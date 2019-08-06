Экономика
Авиабилеты на международные рейсы подорожают на дняхDeita.ru вчера в 08:01
Международные авиаперелеты обойдутся россиянам дороже с 7 августа, сообщает DEITA. RU со ссылкой на сотрудников сервиса Туту. ру. Авиабилеты вырастут в цене на два процента ночью со вторника на среду.
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Цены на авиабилеты теперь на 2% дороже. В чем причина, и можно ли не переплачивать?
Телеканал 360°вчера в 18:00
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На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Обновлено 05 августа в 01:40
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Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24
Здоровье
Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета
Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
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Армия и оружие
Зеленский созвал совещание с силовиками по поводу ситуации в Донбассе
Ранее украинское Министерство обороны заявило о двух обстрелах со стороны ополченцев и гибели четырех военнослужащих Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками в связи с обстрелами со стороны ополченцев в Донбассе, жертвами которых стали четверо военных, сообщает УНИАН.
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Баскетбол
Уилл Томас стал игроком «Зенита»
Тяжелый форвард Уилл Томас стал игроком "Зенита".
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Кино
Книгу рецептов блюд из «Звездных войн» выпустят в ноябре
Сборник рецептов кушаний из серии фильмов "Звездные войны" выпустят для фанатов.
Обновлено вчера в 18:24
Общество
Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском
Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском кладбище. Точная дата похорон пока не определена. Певец умер 4 августа на 85-м году жизни.
Обновлено в 03:39
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Космос
Очередной конец света обещают в сентябре этого года
Обновлено вчера в 05:48
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Кино
Мединский подарил Квентину Тарантино сборник стихов Пастернака
Известно, что Тарантино является большим поклонником творчества Пастернака.
Обновлено в 04:07
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
Согласно исследованию "Социально-экономические индикаторы бедности", 26% детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума.
Обновлено в 04:54
Общество
Жители России перечислили основные семейные нужды
Жители России перечислили основные семейные нужды, чтобы жить нормально.
Обновлено в 04:32
Политика
Киев подтвердил информацию об обстреле украинского самолета в Ливии
МИД Украины подтвердил информацию об обстреле украинского самолета в аэропорту города Мисрата в Ливии.
Обновлено в 05:03
Культура
Актер Валентин Гафт госпитализирован с инсультом
Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. Он около недели находится в одной из московских больниц.
Обновлено в 03:21
Общество
У половины российских семей оказались непогашенные кредиты
Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
Пентагон заявил о возрождении ИГ в Ираке и Сирии
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) начала укреплять подпольную сеть в Сирии и Ираке, говорится в докладе (.pdf) генерального инспектора Пентагона Гленна Файна по итогам операции «Непоколебимая решимость» за последний квартал.
Обновлено вчера в 21:59
Наука
Высокая социальная активность поможет избежать старческой деменции
Британские ученые обнаружили простой и действенный способ, который позволит затормозить старение мозга после 50 лет.
Обновлено в 04:48
Культура
Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за €500
Бельгиец из Льежа несколько лет назад случайно приобрел подлинник Рембрандта за €500.
Обновлено вчера в 21:32
Общество
Синоптики предупредили о погодном коллапсе в Москве
В Москве ожидается погодный коллапс с 8 по 9 августа. Об этом рассказали синоптики Московского метеобюро, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:01
Происшествия
В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП
Автобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи, заявил РИА Новости представитель генконсульства в Анталье.
Обновлено в 03:21
Технологии
Сотрудники AT&T брали взятки за внедрение малвари в сети компании
Атаки по сторонним каналам Содержание выпуска Подписка на "Хакер" Министерство юстиции США сообщило, что сотрудники компании AT & T получили более миллиона долларов взяток за внедрение вредоносного ПО и несанкционированного оборудования в сети компании, а также разблокировку двух миллионов мобильных устройств.
Обновлено вчера в 12:00
Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Общество
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Общество
Задержанные на акции 27 июля задолжали 26 миллионов рублей
Общая сумма задолженностей у лиц, задержанных ранее на несогласованной акции 27 июля в центре столицы, составляет около 26 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 11:36
Экономика
В Красноярском крае оценили ущерб от лесных пожаров
По информации красноярского Лесопожарного центра, в среду в Красноярском крае действует 110 лесных пожаров на общей площади 859 006 гектаров, в том числе в зоне контроля 80 на площади 844 002 гектаров.
Обновлено в 04:10
Политика
На Украине потребовали смены мирового порядка
Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:09