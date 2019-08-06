Экономика

Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожаютРИА Новости 07:29

Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают на 2%, сообщили в Туту.ру. Сервис отмечает, что в ночь со вторника на среду в соответствии с резолюцией IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта), курсы валют в системах бронирования изменятся, евро будет стоить 72,5 рубля.
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Цены на авиабилеты теперь на 2% дороже. В чем причина, и можно ли не переплачивать?

Телеканал 360°18:00

Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают

РИА Новости07:29

В России взлетят цены на авиабилеты

URA.Ru09:28

Авиабилеты за рубеж подорожают на 2%

РБК08:33

Россиян предупредили о подорожании авиабилетов

Росбалт08:23

Эксперты ожидают роста цен на авиабилеты за границу

Rambler News Service07:41

Авиабилеты за рубеж в среду подорожают на 2%

Интерфакс11:33
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 21:42, Вашингтон
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Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке

В докладе генерального инспектора минобороны США Гленна Файна о ходе операции на Ближнем Востоке утверждается, что ИГ занимается укреплением и расширением подпольной сети на территории Ирака и Сирии.
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Аукцион по продаже доли РЖД в «Трансконтейнере» пройдет 27 ноября

Аукцион по продаже пакета в 50% плюс две акции ПАО "Трансконтейнер" по стартовой цене на уровне 36,2 млрд рублей пройдет 27 ноября 2019 года.
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Названа самая путешествующая нация

Самой часто путешествующей нацией оказались жители Соединенного Королевства.
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Книга рецептов блюд из «Звездных войн» выйдет в ноябре

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Около 400 кг героина было изъято сотрудниками Национального криминального агентства Великобритании из контейнера в порту Филикстоу.
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112-летний Rolls-Royce продали за 5 миллиардов рублей

Речь идет о 75 миллионах долларов -- 4,9 миллиарда рублей по текущему курсу.
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Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
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Армия и оружие

Поврежденный F-22 заметили в Сирии

Комментируя снимок F-22 Raptor, один пользователь заметил, что у истребителя повреждено стелс-покрытие в носовой части, перед куполом.
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Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с Украины

Обновлено вчера в 15:11
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ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором

В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
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Коломойский объяснил критику Путина в свой адрес

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что критические высказывания президента России Владимира Путина в его адрес в 2014 году были ответной реакцией на его слова о российском лидере.
Обновлено в 07:36
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Экс-защитник «Зенита» Шкртел может перейти в «Аталанту»

«Аталанта» ведёт переговоры с бывшим защитником «Зенита» словаком Мартином Шкртелом, утверждает Football Italia со ссылкой на Sky Sport italia.
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В ДНР обвинили Украину в развертывании подразделений под Мариуполем

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Власти Красноярского края отменили режим ЧС в Ачинске

По данным ведомства, произошёл пожар, который привёл к детонации боеприпасов. По уточнённой информации, погиб один человек, 8 пострадали.
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Происшествия

Луценко заявил о сведениях о возможных участниках убийства Шеремета

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие знает возможных участников убийства журналиста Павла Шеремета.
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В салонах связи появятся товары с AliExpress

В 30 в салонах связи Tele2 в Москве, Екатеринбурге, Челябинске и Казани открылись первые 30 витрин популярного китайского интернет-гипермаркета.
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Клуб Хави упустил победу в плей-офф Азиатской лиги чемпионов

В первом матче 1/8 финала Азиатской лиги чемпионов Аль-Духайль сыграл вничью с Аль-Саддом 1:1.
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Отечественная актриса София Каштанова впервые поделилась подробностями о своем тайном муже.
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Космос

Мертвые планеты могут «вещать» до миллиарда лет

Магнитное поле между белым карликом и орбитальным ядром планеты может образовывать однополярную индуктивную цепь, при этом ядро действует как проводник благодаря своим металлическим составляющим.
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Происшествия

В Сети появилось видео массовой драки со стрельбой в Москве

В Сети появилось видео с кадрами массовой драки со стрельбой, произошедшей на юге Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
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Политика

Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах

Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
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Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии

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Умерла лауреат Нобелевской премии Тони Моррисон

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Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" - Россию, Францию, ФРГ и Украину - как можно быстрее возобновить переговоры.
Обновлено в 16:11
Армия и оружие

Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением США и Южной Корее

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Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию

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Политика

Конгресс США решил заставить Трампа наказать Турцию за С-400

Американские конгрессмены намерены обязать президента страны Дональда Трампа ввести санкции против Турции, если в ближайшее время не будут озвучены меры «наказания» для Анкары за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет The Washington Post.
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