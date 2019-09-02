Экономика
Lenta.ruРоссиян предупредили о подорожании авиабилетов
Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».
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с чего всё началось
Глава научного центра мониторинга, анализа и прогнозирования ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд пояснил, что объективные предпосылки рынка –– резкий рост стоимости авиакеросина за 2018 год, продолжающееся увеличение цен на аэропортовое обслуживание –– заставят авиакомпании повышать цены в указанных пределах.Известиявчера в 17:02
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Политика
Премьер Грузии подал в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
РИА Новости 04:28
Здоровье
Немецкий врач: что разрушает наши кровеносные сосуды
Немецкий ученый Мартин Галле в числе основных факторов риска в деле разрушения сосудов назвал курение.
Московский Комсомолец 04:45
Хоккей
«Авангард» обыграл ЦСКА в стартовом матче сезона КХЛ
В прошлом сезоне ЦСКА выиграл не только регулярный сезон КХЛ, но и Кубок Гагарина, поэтому соперником армейцев в Кубке открытия стал «Авангард», который встречался с московским клубом в финале плей-офф турнира.
РБК вчера в 11:31
Гаджеты
Процессоры Intel Lakefield раскрыли информацию о частотах и быстродействии
До конца этого года должны выйти 10-нм мобильные процессоры Lakefield, на примере которых Intel уже не раз демонстрировала нюансы пространственной компоновки Foveros.
3DNews 05:06
Общество
Более половины родителей удовлетворены качеством подготовки в школе
Более половины опрошенных родителей детей школьного возраста (52%) полностью удовлетворены качеством подготовки в школе, отчасти удовлетворены, отчасти нет — 32%, не удовлетворены — 15%.
REGNUM 04:43
Армия и оружие
В Госдепе отреагировали на операцию США в Идлибе
Представитель Госдепа заявил, что авиаудары Соединенных Штатов по террористам "Аль-Каиды" в Сирии были точечными и целенаправленными.
Газета.Ru вчера в 23:00
Авто
Cupra представила свой первый электрокар
Марка Cupra, принадлежащая Seat, показала свой первый электрокар.
Motor 05:32
Происшествия
В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки
Школьник покончил с собой во время праздничной линейки в Зеленограде, подтвердил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 04:47
Политика
Россия предложила странам НАТО мораторий по размещению ракет
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предложила членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности.
Известия 05:19
Происшествия
Розенбаум перенес тяжелую операцию
Газета.Ru 05:25
Политика
В Польше обвинили Россию в отсутствии военных репараций от Германии
В эфире польского телевидения Блащак заявил, что Россия приняла решение, из-за которого Польша не получила послевоенных репараций от Германии.
RT на русском 05:33
Политика
Рогозин ответил на критику правительства по строительству Восточного
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал в твиттере на недовольство правительства сроками строительства космодрома Восточный.
Газета.Ru 02:42
Футбол
Сборная России поздравила Станислава Черчесова с днем рождения
Сборная России по футболу поздравила Станислава Черчесова с днем рождения, запись опубликована на странице команды в Twitter.
Телеканал Санкт-Петербург 05:31
Политика
Гончарук пообещал рост украинской экономики в 40%
Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук на совещании с президентом Владимиром Зеленским пообещал, что украинская экономика за пять лет вырастит на 40%.
Московский Комсомолец 05:34
Происшествия
В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки
В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.
Газета.Ru вчера в 19:12
Армия и оружие
Роскосмос начал производить самые мощные ракетные двигатели в мире
Предприятие Роскосмоса НПО «Энергомаш» запустило изготовление самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
URA.Ru вчера в 04:39
Армия и оружие
Более 80 человек погибли в Йемене при авиаударе по тюрьме
Ридус вчера в 14:47
Футбол
Спартак — Зенит 0:1
Гол футболиста московского "Спартака" Зелимхана Бакаева в ворота петербургского "Зенита" был отменен главным судьей матча Виталием Мешковым после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).
РИА Новости вчера в 12:51
Политика
Путин пригласил главу Монголии на 75-летие Победы
Российский лидер Владимир Путин пригласил главу Монголии Халтмаагийна Баттургу на участие в торжествах по случаю 75-летия Победы, которые состоятся в Москве в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 21:10
Происшествия
В Ленобласти грузовой поезд сошел с рельсов
Установлено, что с рельсов сошел тепловоз и два пустых полувагона. Восстановительные поезда пришли к Высоцку из Выборга и Петербурга.
Российская газета 05:09
Экономика
Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий
По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
Газета.Ru 03:18
Армия и оружие
Военные Туниса устроили перестрелку с боевиками у границы с Алжиром
Силы безопасности Туниса начали перестрелку с вооружёнными террористами. Инцидент произошёл на границе с Алжиром, в провинции эль-Касрейн.
Слово и Дело 04:17
Футбол
Фанат футбольного «Енисея» объявил голодовку до победы команды
Фанат объявил о том, что сдерживает данное ранее слово и объявляет голодовку до победы «Енисея» «хоть над каким-то клубом».
Sibnovosti.ru вчера в 04:04
Армия и оружие
Уволен главный военный прокурор Украины Матиос
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса, сообщило 2 сентября издание «Украинская правда».
REGNUM 04:15
Происшествия
В Москве задержали водителя Porsche Cayenne, который сбил ребенка
РИА Новости вчера в 19:13
Общество
У замглавы ФСО нашли недвижимость на 900 млн рублей
«При годовом доходе почти 11,7 млн рублей (именно столько в среднем Кондратюк зарабатывал ежегодно в 2016–2018 годах) статс-секретарю потребовалось бы около 76 лет, чтобы приобрести всю упомянутую недвижимость», — отмечает Repubic.
Первое антикоррупционное 05:19
Футбол
Роналду отказался носить значок лучшего игрока серии А прошлого сезона
По итогам прошлого сезона руководство серии А наградило специальными значками футболистов, которые были признаны лучшими в различных номинациях.
Матч ТВ 04:39