Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о подорожании авиабилетов

Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».
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Пошли на взлет: перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов

Глава научного центра мониторинга, анализа и прогнозирования ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд пояснил, что объективные предпосылки рынка –– резкий рост стоимости авиакеросина за 2018 год, продолжающееся увеличение цен на аэропортовое обслуживание –– заставят авиакомпании повышать цены в указанных пределах.
Известиявчера в 17:02

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«Известия»: в России подорожают авиабилеты

ТАССвчера в 23:28

Авиакомпании предупредили о подорожании билетов

Газета.Ru02:35

Что случилось этой ночью: понедельник, 2 сентября

Интерфакс00:30

Повышение цен не спасет авиакомпании от банкротства

URA.Ru04:47

Авиакомпании спрогнозировали повышение стоимости билетов в 2019 году

РБКвчера в 22:31

К концу 2019 года перелеты подорожают на 10%

РЕН ТВвчера в 19:36

Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов

Известиявчера в 19:22
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Политика

Премьер Грузии подал в отставку

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
РИА Новости 04:28
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Немецкий врач: что разрушает наши кровеносные сосуды

Немецкий ученый Мартин Галле в числе основных факторов риска в деле разрушения сосудов назвал курение.
Московский Комсомолец 04:45
Хоккей

«Авангард» обыграл ЦСКА в стартовом матче сезона КХЛ

В прошлом сезоне ЦСКА выиграл не только регулярный сезон КХЛ, но и Кубок Гагарина, поэтому соперником армейцев в Кубке открытия стал «Авангард», который встречался с московским клубом в финале плей-офф турнира.
РБК вчера в 11:31
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Процессоры Intel Lakefield раскрыли информацию о частотах и быстродействии

До конца этого года должны выйти 10-нм мобильные процессоры Lakefield, на примере которых Intel уже не раз демонстрировала нюансы пространственной компоновки Foveros.
3DNews 05:06
Общество

Более половины родителей удовлетворены качеством подготовки в школе

Более половины опрошенных родителей детей школьного возраста (52%) полностью удовлетворены качеством подготовки в школе, отчасти удовлетворены, отчасти нет — 32%, не удовлетворены — 15%.
REGNUM 04:43
Армия и оружие

В Госдепе отреагировали на операцию США в Идлибе

Представитель Госдепа заявил, что авиаудары Соединенных Штатов по террористам "Аль-Каиды" в Сирии были точечными и целенаправленными.
Газета.Ru вчера в 23:00
Авто

Cupra представила свой первый электрокар

Марка Cupra, принадлежащая Seat, показала свой первый электрокар.
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Фернандо Льоренте: «„Тоттенхэм“ всегда будет в моем сердце»

Sports.ru 04:27
Происшествия

В Якутии женщина прогнала напавшего на нее медведя криком

Известия 05:34
Происшествия

В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки

Школьник покончил с собой во время праздничной линейки в Зеленограде, подтвердил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 04:47
Политика

Россия предложила странам НАТО мораторий по размещению ракет

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предложила членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности.
Известия 05:19
Происшествия

Розенбаум перенес тяжелую операцию

Газета.Ru 05:25
Политика

В Польше обвинили Россию в отсутствии военных репараций от Германии

В эфире польского телевидения Блащак заявил, что Россия приняла решение, из-за которого Польша не получила послевоенных репараций от Германии.
RT на русском 05:33
Политика

Дочь Назарбаева переизбрали спикером сената Казахстана

РБК 04:06
Политика

Рогозин ответил на критику правительства по строительству Восточного

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал в твиттере на недовольство правительства сроками строительства космодрома Восточный.
Газета.Ru 02:42
Футбол

Сборная России поздравила Станислава Черчесова с днем рождения

Сборная России по футболу поздравила Станислава Черчесова с днем рождения, запись опубликована на странице команды в Twitter.
Телеканал Санкт-Петербург 05:31
Политика

Гончарук пообещал рост украинской экономики в 40%

Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук на совещании с президентом Владимиром Зеленским пообещал, что украинская экономика за пять лет вырастит на 40%.
Московский Комсомолец 05:34
Происшествия

В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки

В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.
Газета.Ru вчера в 19:12
Армия и оружие

Роскосмос начал производить самые мощные ракетные двигатели в мире

Предприятие Роскосмоса НПО «Энергомаш» запустило изготовление самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
URA.Ru вчера в 04:39
Армия и оружие

Более 80 человек погибли в Йемене при авиаударе по тюрьме

Ридус вчера в 14:47
Футбол

Спартак — Зенит 0:1

Гол футболиста московского "Спартака" Зелимхана Бакаева в ворота петербургского "Зенита" был отменен главным судьей матча Виталием Мешковым после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).
РИА Новости вчера в 12:51
Политика

Путин пригласил главу Монголии на 75-летие Победы

Российский лидер Владимир Путин пригласил главу Монголии Халтмаагийна Баттургу на участие в торжествах по случаю 75-летия Победы, которые состоятся в Москве в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 21:10
Происшествия

В Ленобласти грузовой поезд сошел с рельсов

Установлено, что с рельсов сошел тепловоз и два пустых полувагона. Восстановительные поезда пришли к Высоцку из Выборга и Петербурга.
Российская газета 05:09
Экономика

Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий

По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
Газета.Ru 03:18
Армия и оружие

Военные Туниса устроили перестрелку с боевиками у границы с Алжиром

Силы безопасности Туниса начали перестрелку с вооружёнными террористами. Инцидент произошёл на границе с Алжиром, в провинции эль-Касрейн.
Слово и Дело 04:17
Футбол

Фанат футбольного «Енисея» объявил голодовку до победы команды

Фанат объявил о том, что сдерживает данное ранее слово и объявляет голодовку до победы «Енисея» «хоть над каким-то клубом».
Sibnovosti.ru вчера в 04:04
Армия и оружие

Уволен главный военный прокурор Украины Матиос

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса, сообщило 2 сентября издание «Украинская правда».
REGNUM 04:15
Происшествия

В Москве задержали водителя Porsche Cayenne, который сбил ребенка

РИА Новости вчера в 19:13
Общество

У замглавы ФСО нашли недвижимость на 900 млн рублей

«При годовом доходе почти 11,7 млн рублей (именно столько в среднем Кондратюк зарабатывал ежегодно в 2016–2018 годах) статс-секретарю потребовалось бы около 76 лет, чтобы приобрести всю упомянутую недвижимость», — отмечает Repubic.
Первое антикоррупционное 05:19
Футбол

Роналду отказался носить значок лучшего игрока серии А прошлого сезона

По итогам прошлого сезона руководство серии А наградило специальными значками футболистов, которые были признаны лучшими в различных номинациях.
Матч ТВ 04:39
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