Курс евро для продажи международных авиабилетов обновляются каждую неделю по средам, он вычисляется по курсу евро ЦБ России на вторник, округленному до 50 копеек в большую сторону.

Авиабилеты за рубеж в среду подорожают на 2%

Политика Китайские госкомпании перестали закупать в США сельхозпродукцию Китайским госкомпаниям запрещено закупать сельскохозяйственную продукцию в США. С таким поручением выступило правительство страны.

Общество Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.

Технологии Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов Разделегирование домена отличается от блокировки сайта через суд или Роскомнадзор и позволяет быстрее закрыть доступ к ресурсу, считает директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.

Политика Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».

Происшествия На юге Москве два человека пострадали в конфликте со стрельбой Два человека пострадали в ходе конфликта со стрельбой на улице Болотниковской в Москве, один из пострадавших госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.

Технологии DeepCode найдёт ошибки в исходном коде ПО при помощи ИИ DeepCode использует ИИ, чтобы автоматизировать поиск ошибок и уязвимостей в программном коде Анализ кода необходим для обнаружения ошибок, потенциальных уязвимостей, нарушений общепринятого стиля форматирования и многого другого на ранних этапах разработки программного обеспечения, прежде чем код будет где-либо использован.

Наука Ученые создали самое тонкое в мире золото Ученые создали новую форму золота толщиной всего в два атома, что является самым тонким листом из когда-либо изготовленных.

Происшествия Два человека погибли из-за взрыва гранаты в Одесской области При взрыве погибли два человека. Также 26 мая в Одесской области неизвестный бросил гранату во двор частного дома.

Политика Коломойский объяснил критику Путина в свой адрес Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что критические высказывания президента России Владимира Путина в его адрес в 2014 году были ответной реакцией на его слова о российском лидере.

Музыка Москвичам дадут послушать интеллектуальную музыку На открытой площадке столичного сада «Эрмитаж» состоится фестиваль джазовой музыки.

Армия и оружие ВМФ России получит новую противолодочную управляемую ракету Дальше с корабля в заданный район запускают управляемую ракету, которая уничтожает объект. Сообщается, что ракета напоминает матрешку.

Шоу-бизнес Рита Дакота и Влад Соколовский воссоединились в годовщину расставания Рита Дакота посредством поста в Instagram продемонстрировала, как встретила годовщину расставания со своим экс-возлюбленным Владом Соколовским.

Происшествия Сестра Михаила Круга сообщила о следственном эксперименте в доме брата Круг был убит в ночь на 1 июня 2002 года в своем доме в тверском микрорайоне Мамулино.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли прощается со старшим сыном Старший сын актрисы — Мэддокс — надолго уезжает из дома, ведь он решил отправиться за океан, чтобы учиться в университете в Южной Корее.

Энергетика «Белнефтехим» сообщил о повышении тарифа на транзит нефти с сентября «Сегодня ни российская, ни белорусская стороны не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в четвертом квартале 2019 года, поэтому мы договорились на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год»,— цитирует заявление концерна «БелТА».

Политика Генпрокуратура Украины ищет «воров» в окружении Порошенко На Украине под подозрением оказались бывший замглавы администрации экс-президента страны Петра Порошенко Борис Филатов и экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

Здоровье Британка два года страдала от тошноты из-за чая с молоком 28-летняя жительница Лондона на протяжении двух лет страдала от тошноты и рвоты, не предполагая, что причиной состояния является привычка пить чай с молоком.

Кино Как убийство Шэрон Тейт изменило США Актриса Шэрон Тейт, смерть которой стала кровавым символом новой эпохи в истории США, успела за свою недолгую карьеру (с 1961 по 1969 год) сыграть всего в девяти фильмах, которые сегодня не входят в обойму той киноклассики, которая пользуется широкой популярностью среди киноманов.

Общество Более 50 жителей Японии умерли за неделю из-за жары За прошедшую неделю по меньшей мере 57 человек скончались в Японии из-за аномальной жары, еще около 20 тыс. попали в больницы с тепловыми ударами.

Гаджеты LG готовит к релизу смартфон с двумя экранами До настоящего момента LG не выпускала и не анонсировала какие-либо складные телефоны, такие как Samsung Galaxy Fold или Huawei Mate X. Как пишет Mashable, в новом устройстве может быть задействован чехол-обложка, представленный LG в начале текущего года для аппарата V50 ThinQ 5G.