Экономика
Авиабилеты за рубеж в среду подорожают на 2%Интерфакс 11:33
Курс евро для продажи международных авиабилетов обновляются каждую неделю по средам, он вычисляется по курсу евро ЦБ России на вторник, округленному до 50 копеек в большую сторону.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 15:59, Вашингтон
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».
Обновлено в 11:29
Происшествия
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Технологии
DeepCode найдёт ошибки в исходном коде ПО при помощи ИИ
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Обновлено в 10:48
Политика
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Обновлено в 07:40
Армия и оружие
ВМФ России получит новую противолодочную управляемую ракету
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Шоу-бизнес
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Рита Дакота посредством поста в Instagram продемонстрировала, как встретила годовщину расставания со своим экс-возлюбленным Владом Соколовским.
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Происшествия
Сестра Михаила Круга сообщила о следственном эксперименте в доме брата
Круг был убит в ночь на 1 июня 2002 года в своем доме в тверском микрорайоне Мамулино.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли прощается со старшим сыном
Старший сын актрисы — Мэддокс — надолго уезжает из дома, ведь он решил отправиться за океан, чтобы учиться в университете в Южной Корее.
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Футбол
«Зенит» переиграл «Барселону» в матче молодежных команд
Молодежная команда петербургского "Зенита" переиграла "Барселону" U19 в товарищеском матче.
Обновлено в 15:20
Энергетика
«Белнефтехим» сообщил о повышении тарифа на транзит нефти с сентября
«Сегодня ни российская, ни белорусская стороны не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в четвертом квартале 2019 года, поэтому мы договорились на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год»,— цитирует заявление концерна «БелТА».
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Кино
Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
Обновлено в 13:59
Политика
Любовь Соболь довела главу ЦИК Эллу Памфилову до слез
Обновлено в 15:23
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Генпрокуратура Украины ищет «воров» в окружении Порошенко
На Украине под подозрением оказались бывший замглавы администрации экс-президента страны Петра Порошенко Борис Филатов и экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева.
Обновлено в 11:50
Здоровье
Британка два года страдала от тошноты из-за чая с молоком
28-летняя жительница Лондона на протяжении двух лет страдала от тошноты и рвоты, не предполагая, что причиной состояния является привычка пить чай с молоком.
Обновлено в 05:42
Политика
Артемий Лебедев заявил о своем отъезде из России
Обновлено в 15:29
Кино
Как убийство Шэрон Тейт изменило США
Актриса Шэрон Тейт, смерть которой стала кровавым символом новой эпохи в истории США, успела за свою недолгую карьеру (с 1961 по 1969 год) сыграть всего в девяти фильмах, которые сегодня не входят в обойму той киноклассики, которая пользуется широкой популярностью среди киноманов.
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Транспорт
В Москве построят почти 80 станций метро до конца 2027 года
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Происшествия
Три человека утонули в море в Сочи во время шторма
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Общество
Более 50 жителей Японии умерли за неделю из-за жары
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Обновлено в 01:14
Гаджеты
LG готовит к релизу смартфон с двумя экранами
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Обновлено в 05:41
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
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