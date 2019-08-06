Экономика

Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожаютРИА Новости вчера в 07:29

Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают на 2%, сообщили в Туту.ру. Сервис отмечает, что в ночь со вторника на среду в соответствии с резолюцией IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта), курсы валют в системах бронирования изменятся, евро будет стоить 72,5 рубля.
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Цены на авиабилеты теперь на 2% дороже. В чем причина, и можно ли не переплачивать?

Телеканал 360°вчера в 18:00

В России взлетят цены на авиабилеты

URA.Ruвчера в 09:28

Авиабилеты за рубеж в среду подорожают на 2%

Интерфаксвчера в 11:33

Авиабилеты за рубеж подорожают из-за роста курса евро

Российская газетавчера в 09:17

Авиабилеты за рубеж подорожают на 2%

РБКвчера в 08:33

Эксперты ожидают роста цен на авиабилеты за границу

Rambler News Serviceвчера в 07:41

Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают

РИА Новостивчера в 07:29
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 02:22, Вашингтон
Происшествия

Три человека погибли в ДТП под Саратовом

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Происшествия

В Ингушетии силовики начали контртеррористическую операцию

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Общество

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В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер

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Как сообщает ТАСС, Тарантино был впечатлен увиденным, особенно, ему понравились Царь-пушка и Царь-колокол (который он даже потер на счастье).Квентин поинтересовался, что нужно сделать, чтобы быть похороненным в Кремле.
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Обновлено вчера в 08:41
Экономика

СМИ сообщили о росте числа срывов закупок жизненно важных лекарств

За первую половину текущего года количество несостоявшихся госзакупок жизненно важных лекарств увеличилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 01:48
Политика

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Общество

Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета

Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Политика

Порошенко ночью вернулся на Украину

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, самолет с экс-президентом Украины и его семьей приземлился в аэропорту Киева ночью.
Обновлено в 01:30
Экономика

Производители прослушки раскрыли свои доходы от «закона Яровой»

Еще один крупный производитель СОРМ — компания «Норси-Транс» — официально не раскрывает финансовые показатели.
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Происшествия

Пожарные потушили частный дом в Мурино

Возгорание произошло ночью 7 августа. Пожар распространился на 120 кв. метров частного дома в Мурино.
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Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки

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В начале декабря 2018-го у Регины Тодоренко и Влада Топалова родился сын.
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Политика

МИД РФ заявил о задолженности Киева перед СНГ в 300 млн рублей

Задолженность Украины перед Содружеством Независимых Государств (СНГ) превысила 300 млн рублей, заявили газете "Известия" в департаменте информации и печати МИД РФ.
Обновлено вчера в 23:03
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Немецкий детектив может предложить России и Малайзии материалы по делу MH17

Снимки с американских спутников Детектив заявил, что хотел бы привлечь к изучению своих доказательств и другие страны, включая Нидерланды, Украину, Малайзию, Австралию, Германию, Бельгию и США.
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Экономика

Бонусы Уолл-стрит могут значительно сократиться из-за спада объемов торговли

Размер премиальных выплат трейдерам на рынке акций может сократиться на 15%, на рынке инструментов с фиксированной доходностью - на 10%, говорится в сообщении консалтинговой компании Johnson Associates Inc.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Пять грузовых вагонов сошли с рельсов в Свердловской области

Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщает, что грузовой поезд следовал по маршруту Ярославль - Екатеринбург-Сортировочный.
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Авто

Новый Hyundai Sonata для России не порадует выбором моторов

Компания Hyundai получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новое поколение седана Hyundai Sonata.
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Футбол

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Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев не исключил возможности возвращения к тренерской деятельности.
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Интернет

Twitter признал использование данных пользователей без разрешения

Руководство Twitter признало, что могло использовать данные некоторых пользователей без их разрешения.
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Общество

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Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы.
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Политика

В Ливии уничтожен третий украинский Ил-76

В аэропорту ливийского города Мисрата 6 августа был уничтожен украинский транспортный самолет Ил-76, пишет Al Marsa.
Обновлено вчера в 21:55
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