Экономика

Авиабилеты за рубеж в среду подорожают на 2%Интерфакс 11:33

Курс евро для продажи международных авиабилетов обновляются каждую неделю по средам, он вычисляется по курсу евро ЦБ России на вторник, округленному до 50 копеек в большую сторону.
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Авиабилеты за рубеж в среду подорожают на 2%

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