона»

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Россиянка Екатерина Александрова вышла во второй круг теннисного турнира в Торонто.
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Стрельба в супермаркете в Луизиане произошла после словесной перепалки

Стрельба в супермаркете Walmart в американском городе Батон-Руж (штат Луизиана) произошла после перепалки у стойки обслуживания посетителей, в результате был ранен посторонний человек, заявил во вторник журналистам шериф округа Ист-Батон-Руж Сид Гатро.
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