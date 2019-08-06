Экономика
Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожаютРИА Новости 07:29
Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают на 2%, сообщили в Туту.ру. Сервис отмечает, что в ночь со вторника на среду в соответствии с резолюцией IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта), курсы валют в системах бронирования изменятся, евро будет стоить 72,5 рубля.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 21:42, Вашингтон
Армия и оружие
Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке
В докладе генерального инспектора минобороны США Гленна Файна о ходе операции на Ближнем Востоке утверждается, что ИГ занимается укреплением и расширением подпольной сети на территории Ирака и Сирии.
Обновлено в 20:57
Экономика
Аукцион по продаже доли РЖД в «Трансконтейнере» пройдет 27 ноября
Аукцион по продаже пакета в 50% плюс две акции ПАО "Трансконтейнер" по стартовой цене на уровне 36,2 млрд рублей пройдет 27 ноября 2019 года.
Обновлено в 19:27
Путешествия
Названа самая путешествующая нация
Самой часто путешествующей нацией оказались жители Соединенного Королевства.
Обновлено в 16:50
Политика
Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины
Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Обновлено в 08:51
Кино
Книга рецептов блюд из «Звездных войн» выйдет в ноябре
Кулинарная книга с рецептами блюд из "Звездных войн" выйдет в ноябре 2019 года. Об этом сообщается на сайте издательства Insight Editions.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Около 400 кг героина изъяли полицейские в Великобритании
Около 400 кг героина было изъято сотрудниками Национального криминального агентства Великобритании из контейнера в порту Филикстоу.
Обновлено в 20:55
Авто
112-летний Rolls-Royce продали за 5 миллиардов рублей
Речь идет о 75 миллионах долларов -- 4,9 миллиарда рублей по текущему курсу.
Обновлено в 11:08
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Армия и оружие
Поврежденный F-22 заметили в Сирии
Комментируя снимок F-22 Raptor, один пользователь заметил, что у истребителя повреждено стелс-покрытие в носовой части, перед куполом.
Обновлено в 06:59
Политика
Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с Украины
Обновлено вчера в 15:11
Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
Обновлено в 04:31
Политика
Коломойский объяснил критику Путина в свой адрес
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что критические высказывания президента России Владимира Путина в его адрес в 2014 году были ответной реакцией на его слова о российском лидере.
Обновлено в 07:36
Футбол
Экс-защитник «Зенита» Шкртел может перейти в «Аталанту»
«Аталанта» ведёт переговоры с бывшим защитником «Зенита» словаком Мартином Шкртелом, утверждает Football Italia со ссылкой на Sky Sport italia.
Обновлено в 17:32
Происшествия
Власти Красноярского края отменили режим ЧС в Ачинске
По данным ведомства, произошёл пожар, который привёл к детонации боеприпасов. По уточнённой информации, погиб один человек, 8 пострадали.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Луценко заявил о сведениях о возможных участниках убийства Шеремета
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие знает возможных участников убийства журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 18:34
Технологии
В салонах связи появятся товары с AliExpress
В 30 в салонах связи Tele2 в Москве, Екатеринбурге, Челябинске и Казани открылись первые 30 витрин популярного китайского интернет-гипермаркета.
Обновлено в 03:02
Футбол
Клуб Хави упустил победу в плей-офф Азиатской лиги чемпионов
В первом матче 1/8 финала Азиатской лиги чемпионов Аль-Духайль сыграл вничью с Аль-Саддом 1:1.
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес
София Каштанова впервые рассказала о своем тайном муже
Отечественная актриса София Каштанова впервые поделилась подробностями о своем тайном муже.
Обновлено в 06:32
Космос
Мертвые планеты могут «вещать» до миллиарда лет
Магнитное поле между белым карликом и орбитальным ядром планеты может образовывать однополярную индуктивную цепь, при этом ядро действует как проводник благодаря своим металлическим составляющим.
Обновлено в 12:11
Происшествия
В Сети появилось видео массовой драки со стрельбой в Москве
В Сети появилось видео с кадрами массовой драки со стрельбой, произошедшей на юге Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 17:14
Политика
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
Обновлено в 19:54
Общество
Прокуратура опротестовывает родительские права
Обновлено в 18:09
Культура
Умерла лауреат Нобелевской премии Тони Моррисон
Обновлено в 11:37
Политика
Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" - Россию, Францию, ФРГ и Украину - как можно быстрее возобновить переговоры.
Обновлено в 16:11
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено в 17:24
Политика
Конгресс США решил заставить Трампа наказать Турцию за С-400
Американские конгрессмены намерены обязать президента страны Дональда Трампа ввести санкции против Турции, если в ближайшее время не будут озвучены меры «наказания» для Анкары за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет The Washington Post.
Обновлено в 20:43