Экономика
Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожаютРИА Новости вчера в 07:29
Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают на 2%, сообщили в Туту.ру. Сервис отмечает, что в ночь со вторника на среду в соответствии с резолюцией IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта), курсы валют в системах бронирования изменятся, евро будет стоить 72,5 рубля.
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Цены на авиабилеты теперь на 2% дороже. В чем причина, и можно ли не переплачивать?
Телеканал 360°вчера в 18:00
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Происшествия
Три человека погибли в ДТП под Саратовом
Обновлено в 00:00
Политика
На Украине потребовали смены мирового порядка
Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:09
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Кино
Квентин Тарантино захотел быть похороненным в Кремле
Как сообщает ТАСС, Тарантино был впечатлен увиденным, особенно, ему понравились Царь-пушка и Царь-колокол (который он даже потер на счастье).Квентин поинтересовался, что нужно сделать, чтобы быть похороненным в Кремле.
Обновлено вчера в 17:04
Экономика
5 лет назад был запрещен ввоз в Россию продовольствия из Европы
Уже прошло 5 лет с 6 августа 2014 года, когда указом президента России Владимира Путина был запрещен импорт определенных видов сельскохозяйственной продукции и сырья.
Обновлено вчера в 04:59
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело из-за взрывов на складе под Ачинском
Обновлено вчера в 08:41
Экономика
СМИ сообщили о росте числа срывов закупок жизненно важных лекарств
За первую половину текущего года количество несостоявшихся госзакупок жизненно важных лекарств увеличилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 01:48
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24
Общество
Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета
Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Политика
Порошенко ночью вернулся на Украину
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, самолет с экс-президентом Украины и его семьей приземлился в аэропорту Киева ночью.
Обновлено в 01:30
Экономика
Производители прослушки раскрыли свои доходы от «закона Яровой»
Еще один крупный производитель СОРМ — компания «Норси-Транс» — официально не раскрывает финансовые показатели.
Обновлено в 00:25
Происшествия
Пожарные потушили частный дом в Мурино
Возгорание произошло ночью 7 августа. Пожар распространился на 120 кв. метров частного дома в Мурино.
Обновлено в 01:54
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
Обновлено вчера в 18:26
Политика
CNN: администрация США заморозила часть фондов для помощи иностранным государствам
Администрация США заморозила часть выделенных Конгрессом средств, предназначенных для оказания помощи иностранным государствам.
Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко впервые показала лицо 8-месячного сына Миши
В начале декабря 2018-го у Регины Тодоренко и Влада Топалова родился сын.
Обновлено вчера в 12:19
Политика
МИД РФ заявил о задолженности Киева перед СНГ в 300 млн рублей
Задолженность Украины перед Содружеством Независимых Государств (СНГ) превысила 300 млн рублей, заявили газете "Известия" в департаменте информации и печати МИД РФ.
Обновлено вчера в 23:03
Общество
Бельгиец случайно приобрел картину Рембрандта за €500
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Немецкий детектив может предложить России и Малайзии материалы по делу MH17
Снимки с американских спутников Детектив заявил, что хотел бы привлечь к изучению своих доказательств и другие страны, включая Нидерланды, Украину, Малайзию, Австралию, Германию, Бельгию и США.
Обновлено в 00:53
Экономика
Бонусы Уолл-стрит могут значительно сократиться из-за спада объемов торговли
Размер премиальных выплат трейдерам на рынке акций может сократиться на 15%, на рынке инструментов с фиксированной доходностью - на 10%, говорится в сообщении консалтинговой компании Johnson Associates Inc.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Пять грузовых вагонов сошли с рельсов в Свердловской области
Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщает, что грузовой поезд следовал по маршруту Ярославль - Екатеринбург-Сортировочный.
Обновлено в 02:09
Авто
Новый Hyundai Sonata для России не порадует выбором моторов
Компания Hyundai получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новое поколение седана Hyundai Sonata.
Обновлено в 02:21
Футбол
Валерий Газзаев не исключил варианта возвращения к тренерской деятельности
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев не исключил возможности возвращения к тренерской деятельности.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Найден подозреваемый в убийстве певца Михаила Круга
Обновлено вчера в 17:08
Интернет
Twitter признал использование данных пользователей без разрешения
Руководство Twitter признало, что могло использовать данные некоторых пользователей без их разрешения.
Обновлено в 01:51
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.
Обновлено вчера в 10:17
Общество
Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы.
Обновлено вчера в 16:00
Авто
Lada C-Cross может стать конкурентом Renault Duster
Примером может стать Lada C-Cross, не приобретшая своей популярности, хотя ее разработка началась еще в 2006 году.
Обновлено в 01:07
Политика
В Ливии уничтожен третий украинский Ил-76
В аэропорту ливийского города Мисрата 6 августа был уничтожен украинский транспортный самолет Ил-76, пишет Al Marsa.
Обновлено вчера в 21:55