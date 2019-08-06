Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают на 2%, сообщили в Туту.ру. Сервис отмечает, что в ночь со вторника на среду в соответствии с резолюцией IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта), курсы валют в системах бронирования изменятся, евро будет стоить 72,5 рубля.

Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают

Экономика Walt Disney сократил прибыль в третьем финквартале на 51% В расчете на акцию чистая прибыль сократилась до $0,79 до $1,95, сообщается в пресс-релизе компании.

Общество В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания Депутат отмечает, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в Центральной России многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.

Происшествия Директоры сети стриптиз-клубов создали тайные бордели в регионах РФ В ходе расследования выяснилось, что житель Удмуртии организовал сеть стриптиз-клубов. Там за деньги оказывались услуги интимного характера.

Политика Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17 Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.

Технологии Российский водородный самолет представят на МАКС-2019 Первый образец разработанного в России экологически чистого и почти бесшумного пилотируемого самолета на водородной тяге покажут на авиасалоне МАКС-2019.

Происшествия Пять грузовых вагонов сошли с рельсов под Екатеринбургом Пять пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов Свердловской железной дороги (СвЖД), по предварительным данным, повреждена контактная сеть.

Происшествия Женщина и двое детей погибли в ДТП с грузовиком под Саратовом Женщина и двое детей получили несовместимые с жизнью травмы. Еще одного ребенка и мужчину доставили в больницу.

Авто Словенская Tushek анонсировала 1000-сильный гиперкар Малоизвестная компания Tushek представила свой первый гиперкар TS 900 H Apex, обладающий сверхлегким кузовом и гибридной силовой установкой.

Происшествия В аэропорту Черногории повредили российский Boeing Ведомство выяснило, что перевозчик задержал рейс 4 августа по причине повреждения воздушного судна Boeing 737-800 наземными службами аэропорта «Тиват», говорится в сообщении ведомства.

Общество Четверть детей в России оказались за чертой бедности По итогам 2017 года 45% детей, живущих на селе, росли в малоимущих семьях, следует из данных Росстата.

Происшествия В России ужесточено наказание за непропуск машины «Скорой помощи» В России вступили в силу законы, которые существенно ужесточают ответственность за отказ от пропуска автомобиля «Скорой помощи» на дороге.

Экономика РБК: производители прослушки отчитались о значительном росте выручки «Малвин системс» отчитался в «СПАРК-Интерфакс» о 107%-ном росте выручки (1,7 млрд руб. по итогам года), «Сигнатек» – о 67% (740,8 млн руб.), у «Основы лаб» она выросла почти на четверть – до 996,6 млн руб.

Экономика Россия вошла в список стран с устойчивым развитием Россия вошла в список стран с наиболее сильными позитивными изменениями с 2008 года в экономике и обществе, свидетельствуют данные ежегодного индекса SEDA компании The Boston Consulting Group (BCG).

Общество Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.

Космос «Спектр-РГ» второй раз скорректировал орбиту на пути к рабочей точке Астрофизическая космическая обсерватория "Спектр-РГ", запущенная в июле, второй раз скорректировала орбиту на пути к рабочей точке, сообщил во вторник Роскосмос.

Футбол Киевское «Динамо» минимально уступило «Брюгге» Киевское "Динамо" неудачно сыграло в первом квалификационном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов с "Брюгге".

Происшествия Российские туристы попали в аварию в Турции Автобус с российскими туристами попал в аварию на горной дороге в районе турецкого курорта Аланья.

Армия и оружие Зеленский проводит совещание с силовиками из-за ситуации в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за гибели четырёх украинских военнослужащих в результате обстрела в Донбассе, сообщает УНИАН.

Транспорт В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.

Армия и оружие Российские военные самолеты пролетели у побережья США и Канады Полет прошел над нейтральными водами Тихого океана вдоль северного побережья Алеутских островов и западного побережья Аляски и Канады.

Политика Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.