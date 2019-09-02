Глава научного центра мониторинга, анализа и прогнозирования ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд пояснил, что объективные предпосылки рынка –– резкий рост стоимости авиакеросина за 2018 год, продолжающееся увеличение цен на аэропортовое обслуживание –– заставят авиакомпании повышать цены в указанных пределах.

с чего всё началось

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