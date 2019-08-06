Авиабилеты из России за границу с 7 августа подорожают на 2%. Об этом говорится в сообщении сервиса Tutu.ru, поступившем в РБК.

Авиабилеты за рубеж подорожают на 2%

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