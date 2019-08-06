Экономика

Авиабилеты за рубеж в среду подорожают на 2%Интерфакс 11:33

Курс евро для продажи международных авиабилетов обновляются каждую неделю по средам, он вычисляется по курсу евро ЦБ России на вторник, округленному до 50 копеек в большую сторону.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Авиабилеты за рубеж в среду подорожают на 2%

Интерфакс11:33

Эксперты ожидают роста цен на авиабилеты за границу

Rambler News Service07:41

Россиян предупредили о подорожании авиабилетов с 7 августа

Life.ru09:10

Авиабилеты за рубеж подорожают на 2%

РБК08:33

Россиян предупредили о подорожании авиабилетов

Росбалт08:23

В России взлетят цены на авиабилеты

URA.Ru09:28

Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают

РИА Новости07:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 14:26, Вашингтон
Здоровье

В больнице имени Фишера в Волжском продолжается ремонт

Обновлено в 10:06
Общество

Жена Никиты Белых подала на развод

Обновлено в 12:03
Политика

Луценко рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах

Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал о статусе экс-главы государства Петра Порошенко в уголовных делах, где он фигурирует.
Обновлено в 14:08
Общество

Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено в 11:35
Политика

Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.
Обновлено в 13:00
Футбол

«Барселона» отдаст Коутиньо в аренду «Арсеналу»

Бразильский полузащитник Фелиппе Коутиньо следующий сезон проведет в аренде в лондонском «Арсенале».
Обновлено в 09:48
Политика

Посол США в России Хантсман подал заявление об отставке

Посол США в России Джон Хантсман написал заявление об отставке, передает газета The Salt Lake Tribune.
Обновлено в 12:25
Армия и оружие

Более половины россиян опасаются ядерной войны

Чуть более половины граждан России опасаются наступления ядерной войны, выяснил ВЦИОМ.
Обновлено в 10:49
Политика

Пушков оценил заявления генсека НАТО о Крыме

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что Крым вернулся в состав России из-за усиления конкуренции между сверхдержавами.
Обновлено в 09:52
Политика

Пакистан выразил решительный протест Индии из-за решения по Кашмиру

Обновлено в 08:58
Политика

Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Гудкову в регистрации

Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Дмитрия Гудкова, которому отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:18
Происшествия

Сестра Михаила Круга сообщила о следственном эксперименте в доме брата

Круг был убит в ночь на 1 июня 2002 года в своем доме в тверском микрорайоне Мамулино.
Обновлено в 13:52
Экономика

S&P оценило влияние новых санкций США на кредитоспособность России

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings считает, что новые американские санкции против России не окажут непосредственного влияния на кредитоспособность РФ, однако констатирует сохранение рисков введения более жестких санкций.
Обновлено в 14:10
Экономика

Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за один день

В понедельник, 5 августа, 500 богатейших людей Земли потеряли 2,1% от суммы своего капитала из-за снижения цен на американские акции.
Обновлено в 08:19
Происшествия

Пожар на военном складе под Ачинском полностью потушили

Обновлено в 04:00
Футбол

Елена Илюхина: «У „Зенита“ давние партнерские и даже дружеские отношения с „Барселоной“»

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина прокомментировала открытие стадиона «Смена» после реконструкции и рассказала об отношениях санкт-петербургского клуба с «Барселоной».
Обновлено в 14:11
Политика

Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах

Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Общество

Лишение родительских прав за митинг станет опасным прецедентом

Лишать прав родителей за участие в митинге может быть опасно, сообщает DEITA.
Обновлено в 12:31
Авто

АвтоВАЗ создал конкурента Renault Duster

Компания «АвтоВАЗ» разработала конкурента популярному французскому внедорожнику Renault Duster, который получил название Lada C-Cross.
Обновлено в 07:56
Политика

Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Политика

Коломойский рассказал, как Зеленский решился стать президентом Украины

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью РБК рассказал, как президент Украины Владимир Зеленский решился стать главой государства.
Обновлено в 10:30
Технологии

Во «ВКонтакте» тестируют скрытие количества лайков под публикациями

В российской социальной сети «ВКонтакте» тестируется функция скрытия количества лайков и репостов под публикациями.
Обновлено в 10:14
Наука

Древняя вода «состарила» литосферные плиты Земли

Обновлено в 11:17
Финансы

ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором

В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
Обновлено в 04:31
Общество

После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов

После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов. Об этом сообщает RZN.info со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро

Обновлено в 10:48
Общество

Юлию Галямину арестовали еще на 15 суток

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Юлия Галямина арестована еще на 15 суток за участие в акции, которая «помешала движению транспорта» (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП), сообщает «МБХ медиа».
Обновлено в 12:27
Гаджеты

Samsung Galaxy Note10+ предстал на живом фото

Ресурс SlashLeaks опубликовал новую фотографию смартфона Samsung Galaxy Note10+ в цвете Aura Glow, которая, вполне возможно, является кадром из официального промо-ролика грядущего флагмана.
Обновлено в 05:32
Общество

На полигоне «Новоселки» организуют онлайн-трансляцию

Обновлено в 05:23
Футбол

«Монако» подписал защитника «Монпелье»

"Монако" на своем официальном сайте сообщил о подписании контракта с защитником "Монпелье" Рубеном Агиларом.
Обновлено в 12:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное