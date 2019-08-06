Экономика
Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожаютРИА Новости вчера в 07:29
Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают на 2%, сообщили в Туту.ру. Сервис отмечает, что в ночь со вторника на среду в соответствии с резолюцией IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта), курсы валют в системах бронирования изменятся, евро будет стоить 72,5 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Цены на авиабилеты теперь на 2% дороже. В чем причина, и можно ли не переплачивать?
Телеканал 360°вчера в 18:00
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 03:51, Вашингтон
Экономика
Walt Disney сократил прибыль в третьем финквартале на 51%
В расчете на акцию чистая прибыль сократилась до $0,79 до $1,95, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 03:12
Общество
В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания
Депутат отмечает, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в Центральной России многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
В Ингушетии ликвидирован боевик с бомбой
Обновлено в 02:53
Происшествия
Директоры сети стриптиз-клубов создали тайные бордели в регионах РФ
В ходе расследования выяснилось, что житель Удмуртии организовал сеть стриптиз-клубов. Там за деньги оказывались услуги интимного характера.
Обновлено в 03:17
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Технологии
Российский водородный самолет представят на МАКС-2019
Первый образец разработанного в России экологически чистого и почти бесшумного пилотируемого самолета на водородной тяге покажут на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Пять грузовых вагонов сошли с рельсов под Екатеринбургом
Пять пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов Свердловской железной дороги (СвЖД), по предварительным данным, повреждена контактная сеть.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
Женщина и двое детей погибли в ДТП с грузовиком под Саратовом
Женщина и двое детей получили несовместимые с жизнью травмы. Еще одного ребенка и мужчину доставили в больницу.
Обновлено в 01:38
Авто
Словенская Tushek анонсировала 1000-сильный гиперкар
Малоизвестная компания Tushek представила свой первый гиперкар TS 900 H Apex, обладающий сверхлегким кузовом и гибридной силовой установкой.
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия
В аэропорту Черногории повредили российский Boeing
Ведомство выяснило, что перевозчик задержал рейс 4 августа по причине повреждения воздушного судна Boeing 737-800 наземными службами аэропорта «Тиват», говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 01:15
Общество
Четверть детей в России оказались за чертой бедности
По итогам 2017 года 45% детей, живущих на селе, росли в малоимущих семьях, следует из данных Росстата.
Обновлено в 01:35
Происшествия
В России ужесточено наказание за непропуск машины «Скорой помощи»
В России вступили в силу законы, которые существенно ужесточают ответственность за отказ от пропуска автомобиля «Скорой помощи» на дороге.
Обновлено вчера в 03:20
Культура
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Обновлено в 03:07
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Обновлено вчера в 16:22
Экономика
РБК: производители прослушки отчитались о значительном росте выручки
«Малвин системс» отчитался в «СПАРК-Интерфакс» о 107%-ном росте выручки (1,7 млрд руб. по итогам года), «Сигнатек» – о 67% (740,8 млн руб.), у «Основы лаб» она выросла почти на четверть – до 996,6 млн руб.
Обновлено в 02:46
Экономика
Россия вошла в список стран с устойчивым развитием
Россия вошла в список стран с наиболее сильными позитивными изменениями с 2008 года в экономике и обществе, свидетельствуют данные ежегодного индекса SEDA компании The Boston Consulting Group (BCG).
Обновлено в 02:54
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Космос
«Спектр-РГ» второй раз скорректировал орбиту на пути к рабочей точке
Астрофизическая космическая обсерватория "Спектр-РГ", запущенная в июле, второй раз скорректировала орбиту на пути к рабочей точке, сообщил во вторник Роскосмос.
Обновлено в 02:34
Футбол
Киевское «Динамо» минимально уступило «Брюгге»
Киевское "Динамо" неудачно сыграло в первом квалификационном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов с "Брюгге".
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
Российские туристы попали в аварию в Турции
Автобус с российскими туристами попал в аварию на горной дороге в районе турецкого курорта Аланья.
Обновлено в 03:37
Политика
Партия Зеленского назвала кандидатов на пост премьера страны
Обновлено вчера в 13:53
Армия и оружие
Зеленский проводит совещание с силовиками из-за ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за гибели четырёх украинских военнослужащих в результате обстрела в Донбассе, сообщает УНИАН.
Обновлено в 02:52
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
В Курске появится Парк «Патриот»
Обновлено вчера в 05:52
Политика
Порошенко ночью вернулся на Украину
Обновлено в 01:30
Армия и оружие
Российские военные самолеты пролетели у побережья США и Канады
Полет прошел над нейтральными водами Тихого океана вдоль северного побережья Алеутских островов и западного побережья Аляски и Канады.
Обновлено вчера в 12:46
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.
Обновлено вчера в 10:17
Происшествия
Автомобиль взорвался в Магнитогорске
Автомобиль взорвался в Магнитогорске.
Обновлено в 03:29
Хоккей
Олимпийская сборная России по хоккею уступила «Сочи»
Олимпийская сборная России по хоккею проиграла "Сочи" на предсезонном турнире Sochi Hockey Open.
Обновлено вчера в 15:09